Так уж сложилось, что многие из украинских пользователей новейших технологий не владеют информацией о том, кто же на самом деле разработчик или производитель новинок в мире техники.

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Именно поэтому предлагаем вам ознакомиться с семью стартапами из Украины, которые были достойно оценены во всем мире, а их преимуществами и технологическими решениями пользуются миллионы пользователей по всей планете.

1. Depositphotos

Всемирно известный сервис библиотеки фотографий , был основан в 2009 году Дмитрием Сергеевым. На сегодня Depositphotos это визуальный контент из более 210 миллионов роялти-фри файлов, видео с высоким разрешением и тематические коллекции фотографий для любых креативных проектов.

Дмитрий Сергеев , несмотря на то, что родился в России, перед Оранжевой революцией, переехал в Украину . Как говорит Дмитрий, его в Украину позвал в гости Фагот из группы ТНМК . Украина подарила Дмитрию любовь, и он решил здесь остаться. Интересно, что на идею с фотобанком Дмитрия также натолкнула жена-фотограф . А на определенном этапе бизнес Дмитрия Сергеева даже пыталась приобрести Getty Images. Но настоящим шоком для многих пользователей Depositphotos, станет то, что под песню основателя Depositphotos в Украине танцевали в свое время миллионы влюбленных. Ведь Дмитрий Сергеев и Дима Корс, это один и тот же человек!

Смотрите видео Дима Корс (Дмитрий Сергеев) – Чекатиму

2. Looksery

"Линзы" или " маски ", динамические 3D-фильтры, которые могут накладываться на видео, стали очень популярными среди пользователей мессенджера Snapchat . О запуске этой функции было объявлено еще в сентябре 2015 года. Сейчас наверное мало, кто не кривлялся в экран смартфона под разными "масками". Однако мало кто знает, что ваше лицо на экране телефона превращает в забавную маску разработка одесского стартапа Looksery . Он в свое время был даже признан стартапом года в Украине, а в 2015 году его за 150 миллионов долларов приобрел Snapchat интегрировав малопопулярное приложение Looksery из AppStore в собственный мессенджер.

Смотрите видео "маски" от Snapchat

Команда стартапа с 6 выпускников Одесского университета доказала, что успех Looksery – показатель того, что в Украине могут создаваться инновационные технологии мирового уровня.

3. Petcube

Идея создать игрушку для домашнего любимца пришла в голову киевлянину Александру Нескину при поиске способов развлечь своего песика Рокки, когда его нет дома. Именно поиск решения для этого привычного вопрос родил идею для создания успешного бизнеса по производству гаджетов для владельцев домашних животных. Украинский стартап после того, как стал лучшим в Украине в 2013 году по версии Ain и самым перспективным по рейтингу iForum, в следующем году стал лучшим hardware-стартап Европы по версии The Europas.

Что может Petcube

Гаджет, оснащенный широкоугольной камерой, микрофоном, динамиками и лазером. Устройство позволяет удаленно играть со своим домашним любимцем. Нужно только присоединиться к интернету, управлять лазером и наблюдать, как кошка или щенок пытаются поймать подвижную красную точку. В последних версиях даже предусмотрена возможность кормить своего любимца с помощью удаленного управления системой выдачи сухого корма.

Смотрите видео Petcube

4. UGEARS

Наверное трудно сейчас в Украине найти кого-то из миллениалов, кто не видел уникальные 3D модели-пазлы из дерева на полках магазинов или в сети. UGEARS была основана в 2014 году дизайнером Денисом Охрименком и бизнесменом Геннадием Шестаком. Изначально планировалось производство сувениров, однако позже вектор склонился в сторону выпуска конструкторов из дерева, которые можно сложить без клея и гвоздей.

Сейчас украинская компания с собственным производством, которое расположено в пригороде Киева, разрабатывает и производит уникальные механические 3D-пазлы из высококачественной фанеры. Модели полностью укомплектованы всем необходимым для того, чтобы собрать 3D-пазл. Один из способов соединения деталей в моделях, который позволяет без клея сложить механическую конструкцию, является запатентованным изобретением компании. Конструкторы Ugears продаются в около 85 странах мира. 97% продукции идет на экспорт.

Продукция украинского производителя продается во всех Диснейлендах мира

С 2019 года компания сотрудничает с Disney и производит конструкторы по заказу компании, которые продаются в Диснейлендах по всему миру.

Смотрите презентацию изделий UGEARS

5. Pocketbook

Созданная киевлянами Игорем Поповым и Олегом Науменком, компания в далеком 2007 году, сделала ставку на использование технологии электронных чернил, разработки американской фирмы E Ink. В начале стартапа весь штат Pocketbook насчитывал 12 человек, а софт для первой электронной книги компании писала киевская команда разработчиков на базе операционной системы Linux. С 2013 года Pocketbook входит в тройку ведущих производителей "читалок" во всем мире. Ее продукция продается в 38 странах мира , общее количество электронных книг, которые продала компании уже более 5 миллионов единиц. А последние модели читалок Pocketbook с цветным экраном и в дальнейшем пользуются популярностью в эпоху планшетов и смартфонов.

Смотрите видео презентацию InkPad Color

6. Grammarly

Grammarly, который в начале своего существования назывался MyDropbox, была основана тремя украинцами Алексеем Шевченком, Максимом Литвиным и Дмитрием Лидером. Базовая идея одного из самых известных украинских стартапов заключалась в предотвращении появления плагиата в академических и научных трудах. Поэтому неудивительно, что после успешного старта компании был приобретен американской компанией в сфере образовательных технологий Blackboard.

Несмотря на бешеную конкуренцию со стороны Microsoft Office и Google Docs украинский стартап, который теперь имеет офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Ванкувере и Киеве, успешно продолжает свое восхождение к вершинам успеха.

В 2019 году капитализация Grammarly пересекла отметку в 1 миллиард долларов , а издание Fast Company признало Grammarly одной из самых инновационных компаний мира в области искусственного интеллекта.

Смотрите видео презентацию Grammarly

7. GitLab

Верите ли вы в то, что попытка упростить себе работу в харьковской аутсорсинговой компании Sphere Software может помочь создать бизнес с капитализацией в 6 миллиардов долларов? Трудно поверить, но именно такая история харьковского программиста Дмитрия Запорожца, который в 2011 году создал GitLab, как сервис для систематизации файлов с кодом. Казалось бы, что можно сделать в нише, в которой доминирует GitHub – крупнейший в мире хостинг для IT-проектов и совместной разработки. Однако это не остановило украинца, который с помощью коллеги из Нидерландов Сида Сибранджи, сумел превратить компанию, которая работает в распределенном формате и не имеет ни одного офиса, в многомиллиардный бизнес.

Комментируя вопрос о том, почему он остался в Украине, когда многие успешных стартапов покинули ее пределы, Дмитрий Запорожец, шутя отмечает, что здесь у него друзья, дом и ФЛП перерегистрировать он не хочет.

Эштон Кутчер инвестировал в харьковский стартап 1,5 миллиона долларов

Американский актер Эштон Кутчер оценил преимущества Gitlab / Фото Wikimedia

Мало кто знает, но еще 6 года назад в украинском стартап из Харькова инвестировал 1,5 миллиона долларов известный американский актер Эштон Кутчер. А среди более 100 000 клиентов компании такие монстры бизнеса и технологий как NASA, Intel и Uber.

Украина – земля успешных стартапов

Как видим, украинская земля богата на стартапы . В Украине люди не только талантливые, но и достаточно образованные и удивительно сообразительны, особенно в поисках нестандартных решений. Возможно дело в том, что сама структура мысли украинцев довольно отличается от общемирового формата мышления. Мы всегда ищем несколько способов решить проблему, а иногда самая простая задача подбрасывает нам идею обреченную на успех.