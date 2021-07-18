33 000 долларов за открытие бизнеса: как Италия возвращает людей в села

Италия выплачивает до 33 тысяч долларов за переезд в живописные села и открытие там собственного дела. Таким образом местные власти пытаются вернуть численность населения регионов, которая в последние годы существенно уменьшилась.

В южном регионе Калабрия предпринимателям будут выплачивать до 33 тысяч долларов в течение трех лет. Открывать свой бизнес и получить деньги можно в селах, расположенных у моря или на горных склонах.

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Условия выплат

Деньги за переезд будут платить не просто так. Новые жители региона должны взять на себя обязательство начать малый бизнес или выполнять определенную профессиональную работу, дефицит работников которой переживает населенный пункт.

Также кандидаты должны иметь как минимум вид на жительство или гражданство Италии и быть младше 40 лет, поскольку идея инициативы заключается в том, чтобы привлечь к развитию сел молодежь, которая стремится работать.

Претенденты на выплаты должны быть готовы к переезду в Калабрию в течение 90 дней с момента подачи заявки. Выбрать можно один из поселков, где сейчас официально проживает менее 2 000 человек.

К слову, к проекту привлечены маленькие деревни, известные греко-византийской архитектурой, невероятными пейзажами и живописной природой.

Где в Италии платят до 33 тысяч долларов за открытие бизнеса: смотрите фото