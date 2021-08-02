Такие менеджеры унижают сотрудников, оставляя их отчаявшимися, осторожными и эмоционально истощенными. По словам тренера по лидерству и консультантки по вопросам культуры на рабочем месте Хайди Линн Картер, токсичные руководители разрушают доверие своих работников.

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Следствием их токсичности может быть потеря лучших кадров и даже уничтожение всей компании. Вот 6 токсичных форм поведения менеджеров.

Микроагрессии

Микроагрессии могут нанести реальный психологический ущерб жертвам, говорит Картер. Как показали исследования ученых из Университета Джорджии, это может привести к гневу, депрессии и даже снизить производительность труда. А еще микроагрессии могут подорвать инклюзивную культуру.

Примеры микроагрессии:

Повышение тона;

Обвинение жертвы;

Сексуальные домогательства;

Сексистская/дискриминационная лексика;

Стереотипы;

Разрывы в заработной плате;

Неявное предубеждение;

Оскорбительная лексика.

Перекручивание

Такой метод токсичные руководители используют для того, чтобы заставить человека сомневаться в своих мыслях, опыте, воспоминаниях и восприятии. В свою очередь у человека появляются сомнения относительно своего ума. Такая тактика манипуляций помогает менеджерам внушить страх и получить контроль над своими жертвами. Они всегда отказываются от того, что говорили, и отвергают беспокойство других.

Вот общепринятые фразы:

"Я никогда этого не говорил";

"Если бы вы слушали/обращали внимание ...";

"Вы единственный человек, с которым у меня такие проблемы";

"Вы слишком эмоциональный/чувствительный";

"Такого никогда не было";

"Вам не кажется, что вы чрезмерно реагируете".

Запугивание ради результатов

Токсичные руководители используют издевательства, чтобы вызвать страх у своих сотрудников. Они верят, что подчиненные будут работать лучше, если будут постоянно бояться потерять работу, быть униженными или наказанными.

Но на самом деле, говорит тренер Картер, запугивание и страх имеют противоположный эффект. Работники слишком озабочены тем, чтобы не разочаровать своего начальника, и не могут полностью сосредоточиться на работе. Следствием такого метода управления является неуверенный персонал, который не знает, чего от них ожидают, и поэтому остается неизменным в своей роли. Кроме того, сотрудники неохотно задают вопросы, обращаются за помощью или предлагают лучший способ выполнения задания.

Ищут козла отпущения

Токсичные менеджеры не способны признать свои ошибки и избегают ответственности за них. Вместо этого они во всем обвиняют других. Но в то же время они ожидают ответственности от своих сотрудников. Однако своим примером они показывают подчиненным, что руководители свободны от признания своих собственных ошибок. Этот менталитет впоследствии передается сотрудникам, которые переходят на руководящие должности.

Предполагают худшее

Вместо того, чтобы спросить, почему не выполнили работу вовремя, или почему работник опоздал, токсичные менеджеры сразу предполагают худшее. Теперь их существующее недоверие к сотруднику оправдано, и они быстро ставят на нем клеймо некомпетентности, при этом даже не выясняют, что на самом деле произошло.

Руководители, которые предполагают самое худшее, не только обесценивают своих подчиненных, но и заставляют их постоянно пытаться поменять мнение начальника о них.

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Микроменеджмент

Микроменеджмент, или стремление руководителей осуществлять постоянный детальный контроль за работой подчиненных, душит сотрудников и заставляет их сомневаться в своих знаниях и способностях. Кроме того, это увеличивает стресс, который может привести к проблемам со здоровьем. Такой стиль управления крайне неэффективен, так как он вызывает паранойю, которая толкает работников снова и снова прочесывать свою работу и тратить на это драгоценное время.

Роль менеджера заключается в обучении, поддержке, развитии и помощи работникам добиться наилучших результатов. Это делается путем делегирования полномочий сотрудникам, а также предоставления им соответствующих возможностей для принятия самостоятельных решений,

– резюмирует Хайди Линн Картер.

Она добавляет, свобода в повседневных решениях работников имеет решающее значение для ведения эффективного бизнеса, а также делает их счастливыми и снижает текучесть кадров.