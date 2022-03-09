Свою работу в России приостановят 70 ресторанов KFC и 50 точек Pizza Hut. Несколькими днями ранее компания прекратила все инвестиции в свои российские рестораны.

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От России отворачиваются все мировые бренды

Уже около 300 мировых брендов перестали работать в России или с Россией. Очень долго этому решению сопротивлялись McDonald's, Starbucks, Coca-Cola и PepsiCo. Но наконец они подверглись общественному давлению и тоже покинули рынок страны-агрессора.

Британская сеть детской одежды Mothercare объявила, что приостанавливает свой бизнес в России: закрывает 120 магазинов Mothercare и прекращает продажи в интернете. Компания пошла на этот шаг, несмотря на то, что на Россию приходится 20 – 25% от всех их розничных продаж.

Universal Music Group заявила, что приостанавливает все сделки в России и закрывает свои офисы в стране немедленно.

Украинские дипломаты и обычные украинцы продолжают доносить всему миру мнение, что компании, которые продолжают работать в России зарабатывают деньги, окровавленные украинской кровью.

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