Тратить много времени на просмотр фильмов – не плохая идея, если выбирать правильное кино. Стоит обращать внимание на то, что поможет вашему саморазвитию.

Есть и те фильмы, которые помогут вам открыть собственный бизнес, если вы давно об этом мечтаете. Вот подборка полезных фильмов об этом.

Интересно О Джобсе и Цукерберге 5 правдивых фильмов о жизни известных людей

"Далласский клуб покупателей"

В этом фильме воспроизводят историю, основанную на реальных событиях 1980-х годов. Главный герой узнает, что болен СПИДом. Медики его заверили, что жить он будет не более месяца. Однако мужчина не собирается опускать руки.

Он борется за свою жизнь и параллельно с другом создает успешный подпольный бизнес. Они решили продавать альтернативные лекарства от болезни.

Трейлер к фильму "Далласский клуб покупателей": смотрите видео

"Джой"

В этом фильме главная героиня лишилась практически всего. Однако у нее сохранилась неуемная жажда успеха.

Женщина построила многомиллионный бизнес и на собственных ошибках и показала, как делать правильно.

Трейлер к фильму "Джой": смотрите видео

"Тинейджер на миллиард"

В фильме рассказывается о тайском подростке Топе, который может посоревноваться даже с упорными предпринимателями. Единственным препятствием для подростка в его деле есть именно молодой возраст. Ему всего лишь 16 лет и мир воспринимает Топа несерьезно.

Парень решил пренебречь обучением ради бизнеса. В фильме – о неудачах, долги, но в то же время огромный успех.

Трейлер к фильму "Тинейджер на миллиард": смотрите видео

"Атлант расправил плечи"

Это фильм по мотивам одноименного романа Айн Рэнд. В нем рассказывается о том, как бизнес может противостоять жестокой власти и политике.

Фильм учит, как быть осторожным в ситуациях острой конкуренции. Также, просматривая его, можно узнать о деталях внутренних бизнес-процессов.

Трейлер к фильму "Атлант расправил плечи": смотрите видео

"Корпорация"

Этот канадский документальный фильм. Он рассказывает о крупных корпорациях и раскрывает секреты. В частности, о том, как они манипулируют сознанием клиентов.

В фильме есть ряд интервью глав корпораций и общественных активистов, а также фрагменты документальных съемок. Трейлеру к этому фильму, к сожалению, нет.