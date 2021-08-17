50 крупнейших IT-компаний Украины: кто возглавил новый рейтинг
17 августа 2021 , 10:26Читати новину українською
Источник:DOU
Портал DOU опубликовал рейтинг крупнейших IT-компаний Украины, который обновляется раз в полгода. С февраля 2021 пятерка лидеров осталась той же, однако в целом в топ-50 есть некоторые изменения.
В частности, безоговорочный лидер рейтинга EPAM Ukraine пересек отметку в 11 000 сотрудников. В общем штат работников компаний увеличился на 12,7%.
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Детали рейтинга
- Первую пятерку закрывают те же компании, что и в феврале 2021 года, а именно: EPAM Ukraine, Softserve, GlobalLogic, Luxoft Ukraine и Ciklum.
- Впервые в рейтинг попали Together Networks, AIISTARSIT и Brightgrove, а компания Beetroot вернула свою прошлогоднюю 50-ю позицию.
- Они выдвинули из рейтинга такие компании, как Murka Games, Jooble, Netpeak Group, Samsung R & D Institute Ukraine.
- Сразу 23 компании рейтинга наняли за последние полгода более 100 новых работников.
- Работники 36 компаний из списка работают по гибридной системе – частично из офиса, частично из дома. Только 3 компании рейтинга работают полностью дистанционно.
- 8 компаний из списка открыли в течение первого полугодия 2021 года новые офисы.
50 крупнейших IT-компаний Украины / Рейтинг DOU