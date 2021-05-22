35 самых богатых политических лидеров мира всех времен: от Наполеона к Путину

До сих пор уверены, что Джефф Безос самый богатый человек в мире не монархического происхождения за всю историю? Наш рейтинг 35 самых богатых политических лидеров вас откровенно удивит.

Официальные зарплаты мировых лидеров варьируются от скромных до невероятно щедрых. Многие премьеров и президентов прошлого и настоящего могли похвастаться значительными доходами до того, как заняли высокий пост. Другие безумно разбогатели за счет своей страны во время пребывания у власти. В этом рейтинге учтена максимальная стоимость состояния политических лидеров всех времен и народов, не принадлежащих к королевским семьям, с поправкой на инфляцию.

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35 место. Наполеон Бонапарт: 400 миллионов долларов

Наполеон Бонапарт / Фото Getty Images

Наполеон родился в относительно бедной семье на Корсике, но после Французской революции стал самозваным императором Франции и завоевал огромные территории Европы в начале 19 века. В то время, по слухам, состояние лидера "из грязи в князи " оценивалось в 100 миллионов 000 франков. В то время франк стоил 20 центов США, поэтому в пересчете на сегодня состояние, Наполеона составляют около 400 миллионов долларов.

34 место. Ухуру Кениятта: 500 миллионов долларов

Ухуру Кениятта / Фото Wikipedia

Действующий президент Кении Ухуру Кениятта является титульным владельцем не менее 200 000 гектаров лучших сельскохозяйственных угодий в своей стране. Эти земли достались ему в наследство от отца Джомо Кениятты, первого лидера Кении. Угуру также является владельцем империи семейного бизнеса, который состоит из пятизвездочных отелей, авиакомпаний и коммерческого сельского хозяйства. Политик также обладает долей в молочной компании, занимающей первое место в стране, а также акциями коммерческого банка и телеканала. В 2011 году Forbes оценил его состояние в 500 миллионов долларов, хотя не исключено, что после того, как в 2013 он стал президентом Кении, эта сумма могла и увеличиться.

33. Джордж Вашингтон: 553 миллиона долларов

Джордж Вашингтон / Фото Wikimedia

Второй по величине состояния президент США Джордж Вашингтон владел сотнями рабов, работавших на его плантации Маунт-Вернон площадью более 3200 гектаров. На момент его смерти в 1799 году в его хозяйстве оставалось 317 рабов; 124 принадлежали лично ему, другие находились в его управлении, не будучи его собственностью. Отец-основатель американской нации также был своего рода магнатом недвижимости, владея землей от Вирджинии до Нью-Йорка. Пиковая чистая стоимость состояния Джорджа Вашингтона с поправкой на инфляцию составляет 553 миллиона долларов.

32 место. Теодоро Обианг Нгема Мбасого: 764 миллиона долларов

Теодоро Обианг Нгема Мбасого / Фото AFP

Находясь на посту президента богатой нефтью Экваториальной Гвинеи с 1979 года, Теодоро Обианг Нгема Мбасого накопил сотни миллионов состояния, в то время, как многие в его стране живут меньше чем на доллар в день. Коррумпированный лидер обладает всем: от имения в Малибу до Bugatti Veyron, Bentley и Lamborghini, и ведет роскошный образ жизни. В 2006 году Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов, что эквивалентно 764 миллионам долларов сегодня.

31 место. Нурсултан Назарбаев: 1 миллиард долларов

Нурсултан Назарбаев / Фото Shutterstock

Первый президент Казахстана, был у власти почти 30 лет, с 24 апреля 1990 по март 2019 года. За 29 лет пребывания у власти этого политического лидера обвиняли в широкомасштабных нарушениях прав человека, не говоря уже о безудержной коррупции в стране. По отдельным оценкам, за годы правления ему удалось накопить состояние в размере 1 миллиарда долларов.

30 место. Ислам Каримов: 1 миллиард долларов

Ислам Каримов / Фото AFP

Ислам Каримов - советский и узбекский государственный и политический деятель. Первый Президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году до своей смерти в 2016 году. Президент Узбекистана руководил страной в жесткой манере – нарушение прав человека были обычным явлением, свобода слова и пресса под тотальным контролем. Каримову также нравилось опустошать государственную казну - благодаря чему его состояние оценивается в 1 миллиард долларов

29 место. Фидель Кастро: 1,15 миллиарда долларов

Фидель Кастро / Фото Jorge Rey

Кубинский коммунистический революционер и многолетний диктатор Кубы, который руководил Республикой Куба как премьер-министр в 1959-1976 годах, как президент – в 1976-2008 годах. Марксист-ленинист и кубинский националист, Кастро также занимал должность первого секретаря Коммунистической партии Кубы с 1961 до 2011 года. Во время его правления Куба стала однопартийным государством с коммунистической властью, промышленность и бизнес были национализированы, проведены государственные социальные реформы в обществе. Исповедание марксистско-ленинских взглядов, которые базировались на справедливом распределении богатства, не помешало Фиделю Кастро накопить огромный собственный капитал. В 2006 году Forbes оценивал его состояние в 900 миллионов долларов, которые с учетом инфляции в настоящее время составляют 1,15 миллиарда долларов.

