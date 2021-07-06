Чтобы хронологически разложить бизнес-идеи, от момента создания молодой семьи к обустройству быта и воспитанию детей, условно выделим три сегмента:

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Бизнес ориентированный на клиентов, которые готовятся к браку

Без сомнений, бизнес на подготовке к началу семейной жизни, всегда актуален, поскольку все девушки хотят выглядеть безупречно, а мужчины, создать неповторимую атмосферу для свадьбы.

1. Место для торжественных свадебных церемоний

Если вам повезло, и вы или ваши партнеры владеете или можете арендовать территорию возле озера или реки, а еще лучше на морском побережье, то считайте, что вам обеспечены неплохие прибыли при правильном маркетинге и организации работы.

Молодые пары всегда ищут интересные места для бракосочетания / Фото Unsplash

Для проведения свадебных церемоний не всегда нужны большие торжественные залы, все больше молодых людей стремится вступить в брак на лоне природы. Если вы не хотите сразу тратить средства на приобретение, то большинство необходимого оборудования на начальных этапах можно взять в аренду.​ Свадебная арка, стулья и столы, и декор всегда можно арендовать на начальном этапе. А современные технологии позволяют без проблем обеспечить качественным звуком саму церемонию.

2. Прокат дорогих вечерних и свадебных платьев

Несмотря на желание женщин выглядеть привлекательно на торжественных событиях, мало кто из них может себе позволить покупать для одного визита на торжество платье за 1000 долларов. Многие понимают, что наденут его только раз или два в жизни, на торжественные события и фотосессию, а в дальнейшем оно будет пылиться в шкафу. Здравомыслящие женщины и невесты активно пытаются использовать возможности аренды и проката дорогих платьев, в которых они вряд ли появятся повторно на другом торжественном событии.

Для того чтобы начать такого рода бизнес нужны довольно немалые инвестиции, что обусловлено и размерной сеткой, и цветовой гаммой, и фасоном платья . Конечно же, можно постепенно расширять свой ассортимент, а правильный SMM-маркетинг в социальных сетях позволит привлекать большое количество целевой аудитории.

Прокат вечерних платьев всегда актуальный бизнес / Фото Unsplash

Несмотря на убеждения некоторых бизнесменов для такого бизнеса не требуется большого помещения, как для роскошных брендовых салонов . Для начала достаточно небольшого помещения, в котором будут храниться платья, место для примерки и зеркало в полный рост.

Заметим, что в этом бизнесе, на начальном этапе, стоит обратиться за советом к специалистам моды и современных трендов, чтобы приобретенные вами платья были в моде хотя бы 2-3 сезона.

3. Голуби для свадебной церемонии

В этом формате бизнеса есть как минимум две опции:

вы лично занимайтесь разведением голубей, что автоматически предполагает регулярный уход, кормление и просторный вольер или клетку для птиц, а также постоянный уход за ними;

вы выступаете посредником в поставке голубей на свадебные церемонии.

Некоторые решают этот вопрос арендой вольера для птиц за городом и наймом специалиста, который в свободное от основной работы время, может дважды в сутки приходить к птицам, чистить клетку и кормить их.

Голуби на свадебной церемонии неизменный атрибут / Фото Whiteflite

При этом формате вам придется в основном сосредоточиться на правильном маркетинге, поскольку все чаще молодые пары арендуют на свадьбу не одну пару голубей. А стоимость аренды даже одной пары голубей по Украине колеблется от 300 до 500 гривен.

Бизнес, ориентированный на клиентов, которые улучшают собственные условия проживания

После того как молодожены успешно сыграли свадьбу, они начинают совместную жизнь полную бытовых забот. Молодые семьи пытаются создать удобное место для жизни для себя и детей.

4. Аренда и продажа подержанных строительных инструментов

Многие молодые семьи начинают самостоятельно обустраивать собственное жилье. Многие из них понимают, что для решения определенных задач им нужны инструменты, однако не каждый желает покупать их для того, чтобы использовать только один раз. Или же кто-то банально не имеет средств для приобретения профессионального инструмента.

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Для бизнеса по аренде и продаже строительных инструментов не нужен большой склад, порой достаточно и помещения гаража. Главное – выбирать качественный товар и хорошо проверять его по возвращении пользователями . Небольшая реклама на строительных рынках или вблизи крупных магазинов позволит вам значительно расширить свой бизнес.

