Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в различные сферы человеческой жизни. В частности, одна из важнейших – большинство людей начали работать дистанционно. Часто работа в изоляции вызывает неконтролируемые эмоции. Читайте 5 советов, которые помогают избавиться гнева и сосредоточиться на работе.

Контролируйте свои эмоции

Гнев – это естественная эмоция, в нем могут быть и положительные стороны. Например, оправдан гнев побудил чернокожих американцев и их союзников действовать в соответствии со своими убеждениями и сформировать большой политическое движение в США.

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Однако даже праведный гнев может подавить человека и заставить его вести себя нерационально, если не контролировать свои эмоции. Гнев может даже вызвать болезнь, истощая тело и ослабляя иммунную систему.

Решение. Вместо того, чтобы бросаться с головой в конфликт, сознательно успокойтесь, остановитесь и вернитесь к своим эмоциям. Эксперты заверили, что признание и переживания наших эмоций может предотвратить их выход из-под контроля.

Если определить свои чувства и эмоции – можно достаточно рассеять ситуацию, что позволит снова сосредоточиться на работе.

Ищите эмоциональное подтверждение

Многие люди из-за пандемии работают из дома. Они находятся в условиях изоляции и лишены многих обычных источников удовольствия и расслабления. По словам экспертов, поэтому можно легко застрять в плохом настроении.

Решение. Чтобы мелкие неприятности не накапливались и не перерастали в серьезные обиды – берите телефон и звоните или пишите. Поиск людей, которые поймут, согласятся и встанут на вашу сторону – хорошая тактика выживания. О таком методе рассказал психолог Гай Винч в журнале Psychology Today.

Когда вы рассказываете кому-то, почему такие злые или расстроены, а люди полностью понимают вас – это эффективно подтверждает наши чувства. В результате мы испытываем огромное облегчение,

– пояснил Гай Винч.

Выходите из социальных сетей

Гнев часто направлен неправильно. Люди часто агрессивно ведут себя со второй половинкой, детьми или родителями. Однако для многих любимым местом является социальная сеть. Там часто выплескивают негативные эмоции.

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Решение. Когда чувствуете сильное желание наброситься на социальные сети – сначала сделайте паузу, чтобы подумать, такая реакция будет рациональной. Неужели вы действительно злы на дальнего родственника за то, что он опубликовал фотографию, на которой выпивает в баре со своими друзьями? На самом деле причина злости – другая.

Справка. Если пандемия ослабила вашу самодисциплину, также есть полезные приложения, которые можно использовать для блокировки социальных сетей.

Посочувствуйте тому, кто вас злит

Независимо от разногласий, часто людям нравится думать, что они правы. Однако, по мнению экспертов интеллектуального смирения, нам становится легче, когда мы признаем, что можем ошибаться.

Справка. Интеллектуальное смирение – это способность с интересом встречать противоположные взгляды. Это означает отказ от предвзятых представлений и открытость для обучения на опыте других.

Решение. Даже в тех случаях, когда вы уверены и тверды в своих убеждениях, полезно признать и принять во внимание мнение другого человека. Ставить себя на место другого – это одно из крупнейших учебных инструментов в формировании гнева и агрессии. В этом заверил доктор Ханс Штайнер, профессор Стэнфорда.

Чувствуйте свои мягкие эмоции

Гнев классифицируется как одна из четырех основных эмоций вместе с радостью, печалью и страхом. Он часто выражается второстепенным способом.

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Хотя агрессия может казаться более безопасной, чем более мягкие и впечатлительные эмоции, такие как печаль или беспокойство, она отделяет нас от других и заставляет чувствовать себя более одинокими.

В то же время более мягкие эмоции играют ключевую роль в построении близости, объединении вокруг проблемы и предотвращении поляризации.

Решение. Не злитесь, не расстраивайтесь, а просто продолжайте свой рабочий день, прислушиваясь к своим эмоциям.

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