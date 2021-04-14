Истощение наступает обычно еженедельно. Люди исчерпывают свою мотивацию, а потому в них пропадает желание работать. Падение производительности в пятницу – нормальное явление, но следует понимать, как с этим бороться.

Терапевт Билли Робертс отметил, что работники обычно уже не могут качественно работать именно из-за ожидания выходных. Профессионалы поделились своими секретами, которые помогают побороть "пятничный синдром".

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Главные секреты и советы

• Избегите проверки электронной почты утром

"Один из способов, который я нашел, – задержать проверку электронной почты до обеда", – отметил Дэйв Маккин, главный исполнительный директор компании Sherpa Chai.

Это позволяет мне утром сосредоточиться на важных задачи. Ответ на электронные письма после обеда также помогает мне лучше спланировать свой список дел в понедельник, – посоветовал Маккин.

• Расставьте задачи

"Я беру на себя бессмысленную работу, которая повторяется", – отметил Винсент Роян, генеральный директор вебхостингу HostStage.

"Задание должно быть очевидным после того, как я его выполню. Результат сразу же приносит пользу, поскольку я чувствую, что достиг много", – добавил Роян.

• Уберите от себя телефон

"Я на самом деле планирую большое количество звонков на пятницу. Поскольку мое внимание уменьшается, когда я работаю, я знаю, что имею меньше шансов писать эффективно. Однако я могу иметь очень продуктивные клиентские и внутренние звонки. Я принимаю много этих звонков, гуляя со своим собакой", – отметил Эрик Фишгрунд, основатель FischTank PR.

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• "Очистите" неделю

"Для меня пятница – это очищение прошлой недели и подготовка к будущей недели", – сказала Кэтрин Рид, международная консультантка по вопросам экспорта.

• План, план, план

Консультантка по развитию бизнеса в AccountsPortal Кэрол Томпкинс посоветовала записывать свои задачи на следующую неделю, включая новые проекты, с которыми нужно бороться, и людей, к которым можно обратиться.

Я воздерживаюсь от начала новых проектов, но я планирую, как я буду с ними бороться,

– отметила Кэрол Томпкинс.

• Составьте график задач своей команды

"Если я руковожу командой – я готовлю их задачу на следующую неделю", – заверил Илья Вальчанов, инструктор по обработке данных в Udemy.

Я планирую электронные письма на 8:30 утра в понедельник, чтобы они могли их видеть в начале недели. Это заставляет мою пятницу "работать на следующую неделю",

– добавил он.

• Только творческая работа

Тренер и исполнительный директор Пердип Сангха сказал, что структурирует свою неделю так, чтобы пятница была его днем ​​для творчества.

"Я планирую задачи, которые являются критически важными для моего бизнеса на понедельник, вторник и среду, а в пятницу придерживаюсь рутинного режима", – сказал он.

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Он занимается физическими упражнениями и медитацией. После этого, когда попадает в творческое состояние, позволяет себе работать.

Мои лучшие идеи выходят из моих пятничных сессий,

– подытожил Пердип Сангха.

• Беспорядок

"Поскольку мне обычно нравится перебирать документы, я храню свой пятничный день для сортировки и представления", – рассказала Алина Кларк, соучредитель компании по разработке программного обеспечения CocoDoc.