В начале реализации этой идеи не всегда следует покупать новые вещи. Качественные профессиональные дрели, перфораторы или электролобзики, которые были в пользовании прослужат значительно дольше новых дешевых инструментов, и их всегда можно выгодно перепродать.

Бизнес ориентированный на предоставление услуг молодым семьям и их детям

После пополнения в семье, у молодых родителей появляется множество новых обязанностей и хлопот, а времени на все катастрофически не хватает. Да еще и детские товары и игрушки дорожают с каждым годом.

5. Школа для молодых родителей

Несмотря на наличие огромного количества информации в сети, многие молодые родители значительно больше доверяют информации, которую им могут предоставить квалифицированные специалисты при личном общении. Вопросы воспитания и ухода за ребенком, которые могут раскрыть для молодых родителей опытные врачи и детские психологи всегда будут востребованы. Для того чтобы организовать курсы или уроки, может потребоваться помещение, где могли бы встретиться как лекторы, так и слушатели. Конечно же, сейчас много таких уроков проходит онлайн благодаря дистанционным формам обучения.

Молодые родители нуждаются в информации об уходе и воспитании детей / Фото Unsplash

Если все же вы решите проводить лекции в "живом" формате, то можете арендовать небольшое офисное помещение в бизнес-центрах города на несколько часов. Для того чтобы участники курсов были действительно благодарны вам, можете пригласить для лекций не только детского психолога, но и опытного неонатолога и педиатра. Более того, если приглашенные специалисты будут по-настоящему интересны для молодых родителей, они смогут в дальнейшем предоставлять им медицинские услуги за пределами курсов.

6. Агентство по поиску персонала для ухода за детьми

Для всех родителей забота о детях всегда в приоритете. Но не всегда рабочий график позволяет уделять ребенку достаточно времени и внимания. Именно поэтому, большое количество молодых семей в поиске хорошей няни обращается в специализированные агентства. Психологически родители больше уверены в том, что специализированная организация значительно более профессиональная в подборе кадров, чем прямой поиск по объявлениям.

Маленьким озорникам нужен квалифицированный уход / Фото Unsplash

При подборе нянь, которые будут наниматься через ваше агентство, следует тщательно подходить к проверке и изучению кадров. Репутационные потери могут иметь непоправимый результат, если окажется вдруг, что няня, нанятая через вашу организацию, в прошлом уже имела негативные отзывы о работе с детьми . Поэтому к подбору кандидатов, следует привлечь психолога, которого нужно будет дополнительно нанимать для проведения собеседований и анкетирования нянь.

7. Бизнес на торговле детской одеждой

Согласитесь, вы не раз удивлялись тому, насколько неоправданно дорогими могут быть детские вещи. Когда молодые родители заходят в фирменный магазин с детской одеждой, в них обычно возникает один вопрос: сколько времени мой ребенок сможет это носить? Ведь дети растут, постоянно и очень быстро, вырастая из недавней покупки . Более экономные родители пытаются уменьшить расходы и покупают одежду для детей в онлайне.

Цены на товары для маленьких модников очень солидные / Фото Unsplash

Если вам по силам или самостоятельно создать интернет-магазин, или заказать его "под ключ", то вы всегда сможете найти оптовых поставщиков качественной детской одежды и обуви, как в Украине, так и за рубежом. Например, многое в Китае на порядок дешевле, чем на прилавках наших магазинов. Если приложить определенные усилия, то сейчас в Украине есть много качественных и хороших производителей, которые изготавливают детскую одежду. При оптовых заказах они могут предложить вам значительно меньшие закупочные цены.

8. Комиссионный магазин детских игрушек б/у

Дети растут, а игрушек в квартире становится все больше, и поэтому многие украинские семьи пытаются минимизировать количество детских игрушек. Одни из них дарят их другим семьям с младшими детьми, другие отдают их на благотворительные цели, а некоторые просто их выбрасывают. Комиссионный магазин, в котором вы сможете родителям предложить деньги за детские игрушки в хорошем состоянии, может стать отличным вариантом как для вас, так и для тех, кто хочет освободить пространство в квартире.

Детям всегда мало игрушек / Фото Qz