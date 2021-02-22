В своей новой книге американский бизнесмен Билл Гейтс предложил решение глобальных проблем человечества. В частности, рассказал о том, как бизнес может улучшить жизнь людей. Гейтс назвал 6 главных идей.

Интересуйтесь проблемами человечества

Билл Гейтс заверил, что людям необходимо смотреть на мир значительно шире, а не заботиться лишь о собственном здоровье и самочувствие. Следует понимать и то, в каком состоянии человечество в целом.

Интересно Билл Гейтс призвал решать земные проблемы, а не думать об освоении других планет

► Почему люди обычно волнуются только о своих проблемах

Дело в том, что от голода и малярии люди умирают далеко, а потому это не так ощутимо для других и кажется, будто проблемы нет. Люди не интересуются вопросами климата, а потому и никто не связывает этот вопрос с вредными выбросами и снижением иммунитета.

Справка. Выход книги Билла Гейтса "Как избежать климатической катастрофы: решения и инновации, которые нам необходимы" запланирован в Америке на конец февраля 2021 года.

Популяризуйте экологические товары

Гейтс считает, что экологически чистая продукция должна быть доступной для людей. Говорится не только о еде или предметах первой необходимости. Экологически чистыми могут быть и строительные материалы или автомобили. Конечно, они стоят дороже, но не загрязняют планету.

► Экологические продукты в Индии

Когда в Индии планируют глобальное строительство, то там обычно не выбирают экологически чистые материалы – все из-за высокой цены. Дело в том, что за эти деньги там смогут построить вдвое меньше зданий.

По словам Гейтса, необходимо разрабатывать новые способы производства стали, металла и других важных для жизни материалов. Более того, это нужно делать уже, чтобы было больше времени, чтобы предотвратить изменения климата.



Гейтс дал советы бизнесменам / Фото thetimes

Новые технологии остановят изменения климата

В мире уже есть несколько сфер, которые становятся более экологичными, однако их слишком мало, чтобы сохранить климат на всей планете. Выбросы в атмосферу не прекращаются полностью, а лишь немного снижаются.

Для климата ощутимый только полный отказ от вредных выбросов, а не частичной в определенных местах. Именно поэтому нужно искать способы, которые снизят выбросы к нулю.

Стоит вкладывать деньги в разработку экосистем

Как отметил Гейтс, финансировать маленькие компании, которые дают лишь минимальный вклад в сохранение климата, не стоит. К примеру, на экологию сильно не повлияют компании, которые производят солнечные батареи.

Вкладывать средства нужно в исследование. Да, это рискованная сфера, но необходимая. Гейтс заявил, что сам так делает. Он считает, что только новые технологии, которые совсем уберут выбросы, смогут спасти планету.

Стоит прочитать Как повысить свою производительность во время работы из дома: советы Билла Гейтса

► Во что инвестирует Гейтс

Фонды Гейтса инвестируют в компании, у которых есть четкие цели и планы. Бизнесмен призвал осторожно выбирать компании, в которые вы хотите инвестировать. Дело в том, что многие из них обещают прорыв и технологичность, но это могут быть только пустые обещания.

Надо увеличить спрос на электромобили и биотопливо

В Калифорнии способствуют тому, чтобы электромобили были популярнее. Там значительно снизили налоги на эти авто, из-за чего люди поощрены их покупать. Впоследствии местные власти объявили, что введут запрет производства новых машин на бензине и дизеле – люди отреагировали спокойно.

В то же время с топливом для самолетов все сложнее – оно стоит в разы дороже аналогов. Нужно научиться его быстро добывать биотопливо, чтобы полностью перейти на него.