28 место. Эдуард Джефри Смит Дерби: 1,3 миллиарда долларов

Эдуард Джефри Смит Дерби / Фото Wikimedia

Британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1852, 1858-1859, 1866-1868). Граф Дербийський – по сей день остается человеком, который дольше всех возглавлял консервативную партию Великобритании. В то же время он является самым богатым из всех премьер-министров Великобритании. Состояние аристократа, крупного землевладельца составляло 9,3 миллиона долларов, что в пересчете на современные деньги составляет 1,3 миллиарда долларов.

27 место. Акбар Хашеми Рафсанджани: 1,4 миллиарда долларов

Акбар Хашеми Рафсанджани / Фото Getty

Иранский политик и писатель, 4-й Президент Ирана. Был членом Совета экспертов с 1989 до смерти и председателем Совета экспертов с 2007 до 2011, председатель Совета целесообразности Ирана. Председатель Меджлиса в 1980-1989. С 1980 считался одним из самых влиятельных политиков в Иране. Родился в богатой семье, занимал пост президента Ирана с 1989 по 1997 род, одновременно обладая рядом бизнесов. Это сделало его действительно богатым политиком, ведь в 2006 году состояние политика, который умер в 2017 году, оценивались Forbes в 1,1 миллиарда долларов. В пересчете на современные средства это эквивалентно 1,4 миллиарда долларов.

26 место. Роберт Мугабе 1,45 миллиарда долларов

Роберт Мугабе / Фото RFI

Роберт Габриэль Мугабе – премьер-министр Зимбабве с 1980 и президент с 1987 по 21 ноября 2017. После прихода к власти установил однопартийную диктатуру. В политике заявлял приверженность социализму через отказ от рыночной экономики по программе МВФ, выступал сторонником национализации промышленности и концепции «жестких цен» на жизненно необходимые товары, что в конце концов приводило лишь к самой высокой в ​​мире инфляции, которая иногда исчислялась шестизначными числами. Зато награбленные у собственного народа средства, он переводил на счета своей семьи. Утечка дипломатических телеграмм США, опубликованных Wikileaks, показывает, что состояние покойного лидера Зимбабве, который владел рядом ферм и роскошных резиденций, в 2001 году оценивался более чем в 1 миллиард долларов С поправкой на инфляцию сегодня это – 1,45 миллиарда долларов.

25 место: Башар Асад: 1,5 миллиарда долларов

Башар Асад / Фото Shutterstock

Жестокого лидера Сирии, руководит опустошенной войной стране с 2000 года, обвиняют в похищении из государственной казны шокирующей суммы в размере 122 миллиардов долларов. Однако более реалистичный анализ состояния сторонника политики Кремля и соратника Путина, проведенный в 2012 году и опубликованный изданием Guardian, свидетельствует, что его состояние составляет 1,5 мильярда долларов.

24 место. Али Бонго Ондимба: 2 миллиарда долларов

Али Бонго Ондимба / Фото Historica

Али Бонго Ондимба – габонский политический деятель, президент Габона с 16 октября 2009 г., министр обороны Габона с 1999 года, министр иностранных дел Габона в 1989-1991 годах. По сообщениям источников, президент Габона присвоил себе 25% валового внутреннего продукта своей страны, поэтому вполне вероятно, что состояние политика, находящегося у власти с 2009 года, значительно превышают широко известную цифру в 2 миллиарда долларов. Он даже обладает таунхаусом в Париже стоимостью 138 миллионов долларов.

23 место. Вэнь Цзябао: 2,7 миллиарда долларов

Вэнь Цзябао / Фото World Economic Forum

Вэнь Цзябао – премьер Госсовета КНР, постоянный член Политбюро ЦК КПК. Вместе с Ху Цзиньтао его относят к четвертому поколению руководителей Коммунистической партии Китая. За 10 лет правления с 2003 по 2013 годы сумел накопить миллиардное состояние. Детальные анализ документов компаний и регулирующих органов, опубликованный в газете New York Times в 2012 году, показал, что бывший глава Коммунистической партии Китая накопил активы на сумму 2,7 миллиарда долларов.

