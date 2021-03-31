В мире появляется множество новых профессий. Однако есть и те, которые исчезают или трансформируются. Их перечень – читайте дальше.

Профессии, которые исчезают или трансформируются

Экскурсоводы

Причиной того, что профессия стала уже не такой нужной, есть появление познавательных приложений для смартфонов. Это не означает, что экскурсоводы исчезают полностью, однако в профессии остаются только самые харизматичные.

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Издатели газет

Печатную прессу заменяют онлайн-издание. Если же издатели газет с каких-либо причин не могут или не хотят переходить в такой режим, то выход один – закрывать издательство.

Диспетчеры и операторы контакт-центров

Вместо них уверенно выполняют свою работу чат-боты и голосовые помощники. Они смогут заменить большинство людей на этих должностях.

Кассиры

В супермаркетах все активнее устанавливают кассы самообслуживания. Поэтому впоследствии кассиров станет намного меньше.

В мире уже существуют магазины, где кассиров нет вообще. Например, в IKEA – там есть только сотрудник, который помогает покупателям обслуживаться самостоятельно.

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Фермеры

Как ни странно, но фермы также переходят на автоматизированную обработку. В этой сфере побеждает специальная техника, дроны и др.

Чтобы "выжить" – фермерам придется осваивать новые технологии.

Водители общественного транспорта, такси и служб доставки

Эти профессии под угрозой будут тогда, когда автопилоты станут массовыми. Они заменят водителей, чтобы поездки были более безопасными.

Трейдеры

Компьютер может обработать гораздо больше информации за короткий промежуток времени, чем человек. Именно поэтому количество людей в этой профессии с каждым разом уменьшается.

Рабочие на производствах

Проблема в том, что людей заменяют машины. Это довольно странно, однако является правдой. Тенденция показывает, что постепенно машины заменят почти всех рабочих.