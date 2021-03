Правильное название компании заставляет вас на секунду остановиться. А, если вы еще и запомнили название с первого раза, – оно идеальное. Как создать такое название, читайте дальше.

В статье с Journal of Advertising выделили такие особенности, которые улучшают распознавание названий бренда:

рифма;

необычное правописание;

ономатопея;

первая буква – твердая согласная;

игра слов.

5 советов для названия

Рифма

Стихи легко запоминать, потому что они рифмованные. Если в названии бренда есть рифма – это уже первый шаг к успеху. Этот прием особенно распространен среди брендов, ориентированных на потребителей. Примерами таких названий являются:

YooHoo;

FireWire;

7-Eleven.

Необычная орфография

На английском правильно писать Craft. Но такое название мало кого привлечет, ведь в нем нет ничего особенно. Если же заменить первую букву 'c' на 'k', то название становится гораздо интереснее – Kraft. Исследования говорят, что необычные написания могут сделать имя более запоминающимся.

Тенденция необычного правописания была распространенной в середине 20 века и теперь снова стала привычной, особенно в Интернете. Дефицит URL-адресов вызвал эту тенденцию среди стартапов. Некоторые примеры включают:

Digg;

Flickr;

Reddit.

Ономатопея

Это сложное слово, но идея за ним совсем простая. Название бренда может прямо представлять то, что компания продает. Например, компания Мяу! продает корма для животных. Такие названия лучше запоминаются и не возникает вопросов, а чем же компания занимается.

Правда, такие названия могут впоследствии ограничить развитие компаний. К примеру, компания Amazon начиналась как онлайн-библиотека, а переросла в интернет-гиганта по продажам всего. Основатель Джефф Безос это предвидел, потому и выбрал название, не привязанную к книгам.

Начальный твердый согласный

Согласно исследованию, слова, начинающиеся с твердых согласных (т, к, п, д, г, в), запоминаются больше, чем слова, начинающиеся с гласных или мягких согласных. Они также считаются сильнее.

Игра слов (каламбуры)

Игра слов (или каламбур) – это когда некоторые слова звучат одинаково, но имеют очень разное значение. Примерами являются Bread Zeppelin, Wok This Way и Nin Com Soup. Но нужно быть осторожными с игрой слов. Она может привлечь внимание, но сыграет ли это на руку компаниям – уже другой вопрос.

Повторения

Одной названия недостаточно. Авторы материала советуют как можно чаще повторять это название своим потенциальным клиентам – в рекламе, на телевидении, в новостях или на презентациях продуктов. Ведь даже сложное название люди запоминают, если оно постоянно перед глазами.

