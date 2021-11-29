5 лучших фильмов 2021 года, достойные внимания предпринимателей
Источник:24 канал
2021 год подарил миру множество киноновинок и долгожданных продолжений популярных сериалов. Впрочем, интересных тематических фильмов, которые могли бы стать источником вдохновения для предпринимателей, на экраны вышло не так много.
Предлагаем вашему вниманию подборку 5 кинолент 2021 года, которые стоит посмотреть каждому предпринимателю. Они мотивируют развивать бизнес-деятельность, несмотря на любые препятствия.
Обратите внимание Как противостоять киберугрозам: вебинар от Киевстар
1. "Асоциальная сеть"
Фильм рассказывает реальную историю того, как Росс Ульбрихт создал так называемый "Amazon в мире даркнета", где преступники со всего мира продавали наркотики, оружие и поддельные документы. Перед тем, как рынок закрыло Управление по борьбе с наркотиками США, объем продаж достиг 1 миллиарда долларов. "Асоциальная сеть" – обучающая история об опасностях неконтролируемой электронной коммерции.
Фильм "Асоциальная сеть": смотрите трейлер
2. "Улей"
Кинолента рассказывает историю вдовы из Косово, которая начинает заниматься бизнесом по продаже меда на фоне массовых общественных беспорядков внутри страны. Чтобы прокормить детей, предпринимательница сражается с личным горем и репрессивным патриархальным обществом.
Фильм "Улей": смотрите трейлер
3. "Дорогой гонщик"
Чтобы превратить хобби в признанный по всему миру вид спорта, необходимо иметь незаурядную предпринимательскую жилку. Джейку Бертону Карпентеру это удалось сделать со сноубордингом. Настойчиво привлекая спонсоров, горнолыжные курорты и известных спортсменов, Карпентер основал бизнес, который впоследствии превратился в мировой феномен.
Фильм "Дорогой гонщик": смотрите трейлер
4. "Хороший босс"
Увлекательная история владельца предприятия по производству и продаже промышленных весов. Бизнесмен постоянно работает, чтобы успокоить недовольных сотрудников перед визитом комиссии и проверки завода. Сатирический фильм расскажет, что происходит, когда руководители переходят рамки личной жизни наемных работников.
Фильм "Хороший босс": смотрите трейлер
5. "CODA"
17-летняя Руби каждое утро перед школой работает на рыболовном судне своих родителей. Вовлеченная в борьбу местного рыбного бизнеса с властями, девушка должна выбирать между семейными обязанностями и мечтой о музыкальной карьере. Трогательная история о том, как научиться договариваться, а также о трудностях ведения семейного бизнеса.
Фильм "CODA": смотрите трейлер