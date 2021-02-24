Обычно владельцы бизнес-проектов настолько загружены работой, что у них не хватает времени на то, чтобы думать о стратегии и улучшать управление. Однако стоит сосредоточиться на этом, ведь хорошо продуманная стратегия управления улучшает бизнес в целом.

Специалисты назвали 6 основных рекомендаций, которые могут облегчить жизнь работодателя. Это всего лишь несколько вещей, но они очень эффективны для создания упорядоченной, прибыльной и ориентированной на клиентов компании.

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Определите несколько основных целей

В начале каждого года необходимо ставить себе цели, чтобы знать, к чему стремиться. Все эти цели должны быть расписаны и в конкретных действиях работников. Необходимо, чтобы было правильное распределение времени и бюджета – тогда можно достичь желаемых результатов.

Это позволит сладить работу, ведь каждый член команды будет знать, что конкретно входит в его обязанности. Не будем двусмысленности и сомнений.

Важно на придумывать слишком много ненужных целей, чтобы не запугать команду. Они должны быть короткими и важными. Когда их мало – к ним легко дойти, а когда слишком много – происходит хаос и беспорядок.



Важно компаниям ставить себе цели / Иллюстрация kpt.sumdu.edu

Прекратите говорить о продажах

Стоит абсолютно избежать этого слова в общении с командой. Дело в том, что продажи больше не является эталоном в компаниях. Лучше заменить его на слово "маржа" для каждого проданного продукта или услуги. Именно это компании считают успехом.

Что такое маржа? Маржа в торговых операциях – это разница между покупной и продажной ценой товара. Понятнее – между ценой и себестоимостью.

Чтобы не говорить бессмысленно о непонятных продажах – лучше сосредоточиться на обеспечении маржи для каждого проданного продукта.

Продавцы должны измерять свою работу по маржой, а не продажами. Один из главных советов – сосредоточьтесь на продаже товаров с более высокой маржой. Это позволит увеличить прибыльность компании.

Казна – королева

Главные показатели эффективности:

средний период сбора;

средний период выплаты.

Когда разница между взысканиями и платежами большая – мы действуем, как банки и финансируем клиентов с высоким риском и высокими финансовыми затратами. Необходимо определить оптимальный показатель для каждого из этих пунктов и строго их придерживаться. Стоит помнить, что многие компании обанкротились именно потому, что плохо управляли казначейством.

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Заказчик – гендиректор компании

Еще одна из причин банкротства компаний – предложение продуктов или услуг, которые не востребованы рынком. Проблема в том, что компания не интересуется, что нужно клиентам.

Важно всегда:

обновлять портфолио с учетом быстрых изменений покупательских привычек и вкусов клиентов;

иметь постоянную и прямую информацию с рынка.

Такая практика способствует развитию и модернизации компании. Это делает ее более конкурентоспособной и передовой.

Храните широкое видение

Компании должны одним взглядом следить за работой, а другим – за тем, что происходит снаружи. В 2020 году пандемия COVID-19 научила, что все изменения, которые происходят в мире в различных сферах, носят очень экспоненциальный характер.

Если мы не хотим быть выброшенными из игры, это заставляет нас смотреть на окружающую среду и видеть, что происходит.

Это очень важный момент в бизнесе, если компания хочет быстро адаптироваться и найти новые способы конкуренции.

Пандемия научила бизнес работать в чрезвычайных условиях / Иллюстрация wordsmitty

То, что нельзя измерить, делать нельзя

В бизнесе всегда необходимо измерять все, что мы делаем. Это поможет поставить диагноз, который позволит принимать корректирующие меры в случае отклонений, которые происходят в установленном годовом плане.

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Здесь, как и с целями, – этих показателей не должно быть много. Только тогда они будут эффективными, ведь избыток информации также приводит к путанице.

Вы должны создать и определить простую панель управления с переменными, которые с первого взгляда позволят узнать об эволюции бизнеса.