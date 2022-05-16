На российском рынке остаются 38 немецких предприятий. Такие данные приводит исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета.

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Речь идет о больших концернах

Речь идет о больших немецких концернах, для которых имидж – не основное. Однако, такой шаг бизнесменов не поддерживает население Германии. Против того чтобы компании оставались на российском рынке, выступили 52% граждан. Таковы данные опроса института INSA для BILD am SONNTAG.

Свое решение компании не комментируют

В большинстве своем предприятия не комментируют свое решение продолжить бизнес в России. Более того, некоторые из них решительно осуждают действия Москвы в отношении Украины.

Среди тех, кто пошел на коммуникацию со СМИ, главным аргументом, чтобы продолжить работу в России, стали действующие долгосрочные контракты. Также немецкие концерны уверяют, что заботятся о своих российских сотрудниках.

В России остается Ritter Sport

В частности, в России остается торговая марка Ritter Sport – популярный шоколад. В концерне Alfred Ritter GmbH & Co. KG говорят, что работа на российском рынке приносит большую прибыль. От этого зависят тысячи рабочих мест не только в России, но и в Германии и Австрии.

Что известно о торговой марке Ritter Sport:

Ее производителем является концерн Alfred Ritter GmbH & Co. KG в городе Вальденбух.

Этот шоколад продают в более чем сотне стран мира.

Прибыль компании составляет 430 миллионов евро.

Основана компания в 1912 году.

В 2012 году компания приобрела землю в Никарагуа и начала сама выращивать какао.

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Последствия санкций для российского рынка: коротко о последних новостях

Американская компания Sylvamo Corporation приняла решение уйти с рынка России. Это один из крупнейших производителей офисной бумаги.

Российские пользователи жалуются на невозможность обновления браузера Chrome. Установить его заново тоже невозможно.

Япония недавно запретила экспорт высокотехнологичных товаров в Россию.

Речь идет о 3D-принтерах и оборудовании для осуществления квантовых вычислений.

В начале мая о том, что уходит с российского рынка, заявила компания Siemens. В России она проработала 170 лет.

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