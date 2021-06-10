30 самых перспективных франшиз в Украине: полезная подборка для предпринимателей

В Forbes опубликовали список из 30 франшиз, на которые стоит обратить внимание предпринимателям. Среди них – довольно известные компании, однако есть и те, о которых вы бы никогда не задумались.
Что интересно, компании разделили на 3 группы. Главный критерий деления – средняя стоимость франшизы.
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Помогали отбирать торговые марки в список услуги компании "Франч" и Franchise Group.
В частности, самые популярные из стоимостью до 20 тысяч долларов – такие:
- "Новая почта";
- Aroma Kava;
- "Семейная пекарня".
Перечень самых бюджетных франшиз / Инфографика Forbes
От 20 тысяч до 50 тысяч долларов можно открыть такие популярные франшизы:
- "Галя Балованая";
- "Наш край";
- Lviv Croissant.
Франшизы средней стоимости / Инфографика Forbes
Самые популярные среди самых дорогих франшиз – более 50 тысяч долларов:
- Pizza Celentano Ristorante;
- супермаркеты Spar;
- рестораны Дмитрия Борисова.
Самые дорогие франшизы / Инфографика Forbes
Главные правила при открытии франшизы
Издание AIN.Business отметило, на что предпринимателям следует обращать внимание.
- Искать только выгодную локацию, учитывая количество жилых домов у новой точки и уровень доходов жителей.
- Узнать, вдруг выбранная отрасль переживает кризис. Например, именно поэтому в списке нет туристических брендов.
- Важно рассчитать период окупаемости с учетом того, что происходит в стране.