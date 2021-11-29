5 лучших фильмов 2021 года, достойные внимания предпринимателей

2021 год подарил миру множество киноновинок и долгожданных продолжений популярных сериалов. Впрочем, интересных тематических фильмов, которые могли бы стать источником вдохновения для предпринимателей, на экраны вышло не так много.

Предлагаем вашему вниманию подборку 5 кинолент 2021 года, которые стоит посмотреть каждому предпринимателю. Они мотивируют развивать бизнес-деятельность, несмотря на любые препятствия.

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1. "Асоциальная сеть"

Фильм рассказывает реальную историю того, как Росс Ульбрихт создал так называемый "Amazon в мире даркнета", где преступники со всего мира продавали наркотики, оружие и поддельные документы. Перед тем, как рынок закрыло Управление по борьбе с наркотиками США, объем продаж достиг 1 миллиарда долларов. "Асоциальная сеть" – обучающая история об опасностях неконтролируемой электронной коммерции.

Фильм "Асоциальная сеть": смотрите трейлер

2. "Улей"

Кинолента рассказывает историю вдовы из Косово, которая начинает заниматься бизнесом по продаже меда на фоне массовых общественных беспорядков внутри страны. Чтобы прокормить детей, предпринимательница сражается с личным горем и репрессивным патриархальным обществом.

Фильм "Улей": смотрите трейлер

3. "Дорогой гонщик"

Чтобы превратить хобби в признанный по всему миру вид спорта, необходимо иметь незаурядную предпринимательскую жилку. Джейку Бертону Карпентеру это удалось сделать со сноубордингом. Настойчиво привлекая спонсоров, горнолыжные курорты и известных спортсменов, Карпентер основал бизнес, который впоследствии превратился в мировой феномен.

Фильм "Дорогой гонщик": смотрите трейлер

4. "Хороший босс"

Увлекательная история владельца предприятия по производству и продаже промышленных весов. Бизнесмен постоянно работает, чтобы успокоить недовольных сотрудников перед визитом комиссии и проверки завода. Сатирический фильм расскажет, что происходит, когда руководители переходят рамки личной жизни наемных работников.

Фильм "Хороший босс": смотрите трейлер

5. "CODA"

17-летняя Руби каждое утро перед школой работает на рыболовном судне своих родителей. Вовлеченная в борьбу местного рыбного бизнеса с властями, девушка должна выбирать между семейными обязанностями и мечтой о музыкальной карьере. Трогательная история о том, как научиться договариваться, а также о трудностях ведения семейного бизнеса.

Фильм "CODA": смотрите трейлер