22 место. Саддам Хусейн: 2,8 миллиарда долларов

Саддам Хусейн / Фото ABACA

Саддам Хусейн накопил колоссальное состояние находясь на посту президента Ирака с 1979 года. Казнен по приговору Высшего уголовного трибунала Ирака в 2006 году. Свободное распоряжение деньгами иракского народа, позволило богатству печально извесного диктатора в 2003 году, по данным Forbes, достичь 2 миллиардов долларов, что соответствует 2,8 миллиарда долларов на сегодня. В перечень его многочисленных активов входили 89 дворцов, множество роскошных автомобилей и большие доли в медиакомпаниях, таких как французская Lagardere SCA.

21 место. Себастьян Пиньера: 3 миллиарда долларов

Себастьян Пиньера / Фото Gobierno de Chile

Чилийский экономист, бизнесмен и политик, 34-й и 36-й Президент Чили (2010-2014 и с 2018). Член правоцентристской партии Национальное обновление, бывший сенатор Республики в 1990-1998 годах. Действующий президент Чили Себастьян Пиньера сколотил огромное состояние, основав в 1976 году компанию Bancard, что выпускает кредитные карты. Чистая стоимость состояния южноамериканского лидера, согласно подсчетам Forbes, составляет 3 миллиарда долларов.

20 место. Дэниэл арап Мои: 3 миллиарда долларов

Дэниэл арап Мои / Фото AFP

Дэниэл арап Мои был президентом Кении с 1978 по 2002 год. За время своего правления покойный политик перевел на секретные банковские счета и в поместья по всему миру до 1 миллиарда долларов. По данным Forbes, активы Мои включали крупные пакеты акций нескольких нефтяных компаний, ферму площадью в почти 10 000 гектаров в Австралии, а также доли в банках и судоходных компаниях. На момент смерти в 2020 году состояние отставного политика достигали 3 миллиардов долларов.

19 место. Ильхам Алиев: 3 миллиарда долларов

Ильхам Алиев / Фото DPA

Автократический азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Наряду с ограничением свободы слова в стране, антидемократический политик был обвинен в присвоении миллиардов. По данным источников, контролирует несколько якобы государственных компаний, а также значительные активы в крупнейших банках страны. В целом, его состояние оценивают более чем в 3 миллиарда долларов

18 место. Франко: до 3,8 миллиарда долларов

Франко / Фото Iker rubí

Военный и политический деятель Испании, руководитель страны в 1939-1975, генералиссимус. Также известный под титулом Каудильо. Пришел к власти после победы правых сил в гражданской войне 1936-1939 став диктатором. Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году и был ответственен за убийство сотен тысяч людей, в основном республиканцев и других политических диссидентов. По приблизительным оценкам, состояние диктатора в 1975 году составили 100 миллиардов песет, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет около 3,8 миллиарда долларов.

17 место. Ким Чен Ир: 4 миллиарда долларов

Ким Чен Ир / ФОТО Pool

Северокорейский государственный, политический, партийный и военный деятель, руководил КНДР 1994-2011. Еще один диктатор, который подверг свой народ адским испытанием. Ким Чен Ир из Северной Кореи украл из государственной казны примерно 4 миллиарда долларов, в то время, как многие из его граждан умирали от голода. Так называемым денежным фондом покойного деспота руководил Ри Су Йон, бывший посол Северной Кореи в Швейцарии, который размещал деньги на подпольных счетах в швейцарских банках.

16 место. Дональд Трамп: 4,5 миллиарда долларов

Дональд Трамп / Фото Getty Images

Самым богатым президентом Америки является не кто иной, как Дональд Трамп. Магнат недвижимости и медийная личность, конечно же, был не беден, когда выиграл президентский пост в ноябре 2016 года. По данным Forbes, в 2016 году чистые доходы Трампа достигли пика в 4,5 миллиарда долларов, но с тех пор уменьшились до 2,4 миллиарда.

15 место. Ким Чен Ын: 5 миллиардов долларов

Ким Чен Ын / Фото AFP

После смерти отца с 29 декабря 2011 занял его пост. Председатель Трудовой партии Кореи, а также верховный лидер КНДР с 2011 года. Нынешний глава Северной Кореи конкурирует со своим отцом в варварстве и превосходит его, когда речь заходит о деньгах. Верховный лидер отгороженной от мира страны, сам лично любит все самое лучшее в жизни – от яхт и роскошных автомобилей до икры и марочного вина. По слухам владеет состоянием в размере 5 миллиардов долларов.

