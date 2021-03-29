Рифма и игра слов: 5 советов, как придумать незабываемое название для своего бизнеса
Правильное название компании заставляет вас на секунду остановиться. А, если вы еще и запомнили название с первого раза, – оно идеальное. Как создать такое название, читайте дальше.
Источник:Entrepreneur
В статье с Journal of Advertising выделили такие особенности, которые улучшают распознавание названий бренда:
- рифма;
- необычное правописание;
- ономатопея;
- первая буква – твердая согласная;
- игра слов.
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5 советов для названия
Рифма
Стихи легко запоминать, потому что они рифмованные. Если в названии бренда есть рифма – это уже первый шаг к успеху. Этот прием особенно распространен среди брендов, ориентированных на потребителей. Примерами таких названий являются:
- YooHoo;
- FireWire;
- 7-Eleven.
Необычная орфография
На английском правильно писать Craft. Но такое название мало кого привлечет, ведь в нем нет ничего особенно. Если же заменить первую букву 'c' на 'k', то название становится гораздо интереснее – Kraft. Исследования говорят, что необычные написания могут сделать имя более запоминающимся.
Тенденция необычного правописания была распространенной в середине 20 века и теперь снова стала привычной, особенно в Интернете. Дефицит URL-адресов вызвал эту тенденцию среди стартапов. Некоторые примеры включают:
- Digg;
- Flickr;
- Reddit.
Ономатопея
Это сложное слово, но идея за ним совсем простая. Название бренда может прямо представлять то, что компания продает. Например, компания Мяу! продает корма для животных. Такие названия лучше запоминаются и не возникает вопросов, а чем же компания занимается.
Правда, такие названия могут впоследствии ограничить развитие компаний. К примеру, компания Amazon начиналась как онлайн-библиотека, а переросла в интернет-гиганта по продажам всего. Основатель Джефф Безос это предвидел, потому и выбрал название, не привязанную к книгам.
Начальный твердый согласный
Согласно исследованию, слова, начинающиеся с твердых согласных (т, к, п, д, г, в), запоминаются больше, чем слова, начинающиеся с гласных или мягких согласных. Они также считаются сильнее.
Игра слов (каламбуры)
Игра слов (или каламбур) – это когда некоторые слова звучат одинаково, но имеют очень разное значение. Примерами являются Bread Zeppelin, Wok This Way и Nin Com Soup. Но нужно быть осторожными с игрой слов. Она может привлечь внимание, но сыграет ли это на руку компаниям – уже другой вопрос.
Повторения
Одной названия недостаточно. Авторы материала советуют как можно чаще повторять это название своим потенциальным клиентам – в рекламе, на телевидении, в новостях или на презентациях продуктов. Ведь даже сложное название люди запоминают, если оно постоянно перед глазами.
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