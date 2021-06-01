Вот 5 вещей, которые следует знать о новом генеральном директоре. О них рассказали сотрудники компании и те, кто уже уволился.

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Джесси в Amazon столько же, сколько и Безос – 24 года

Энди Джесси присоединился к компании в 1997 году. В этот же год Amazon стала публичной. 53-летний мужчина построил AWS с нуля за последние 20 лет и стал генеральным директором облачной платформы в 2016 году.

Аналитик Дэн Айвс описал его как "одного из самых мощных лидеров не только в облачных и технологических секторах, но и в мире бизнеса" .

Он – доверенное лицо Безоса

В какой-то момент Джесси стал так называемым теневым советником Безоса, присоединившись к руководителю на встречах высокого уровня. В своем письме к персоналу, в котором Безос объявил о уходе из должности генерального директора, он отметил, что Джесси будет "выдающимся лидером".

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Один из самых высокооплачиваемых руководителей Amazon

За последние 3 года он заработал более 20 миллионов долларов. Только в 2016 году Джесси получил более 36 миллионов долларов, в то время Безос заработал примерно 1,7 миллиона долларов, сообщает CNBC .

Он мог возглавить Microsoft и Uber

Ексгенеральний директор Microsoft Стив Болмер обращался к Джесси, чтобы тот заменил его на должности генерального директора компании.

Также были слухи, что Джесси мог перейти на должность генерального директора Uber после отставки Трэвиса Каланика в 2017 году.

Откровенный по политическим и социальным вопросам

Джесси высказался против убийств чернокожих американцев, в частности полицией, и выступил против судебных решений о запрете дискриминации членов ЛГБТ-сообщества.