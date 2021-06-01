5 самых интересных фактов об Энди Джесси, который заменит Безоса в Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос в начале 2021 года заявил, что увольняется с должности главного исполнительного директора технического гиганта. Его заменит Энди Джесси, нынешний генеральный директор Amazon Web Services, облачной платформы компании.
Вот 5 вещей, которые следует знать о новом генеральном директоре. О них рассказали сотрудники компании и те, кто уже уволился.
К теме Не Маск и не Джефф Безос: кто теперь самый богатый в мире
Джесси в Amazon столько же, сколько и Безос – 24 года
Энди Джесси присоединился к компании в 1997 году. В этот же год Amazon стала публичной. 53-летний мужчина построил AWS с нуля за последние 20 лет и стал генеральным директором облачной платформы в 2016 году.
Аналитик Дэн Айвс описал его как "одного из самых мощных лидеров не только в облачных и технологических секторах, но и в мире бизнеса".
Он – доверенное лицо Безоса
В какой-то момент Джесси стал так называемым теневым советником Безоса, присоединившись к руководителю на встречах высокого уровня. В своем письме к персоналу, в котором Безос объявил о уходе из должности генерального директора, он отметил, что Джесси будет "выдающимся лидером".
Интересно Цены на автомобили Tesla растут из-за сбоев во всей автоиндустрии, – Маск
Один из самых высокооплачиваемых руководителей Amazon
За последние 3 года он заработал более 20 миллионов долларов. Только в 2016 году Джесси получил более 36 миллионов долларов, в то время Безос заработал примерно 1,7 миллиона долларов, сообщает CNBC.
Он мог возглавить Microsoft и Uber
Ексгенеральний директор Microsoft Стив Болмер обращался к Джесси, чтобы тот заменил его на должности генерального директора компании.
Также были слухи, что Джесси мог перейти на должность генерального директора Uber после отставки Трэвиса Каланика в 2017 году.
Откровенный по политическим и социальным вопросам
Джесси высказался против убийств чернокожих американцев, в частности полицией, и выступил против судебных решений о запрете дискриминации членов ЛГБТ-сообщества.Сегодня в облаках хорошо не только летать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к встречам в онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365, используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Летайте в облаках с пользой для бизнеса.