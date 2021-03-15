Все испытывают взлеты и падения. И хотя каждый стартап уникальный, проблемы у них часто похожи. Какие вызовы стоят перед стартапами и как с ними бороться, читайте на Бизнес 24.

1. Недостаточный капитал

Капитал – это как горючее для компании. Он обеспечивает ее работу. Однако большинство стартапов убыточные и полагаются на сбор средств, чтобы удержаться на плаву. Привлечение нового капитала в бизнес нестабильное, ведь неизвестно удастся ли компании привлечь нужное количество денег и когда именно.

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Поэтому финансовое управление стартапа должно быть качественным. Нужно максимально сокращать расходы там, где это не скажется на качестве услуги или товара, которые стартап намерен продавать.

2. Несоответствующая команда

Команда стартапа является одной из ключевых составляющих, которая будет способствовать успеху бизнеса. Первые сотрудники стартапа определяют его успех. Если нанять не тех людей – они могут деструктивно повлиять на культуру компании и состояние работников.

Поэтому важно разработать стратегию подбора персонала. Важно обращать внимание не только на профессиональные навыки, но и на личные.

3. Дезорганизация при слишком быстром росте

Стартапы должны расти быстро, однако некоторые проблемы возникают, когда они растут слишком быстро. Быстрое расширение команды может проявить проблемы с организацией в компании.

По мере роста стартапа стоит внедрять процессы, планы и документацию для содействия непрерывности бизнеса. Должна быть постоянная коммуникация, чтобы выявить проблемы.

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4. Отсутствие надлежащего управления и структуры

Стартапы иногда не имеют четкого руководителя, а их структура – стихийная. Однако это может привести к упущенным возможностям для бизнеса.

Бизнес-планы и стратегия является обязательным условием для того, чтобы команды стартапов работали ради общей цели. Цели помогают работникам приобретать полномочия, принимать ключевые решения и выполнять свою работу. Хотя стартапы часто планируют краткосрочно, долгосрочное планирование – не менее важное.

5. Проблемы с управлением времени

Ежедневно стартапы сталкиваются с большим количеством проблем, чем у них есть время или ресурсы для их решения. И хотя казалось бы стратегия решения всех проблем является удачным решение, это не так. Ведь распыляя время и ресурсы на все, невозможно качественно решить проблемы.

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Команды стартапов должны быть экспертами, определяющих приоритеты своей работы. Вместо того чтобы пытаться решить все, им следует сначала сосредоточиться на крупнейших вызовах.