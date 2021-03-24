Очень часто именно из кинолент можно почерпнуть важное и научиться достигать поставленной цели. Более того, если вы планируете открыть собственный бизнес – эти сериалы точно для вас.

"Мистер Селдридж"

Сериал сняли по мотивам одноименной книги Линде Вудхед. В киноленте рассказывается о американский предприниматель Гарри Селфридж.

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Сюжет. Селфридж приехал в Лондон. Там он хочет открыть первый торговый центр. Мужчина уже даже нашел инвесторов, которые готовы вкладываться в его бизнес. Однако Селфриджу приходится как легко взлетать, так и трудно и неприятно падать. Именно Селфридж автор фразы "Покупатель всегда прав", а его правилами и советами пользуются в бизнесе до сих пор.

Сериал "Мистер Селдридж": смотрите трейлер

"Форс-мажоры"

Это американский драматический сериал о юристах.

Сюжет. В киноленте рассказывается о 2 совершенно разных мужчин:

Майк Росс – одаренный студент, однако его отчислили из колледжа за мелкое мошенничество. Теперь мечта Майка о профессии юриста провалилась, ведь у него нет ни образования, ни работы.

– одаренный студент, однако его отчислили из колледжа за мелкое мошенничество. Теперь мечта Майка о профессии юриста провалилась, ведь у него нет ни образования, ни работы. Харви Спектер – уже успешный адвокат. У него есть много клиентов и, соответственно, много денег.

В сериале – об их встрече, совместной работе, проблемах, интригах и любовных похождениях.

Сериал "Форс-мажоры": смотрите трейлер

"Люди, построившие Америку"

По жанру сериал – документально-исторический. В нем говорится о знаменитых бизнесменах и политиках Америки.

Сюжет. В сериале нет вымышленного сюжета, там можно услышать факты и подробности из жизни известных людей. В частности, о Генри Форде, Джонни Рокфеллере и других.

Главная цель сериала – показать, что все люди достигают успеха, благодаря своей работе.

Сериал "Люди, построившие Америку": смотрите трейлер

"Остановись и горы"

Этот сериал о компьютерной индустрии США.

Сюжет. Рассказывается о компании IBM в 80-х годах XIX века в Далласе. В сериале один из бывших сотрудников IBM пытается создать портативный персональный компьютер. Он хочет, чтобы это изобретение было значительно лучшим, чем персональный компьютер IBM PC, который презентовали накануне. Герой сериала настроен решительно.

Сериал "Остановись и горы": смотрите трейлер

"Наследники"

Это комедийно-драматический сериал, который презентовали на канале НВО в 2018 году.

Сюжет. Рассказывается об очень богатой семье Рой, которые одновременно являются очень несчастными. У отца есть бизнес, который он хочет передать своему старшему сыну. Однако в семье есть 4 детей, и претендует на место преемника – каждый.

Сериал "Наследники": смотрите трейлер