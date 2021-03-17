5 интересных сериалов, которые научат и смотивируют создать собственный бизнес
Тратить много времени на просмотр фильмов – не плохая идея, если выбирать правильное кино. Стоит обращать внимание на то, что поможет вашему саморазвитию.
Источник:24 канал
Есть и те фильмы, которые помогут вам открыть собственный бизнес, если вы давно об этом мечтаете. Вот подборка полезных фильмов об этом.
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"Далласский клуб покупателей"
В этом фильме воспроизводят историю, основанную на реальных событиях 1980-х годов. Главный герой узнает, что болен СПИДом. Медики его заверили, что жить он будет не более месяца. Однако мужчина не собирается опускать руки.
Он борется за свою жизнь и параллельно с другом создает успешный подпольный бизнес. Они решили продавать альтернативные лекарства от болезни.
Трейлер к фильму "Далласский клуб покупателей": смотрите видео
"Джой"
В этом фильме главная героиня лишилась практически всего. Однако у нее сохранилась неуемная жажда успеха.
Женщина построила многомиллионный бизнес и на собственных ошибках и показала, как делать правильно.
Трейлер к фильму "Джой": смотрите видео
"Тинейджер на миллиард"
В фильме рассказывается о тайском подростке Топе, который может посоревноваться даже с упорными предпринимателями. Единственным препятствием для подростка в его деле есть именно молодой возраст. Ему всего лишь 16 лет и мир воспринимает Топа несерьезно.
Парень решил пренебречь обучением ради бизнеса. В фильме – о неудачах, долги, но в то же время огромный успех.
Трейлер к фильму "Тинейджер на миллиард": смотрите видео
"Атлант расправил плечи"
Это фильм по мотивам одноименного романа Айн Рэнд. В нем рассказывается о том, как бизнес может противостоять жестокой власти и политике.
Фильм учит, как быть осторожным в ситуациях острой конкуренции. Также, просматривая его, можно узнать о деталях внутренних бизнес-процессов.
Трейлер к фильму "Атлант расправил плечи": смотрите видео
"Корпорация"
Этот канадский документальный фильм. Он рассказывает о крупных корпорациях и раскрывает секреты. В частности, о том, как они манипулируют сознанием клиентов.
В фильме есть ряд интервью глав корпораций и общественных активистов, а также фрагменты документальных съемок. Трейлеру к этому фильму, к сожалению, нет.
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