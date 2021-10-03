На CES более 1100 компаний со всего мира покажут последние достижения в области здравоохранения, пищевых и автомобильных технологий, NFT, игр и тому подобное.

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14 сентября в Киеве состоялся первый публичный отбор стартапов для участия в Consumer Electronics Show 2022, организованный Украинским фондом стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund. Участвовали 17 команд, из них 8 поедут в Лас-Вегас.



Рейтинг стартапов Pitch Day CES / Фото USF

8 лучших стартапов представят Украину на Consumer Electronics Show

Comeback Mobility – умные насадки на костыли

Основатель – Илья Попов из Днепра.

Как это работает: интеллектуальные датчики крепятся к костылям и контролируют нагрузки при ходьбе пациентов с различными заболеваниями. Врач создает онлайн-программу нагрузок на пациента, то наступает на травмированную ногу в соответствии с рекомендациями. А датчики дают понять: нажимать сильнее или слабее.

По заявлению компании, на сегодня клиентами программы являются:

Институт травматологии и ортопедии АМН Украины;

Центр реабилитации позвоночника и стопы "Актив Центр";

клиническая больница "Феофания";

сети клиник "Здравица", "Добробут", "Медиком", Viva;

некоторые государственные и частные клиники Киева, Одессы, Днепра, Полтавы, Николаева, Запорожья, Харькова.



Умные насадки на костыли / Фото CES

Effa – зубные щетки из кукурузы

Основатели – индустриальные дизайнеры, Илья Кичук и Константин Щербина.

Идея создания такого продукта родилась из мыслей об экологичности. Ежегодно при отеле выбрасывают 6 тонн одноразовых зубных щеток, которые не перерабатываются. Внимание! Зубные щетки не подлежат переработке и навечно загрязняющих окружающую среду. Компания Effa решила создать экологические зубные щетки из таких материалов, которые будут перерабатываться, в частности бумаги, кукурузного крахмала, нейлоновой щетины.

Осенью о компании писали много украинских и международных СМИ, ведь она привлекла 500 000 долларов инвестиций и была оценена в 3,5 миллиона долларов.



Зубные щетки из кукурузы / Фото CES

Neverdark – биокамин

Соучредитель – Ярослав Лысак

Самый яркий стартап, который создает биокамины с настоящим пламенем. Однако, они не нуждаются ни дымохода, ни коммуникаций и встраиваются в уже готовые дизайны домов.

Камины из новой линейки заправляются с помощью специальных картриджей, поэтому пользователи могут не волноваться - топливо не прольется. Одного литра хватает на одну-2:00 горения,

– делится соучредитель стартапа.

Такой гаджет, по словам Ярослава, не из дешевых и стоит 3-4 тысячи евро.



Биокамин / Фото CES

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Qudi – маска для эмоций\

Основатель – 17-летний житель Одессы Михаил Чумаченко,

Как это работает: маска позволяет изображать любые эмоции на лице без раскрытия личности.

"Сначала блок питания крепился при помощи длинного провода, и я его прятал в кармане, теперь он крепится на ремешке маски сзади. Также мы добавили Bluetooth, с помощью чего гаджет подключается к телефону, и через наше приложение вы можете выбрать те эмодзи и рисунки, которые будут изображаться на LED-маске", – рассказал Михаил Чумаченко.

Я восхищаюсь брейк-дансом и программированием, поэтому подумал, что было бы интересно совместить оба моих хобби и создать яркий и заметный гаджет,

– говорит Михаил.

Стоят такие модели масок 289 долларов.

Основными нашими клиентами являются молодые люди из США – видеоблогер, стримеры, тиктокеры. Наш крутой аксессуар помогает им выделиться среди других блогеров и сделать свой контент более уникальным,

– делится стартапер.



Маска для эмоций / Фото CES

Cardiomo – забота о сердце

Основатель: Роман Белкин

По словам разработчиков, устройство имеет способность предупредить почти 40 различных заболеваний, среди которых:

аритмия;

миокардит;

брадикардия

ишемическая болезнь сердца;

инфаркт;

инсульт.

Как это работает: Cardiomo анализирует сердечный ритм, работу легких и частоту дыхания, также температуру и состояние тела, качество сна, активность в течение дня. Собранные данные передаются через Bluetooth на смартфон, откуда попадают на "облако", затем по разработанному алгоритму формируются ежедневные показатели здоровья пользователя, фиксируются отклонения. С помощью специального мобильного приложения врач может получить доступ к данным пациента и вовремя скорректировать лечение.



Забота о сердце / Фото CES

Manna – создай свою 3D-копию

Основатель – Олег Дрыжак

Как это работает: Фронтальная камера считывает эмоции и передает их на смартфон, а на тело крепятся датчики, которые передают реальные движения на аватар. Для этого нужно смартфон держать в руке.

Возник запрос на то, чтобы сделать инструмент для 3D анимации для обычных людей, создающих Сторис в Instagram, TikTok, Snapchat и ищут новые инструменты для социальных интерактивов,

– рассказывает учредитель.



Создай свою 3D-копию / Фото CES

Copra – пальмы с музыкой

Основатель – Максим Чижов

Дизайн колонок вдохновленный кокосовыми пальмами. Гаджет похоже на дерево, увешан орехами-колонками. Как говорит Максим, кокос он выбрал в качестве основного материала для корпусов динамиков еще потому, что он не позволяет звука звенеть.

Стоит такая система 18 000 евро.



Пальмы с музыкой / Фото CES

Esper Bionics – бионическая рука



Бионическая рука / Фото CES

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Это без преувеличений уникальное событие для нашего региона, ведь впервые мы стимулируем участие стартапов представить свои разработки на одной из самых известных выставок технологий на планете на уровне государства. Благодаря нашей новинке в виде инновационных ваучеров командам не надо волноваться за расходы для путешествия за океан. Отдельно отмечу хорошую организацию и прозрачный отбор участников, который все желающие смогут наблюдать в режиме реального времени. Павел Карташов директор Украинского фонда стартапов

биокамин