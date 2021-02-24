6 основных правил для лучшего контроля за собственным бизнесом: что вы делали не так
Обычно владельцы бизнес-проектов настолько загружены работой, что у них не хватает времени на то, чтобы думать о стратегии и улучшать управление. Однако стоит сосредоточиться на этом, ведь хорошо продуманная стратегия управления улучшает бизнес в целом.
Источник:Forbes
Специалисты назвали 6 основных рекомендаций, которые могут облегчить жизнь работодателя. Это всего лишь несколько вещей, но они очень эффективны для создания упорядоченной, прибыльной и ориентированной на клиентов компании.
Интересно Увеличить доход и сохранить персонал: чего ждет украинский бизнес в 2021
Определите несколько основных целей
В начале каждого года необходимо ставить себе цели, чтобы знать, к чему стремиться. Все эти цели должны быть расписаны и в конкретных действиях работников. Необходимо, чтобы было правильное распределение времени и бюджета – тогда можно достичь желаемых результатов.
Это позволит сладить работу, ведь каждый член команды будет знать, что конкретно входит в его обязанности. Не будем двусмысленности и сомнений.
Важно на придумывать слишком много ненужных целей, чтобы не запугать команду. Они должны быть короткими и важными. Когда их мало – к ним легко дойти, а когда слишком много – происходит хаос и беспорядок.
Важно компаниям ставить себе цели / Иллюстрация kpt.sumdu.edu
Прекратите говорить о продажах
Стоит абсолютно избежать этого слова в общении с командой. Дело в том, что продажи больше не является эталоном в компаниях. Лучше заменить его на слово "маржа" для каждого проданного продукта или услуги. Именно это компании считают успехом.
Что такое маржа?Маржа в торговых операциях – это разница между покупной и продажной ценой товара. Понятнее – между ценой и себестоимостью.
Чтобы не говорить бессмысленно о непонятных продажах – лучше сосредоточиться на обеспечении маржи для каждого проданного продукта.
Продавцы должны измерять свою работу по маржой, а не продажами. Один из главных советов – сосредоточьтесь на продаже товаров с более высокой маржой. Это позволит увеличить прибыльность компании.
Казна – королева
Главные показатели эффективности:
- средний период сбора;
- средний период выплаты.
Когда разница между взысканиями и платежами большая – мы действуем, как банки и финансируем клиентов с высоким риском и высокими финансовыми затратами. Необходимо определить оптимальный показатель для каждого из этих пунктов и строго их придерживаться. Стоит помнить, что многие компании обанкротились именно потому, что плохо управляли казначейством.
Важно знать 5 простых советов для повышения онлайн-продаж
Заказчик – гендиректор компании
Еще одна из причин банкротства компаний – предложение продуктов или услуг, которые не востребованы рынком. Проблема в том, что компания не интересуется, что нужно клиентам.
Важно всегда:
- обновлять портфолио с учетом быстрых изменений покупательских привычек и вкусов клиентов;
- иметь постоянную и прямую информацию с рынка.
Такая практика способствует развитию и модернизации компании. Это делает ее более конкурентоспособной и передовой.
Храните широкое видение
Компании должны одним взглядом следить за работой, а другим – за тем, что происходит снаружи. В 2020 году пандемия COVID-19 научила, что все изменения, которые происходят в мире в различных сферах, носят очень экспоненциальный характер.
Если мы не хотим быть выброшенными из игры, это заставляет нас смотреть на окружающую среду и видеть, что происходит.
Это очень важный момент в бизнесе, если компания хочет быстро адаптироваться и найти новые способы конкуренции.
Пандемия научила бизнес работать в чрезвычайных условиях / Иллюстрация wordsmitty
То, что нельзя измерить, делать нельзя
В бизнесе всегда необходимо измерять все, что мы делаем. Это поможет поставить диагноз, который позволит принимать корректирующие меры в случае отклонений, которые происходят в установленном годовом плане.
К теме Тратить 1 доллар в день: известные миллиардеры экономят, чтобы быть успешными – видео
Здесь, как и с целями, – этих показателей не должно быть много. Только тогда они будут эффективными, ведь избыток информации также приводит к путанице.
Вы должны создать и определить простую панель управления с переменными, которые с первого взгляда позволят узнать об эволюции бизнеса.
Поделиться новостью