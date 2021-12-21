6 работников Amazon погибли на рабочем месте: от Безоса требуют объяснений

Группа американских законодателей направила письмо на имя гендиректора Amazon Энди Ясси и основателя Джеффа Безоса. От руководства требуют объяснения трагического инцидента, произошедшего в компании 10 декабря.

Дело в том, что одна из складских построек компании в Иллинойсе обрушилась после разрушительного торнадо. В результате 6 работников, которые в то время находились в помещении, погибли.

Читайте также Сезон путешествий 2022: как туристическим компаниям привлечь больше клиентов

Законодатели требуют объяснений

23 законодателя во главе с сенатором штата Массачусетс Элизабет Уоррен направили руководству Amazon письмо, в котором выразили свое возмущение.

Мы пишем, чтобы выразить свою серьезную обеспокоенность политикой Amazon, которая ставит доходы компании выше безопасности сотрудников. Похоже, именно такая политика повлекла за собой трагическую гибель 6 работников на складе (компании – ред. 24 канал),

– говорится в письме.

Отметим, что Управление по охране труда и соблюдении техники безопасности приступило к расследованию обвала крыши объекта Amazon 13 декабря.

Ранее правительственные чиновники демократической партии уже выдвигали претензии Джеффу Безосу по поводу ужасного отношения руководства его компании к сотрудникам.

Говорилось, что одному из водителей Amazon приказали продолжать движение к пункту назначения, несмотря на сильные порывы ветра, угрожая увольнением за неисполнение.

Обратите внимание "Пусть заплатит": митингующие перекрывают выезды со складов Amazon в Европе

К слову, адресанты прикрепили к письму список из 26 вопросов, на которые компания должна ответить. Чиновники дали Джеффу Безосу и Энди Ясси время до 3 января.

Добавим, что в Amazon письмо законодателей пока никак не прокомментировали. В ответе на запрос журналистов CNBC компания заявила, что изучает сообщение.

Вас может заинтересовать – История компании Amazon: смотрите видео