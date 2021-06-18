35 миллиардов на беспилотные авто и электромобили: General Motors повышает ставки

General Motors (GM) в среду 16 июня, сообщили о планах увеличить собственные инвестиции в беспилотные автономные автомобили и электромобили на 75% – с 20 до 35 миллиардов доларів. Дополнительные инвестиции будут вложены в производство до 2025 года.

Анонсированы дополнительные 15 миллиардов долларов, согласно планам GM имеют значительно ускорить разработку автономных транспортных средств и электромобилей. А также "ускорить реализацию преобразований, направленную на то, чтобы стать лидером на рынке электромобилей в Северной Америке и мировым лидером в области аккумуляторных батарей и топливных элементов".

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Эти амбициозные цели GM планирует достичь благодаря своей аккумуляторной платформе Ultium и топливным элементам HYDROTEC, а благодаря автономной системе управления авто Cruise первыми безопасно коммерциализировать технологию автономного вождения в глобальном масштабе.

В марте 2020 года, GM объявила, что выделит 20 миллиардов долларов на программы электромобилей (EV) и автономных автомобилей (AV) с 2020 по 2025 год. Согласно планам компании, она в конечном итоге должна перевести весь свой ассортимент автомобилей на электрические двигатели, однако компания не планирует делать этого до 2035 года.

Первые попытки GM по созданию электромобилей потерпели неудачу

Первые попытки GM выйти на рынок электромобилей были в далеком 1996 году с моделью EV1, что использовала свинцово-кислотные батареи емкостью 16,5-18,7 кВт-час. Автомобиль так и не был запущен в серийное производство и попал в список "50 худших автомобилей всех времен" по версии журнала TIME, что было весьма строго, учитывая, что это была одна из первых попыток создания автомобиля с питанием от аккумуляторных элементов в современную эпоху.

EV1 не стал прорывом / Фото Getty

Новые модели стали популярными

В 21 веке компания GM добилась относительного успеха в своем стремлении к созданию силовых агрегатов для электромобилей. Chevrolet Bolt – это ее основной электромобиль на данный момент, который продается относительно хорошо в масштабах всей компании. Кроме того, компания планирует продолжать выпуск новых моделей в будущем, в частности, GMC Hummer EV. В ближайшие годы GM также планирует вывести на рынок Cadillac LYRIQ и электрический пикап Chevrolet Silverado.

Смотрите видео Cadillac LYRIQ

Грандиозные планы GM

GM нацелен на ежегодные глобальные продажи электромобилей в количестве более 1 миллиона штук к 2025 году, и мы увеличиваем наши инвестиции для значительно более быстрого масштабирования, потому что мы видим, что в Соединенных Штатах набирает обороты электрификация, а также спрос клиентов на наш ассортимент

– заявила генеральный директор и председатель правления GM Мэри Барра.

Также GM ускоряет планы по строительству двух новых заводов по производству аккумуляторных батарей в США к середине десятилетия в дополнение к строящимся заводам Ultium Cells LLC в Теннесси и Огайо. Также GM подтверждает планы по запуску в середине десятилетия своего третьего поколения топливных элементов HYDROTEC с еще большей плотностью энергии и низкой стоимостью.

Автономные автомобили без руля и педалей

GM производит свои топливные элементы в Brownstown Charter Township, штат Мичиган, на совместном предприятии с Honda.

Безопасное масштабное развертывание технологии автономного вождения уже внедрены в Cruise, дочерней компании GM, которая недавно стала первой компанией, получившей разрешение регулирующих органов в Калифорнии на предоставление услуг по перевозке пассажиров в автомобилях без водителя.

Cruise также недавно была выбрана в качестве эксклюзивного поставщика услуг по предоставлению поездок на автомобилях без водителя в городе Дубай и сотрудничает с Honda, чтобы начать разработку программы тестирования автомобилей без водителя в Японии. Кроме того, GM Financial предоставит компании Cruise многолетнюю кредитную линию в размере 5 миллиардов долларов США для расширения парка Cruise Origin.

Смотрите видео Cruise Origin

Автономный автомобиль Cruise Origin, разработанный в рамках партнерства между GM, Honda и Cruise, будет собираться на заводе GM Factory ZERO в Детройте с начала 2023 года. Также компания подтвердила информацию о начале предсерийного выпуска этого авто будущего.