14 место: Сани Абача: 6,3 миллиарда долларов

Сани Абача / Фото AFP

Нигерийский военный и государственный деятель, который де-факто исполнял обязанности президента страны с 17 ноября 1993 до дня его смерти 8 июня 1998. Во время режима Абача, он и его семья, украли из казны страны в общей сложности около 7 миллиардов долларов. За время его правления получили широкое распространение нарушения прав человека и повальная коррупция. После смерти диктатора правительство Нигерии выявило, что тиран спрятал более 4 миллиардов долларов на секретных банковских счетах в Швейцарии и других странах. В пересчете на сегодняшние деньги это составляет 6,3 миллиарда долларов.

13 место. Адольф Гитлер: 6,5 миллиарда долларов

Адольф Гитлер / Фото Bundesarchiv

Один из самых кровавых деспотов всех времен, Адольф Гитлер украл у Германии миллиарды. Он также заработал миллионы на продаже своей книги "Майн Кампф". Согласно выводам документального фильма 2014 года, состояние Гитлера составили 1,1 миллиарда рейхсмарок, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет 6,5 миллиарда долларов.

12 место. Сильвио Берлускони: 9 миллиардов долларов

Сильвио Берлускони / Фото Lapresse

Итальянский политик, бывший премьер-министр Италии. Один из самых багатых медиамагнатов в Италии, был третьим в Италии и 118 в мире в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes в 2011 году. Он начал карьеру в строительстве, но в 1973 году пришел в мир СМИ, где и сколотил свое состояние. Бывший владелец футбольного клуба AC Milan, был осужден за налоговые махинации. Берлускони достиг своего пика в 2014 году – 9 миллиардов долларов. Хотя с тех пор состояние его семьи сократились до 8,1 миллиарда долларов.

11 место. Зин аль-Абидин бен Али: 10 миллиардов долларов

Зин аль-Абидин бен Али / Фото Getty Images

Тунисский политик, президент Туниса. 14 января 2011 после ожесточенных протестов общественности он покинул страну и бежал в Саудовскую Аравию. Его президентство широко рассматривается как авторитарная диктатура. Бывший тунисский лидер Зин аль-Абидин Бен Али, которого ненавидел его народ, как считается, контролировал от 30% до 40% экономики страны во время своего пребывания у власти. Вместе со своей семьей покойный президент владел активами, стоимость которых оценивалась примерно в 10 миллиардов долларов в 2011 году, когда он был отстранен от власти.

10 место. Мобуту Сесе Секо: 12 миллиардов долларов

Мобуту Сесе Секо / Фото DPA

Бывший президент Демократической Республики Конго в 1965-1997 годах. Мобуту захватил власть в 1965 году после государственного переворота и стал диктатором. Он изменил название страны с Конго на Заир в 1971 году. Период правления Мобуту характеризуется чрезвычайно низким уровнем жизни заирский населения, коррупцией и клептократией. Так же свободно и легко распоряжаясь деньгами своего народа, как и другие диктаторы в нашей подборке, этот деспотический лидер помог себе накопить 5 миллиардов долларов, по оценкам 1984 года. Это эквивалентно 12 миллиардам в сегодняшних деньгах. Он владел дворцами в Конго, а также превосходными резиденциями в Париже и Швейцарии и был неравнодушен к дорогим предметам роскоши, включая винтажное розовое шампанское.

9 место. Жозе Эдуарду душ Сантуш: 20 миллиардов долларов

Жозе Эдуарду душ Сантуш / Фото AFP

Бывший президент Анголы накопил огромные суммы денег, когда возглавлял страну с 1979 по 2017 год. Игнорируя тяжелое положение своего народа, который в большинстве своем страдает от нищеты, политик предпочел обогатить себя и свою семью, и сейчас его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. Его дочь Изабель была самой богатой женщиной Африки, но обвинения в коррупции и дела против нее в трех разных странах привели к замораживанию ее активов, и поэтому Forbes больше не включает ее в список самых богатых людей Африки.

8 место. Ибрагим Бабангида: 22,7 миллиарда долларов

Ибрагим Бабангида / Фото AFP

Еще один нигерийский лидер, который присвоил миллиарды денег нации. Ибрагим Бабангида был президентом страны с 1985 по 1993 год. Считается, что этот военный генерал без зазрения совести присвоил 12,4 миллиарда долларов из огромных доходов Нигерии от продажи нефти во время войны в Персидском заливе в 1992 году. С поправкой на инфляцию, сегодня это – 22,7 миллиарда долларов.

7 место. Мохаммад Махатхир: 45 миллиардов долларов

Мохаммад Махатхир / Фото Shutterstock

Бывший старейший в мире действующий премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад долгое время находился у власти с 1981 по 2003 год, а затем снова с 2018 по февраль 2020 года. Через бывшего министра финансов Малайзии Махатхир Мохаммад, которому сейчас 95 лет, по слухам, вывел на собственные счета около 45 миллиардов долларов. По оценкам источников Махатхир Мохаммад имеет доли капитала в 50 банках по всему миру

6 место. Фердинанд Маркос: 53,1 миллиарда долларов

Фердинанд Маркос / Фото Getty

Жестокий и коррумпированный, Фердинанд Маркос был президентом Филиппин с 1972 по 1986 год. Вместе со своей женой Имельдой, которая широко известна своей коллекцией из более чем 3000 элитных туфель, деспот присвоил сотни миллионов государственных средств. Если верить сообщениям СМИ, во время его диктатуры было похищено до 53,1 миллиарда долларов в пересчете на современные деньги.

5 место. Сухарто: до 55 миллиарда долларов

Сухарто / Фото AFP

Сухарто, который был президентом Индонезии в течение 31 года до момента отставки в 1998 году, в 2004 году был назван Transparency International наиболее коррумпированным мировым лидером за последние 20 лет. В январе 1998 года журнал «Форбс» оценил состояние клана Сухарто в 16 миллиардов долларов. Эксперты ЦРУ считают, что сумма присвоено ним во времена управления страной намного выше: 35 миллиардов долларов. Это в настоящее время эквивалентно 55 миллиардам долларов.

4 место. Али Абдалла Салех: до 64 миллиардов

Али Абдалла Салех / Фото ABACA

Йеменский государственный военный деятель и президент Северного Йемена (1978 - 1990), а после объединения ЙАР и НДРЙ – председатель Президентского Совета единого Йемена (1990-1994) и позднее (с 1994) – президент объединенной страны. Президент Йемена с 1990 по 2012 год был настолько коррумпирован, насколько это вообще возможно. Салеха обвиняли в краже невероятных сумм денег в йеменского народа, что привело к его отстранения от власти после серии протестов времен "арабской весны". В докладе, представленном в Совете Безопасности ООН в 2015 году, указывается что его состояние оценивается в 64 миллиарда долларов.

3 место. Хосни Мубарак: 70 миллиардов долларов

Хосни Мубарак / Фото EPA

Четвертый президент Египта с 14 октября 1981 по 11 февраля 2011 года. Еще один арабский лидер, правление которого было также повалены в ходе протестов "арабской весны". Хосни Мубарак был отстранен от власти в 2011 году после 30 лет пребывания на посту президента Египта. В том же году ABC News и Guardian утверждали, что политик украл у египетского народа 70 миллиардов долларов, хотя по данным Washington Times говорится, что эта сумма могла достигать невероятных 700 миллиардов долларов.

1 место: Владимир Путин и Муаммар Каддафи: по 200 миллиардов долларов

Звание самого богатого мирового политического лидера всех времен и народов поделили глава двух стран. Оба известны жестокость и диктатурой в собственных странах. Один из них – Владимир Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото Getty

В 2018 году официальная зарплата российского президента составила 8,6 миллиона рублей, что эквивалентно 116 000 долларов. Однако, по сообщениям, в 2017 году его состояние достигали 200 миллиардов долларов. Согласно информации бывшего руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера, которую он дал под присягой в судебном комитете Сената США, эти деньги вероятно связаны с многочисленными банками и инвестициями на Западе. Путин уже стал самым продолжительным лидером России со времен Иосифа Сталина, а новое законодательство, принятое в июле прошлого года, может позволить миллиардеру править до 2036 года. Это что дает ему достаточно времени для накопления еще большего богатства, в отличие от другого, уже покойного, номера один в рейтинге самых богатых политических лидеров всех времен и народов.

Муаммар Каддафи

Муаммар Каддафи / Фото Shutterstock

Делит верхушку рейтинга с Владимиром Путиным, один из самых богатых людей всех времен –жестокий ливийский диктатор Муаммар Каддафи.

В 2011 году в Ливии подсчитали, что Каддафи, который находился у власти с 1977 по 2011 год, скрыл 200 миллиардов долларов в тайных банковских счетах, инвестициях и операциях с недвижимостью, благодаря огромным доходам страны от продажи нефти. Средства, похищенные диктатором, должны были вернуться в Ливию, чтобы помочь стабилизировать разрушенную войной Ливию. Однако даже после смерти, его замороженные фонды приносят деньги неизвестным бенефициарам, а местонахождение большей части его денег до сих пор остается загадкой.