Вот несколько советов от Суд, которые могут пригодиться тем, кто имеет амбициозные планы стать успешным лидером.

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Вы должны знать, что хотите быть лидером

Анджали отмечает, она всегда знала, что хочет быть лидером. Женщина всегда громко заявляла о своих амбициях, а ответственность за свою карьеру возложила исключительно на себя, а не на своих бывших руководителей.

Убедитесь, что вы правильно понимаете функцию руководителя

Лидеры управляют большими командами и являются частью творческого пространства. И хотя они могут испытывать сильное давление, без этого движение вверх невозможно, говорит бизнес-леди. Поймите себя, свои мотивации и наборы навыков, после чего сравните это с тем, что нужно бизнесу.

Можно управлять без официальной роли руководителя

Многие люди считают, что им нужен официальный авторитет для руководства. Но по мнению Анджали, лучшие в мире лидеры и исполнительные директора никогда не полагаются на официальный статус. Они завоевывают доверие людей, а также вдохновляют их и расширяют их возможности.

Я старалась быть полезной для многих других функций, которые не входили в мои обязанности. И я просто это делала без всякого пафоса,

– рассказывает Суд.



Можно быть руководителем и без официального статуса / Фото pexels

Убедитесь, что вы хорошо выполняете свою работу

Когда вы занимаете в компании определенную позицию и хотите расти, вы должны убедиться, что хорошо выполняете свою работу. По словам Анджали, так вы завоюете доверие и уважение руководства, а также откроете возможности для новых ролей.

Эффективная обратная связь – ключевой компонент лидерства

Лидерство дает людям возможность выполнять свою работу наилучшим образом и достигать положительных результатов. Эти 2 набора навыков вы должны развивать, говорит Суд. Ведь люди, которые действительно заботятся о развитии своих сверстников, делятся отзывами о них так, чтобы это было полезным.

Чем больше вы это делаете, тем больше это помогает вам развить интуитивное ощущение того, как в людях проявлять лучшее. В конце концов, это действительно важно,

– говорит директор.

Будьте готовы перейти от "исполнителя" до "активатора"

Добравшись до вершины, будьте готовы перейти от "исполнителя" до "активатора". Набор навыков, который позволил вам стать руководителем, не обязательно такой же, чтобы быть успешным директором.

Теперь ваша работа составить видение, определить ожидания, распределить ресурсы так, чтобы люди были настроены на успех и могли это реализовать. Этому нужно учиться, говорит Анджали, и может пройти определенное время, прежде чем вы поймете свою новую роль.

Окружите себя замечательными людьми и даже теми, кто не согласен с вами

Учитесь доверять людям, рекомендует бизнес-леди. Для этого окружите себя теми, кто будет лучше вас экспертом, даже если они не всегда будут соглашаться с вашей точкой зрения. Такие люди принесут в вашу команду новый опыт, который может стать полезным для бизнеса и позволит достичь большего.



Окружите себя людьми, которые будут лучше вас экспертами / Фото pexels

Старайтесь быть доступными для людей

Анджали рассказывает, что когда она стала генеральным директором, то заметила, что люди стали менее честными относительно того, что она сделала не так. Говорит, что вы должны сделать так, чтобы другим было комфортно сказать вам о ваших ошибках.

Это ваша работа в качестве руководителя, потому что иногда у вас просто может не быть всей информации. По мере того как ваша компания будет расти, вы все меньше будете знать, что на самом деле происходит на местах. Поэтому до того времени, пока что-то всплывет в официальных каналах, это может быть слишком поздно или же причинит массу боли,

– резюмирует Суд.

Старайтесь найти пути и механизмы обратной связи, чтобы охватить пробелы, а также ищите способы создания прозрачности.