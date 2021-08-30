Американская писательница и эксперт по коммуникациям Диана Бухер рассказала, как нужно вести себя на работе, чтобы иметь репутацию надежного человека. Эти 5 способов позволят вам завоевать авторитет среди коллег и клиентов.

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Если вы чего-то не знаете, признайте это

Хотя это может быть удар по собственному эго, но всегда стоит признать то, чего вы не знаете. Этот простой принцип приведет к огромному усилению доверия. Тем более все понимают, что знать все физически нереально.

Берите на себя ответственность

Готовность взять на себя дополнительную ответственность часто пугает людей. Однако, если вас просят сделать другое задание, не притворяйтесь, что вы сильно заняты, лучше согласитесь его выполнить.

А если случилось так, что вы принимали участие в принятии решений, действий и результатов, или имели определенный контроль над ситуацией, но в итоге все закончилось неудачно, то соглашайтесь с этим. Те, кто делают наоборот, обычно испытывают пробелы в доверии.

Сохраняйте конфиденциальность

Когда люди видят, что вы делитесь с ними личной и конфиденциальной информацией о других, они понимают, что с ними вы сделаете то же самое. В то же время способность сохранить конфиденциальность приведет к тому, что люди будут вам доверять и начнут открывать вам свои настоящие чувства.

Поэтому на встречах и разговорах, когда вы попросите их высказать свое мнение относительно идей или ситуаций, скорее всего, они дадут вам откровенный ответ, потому что будут чувствовать себя в безопасности.

Избегайте преувеличений

Не преувеличивайте свои прошлые достижения на работе, ведь это безжалостный убийца авторитета. Рассказывая "байки" о том, как вы сделали сверхреальное, только создаст повод, чтобы посмеяться над вами.

Слушайте внимательно

Небрежное слушание стало нормой, говорит эксперт по коммуникациям. Однако, когда возникают проблемы, внимательное слушание становится критически важным. Даже когда вы не можете решить ситуацию, клиенты и коллеги хотят убедительных доказательств того, что вы по крайней мере услышали все. Этими доказательствами могут стать:

ваша способность (устно или по электронной почте) точно обобщить все, что они сказали;

ваше выражение сопереживания по поводу случившегося;

ваши ответные действия.

Кроме того, когда вы умеете слушать внимательно, это также свидетельствует о том, что у вас отличные коммуникативные навыки. И независимо от того, работаете вы в офисе или удаленно, они сыграют на благо вашего авторитета.

Что еще способствует авторитету

Авторитетный человек – это такой, мнения и поступки которого имеют высокое влияние на других. Авторитету способствует: