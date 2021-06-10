30 самых перспективных франшиз в Украине: полезная подборка для предпринимателей

10 июня 2021 , 14:08
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Источник:

Forbes

В Forbes опубликовали список из 30 франшиз, на которые стоит обратить внимание предпринимателям. Среди них – довольно известные компании, однако есть и те, о которых вы бы никогда не задумались.

Что интересно, компании разделили на 3 группы. Главный критерий деления – средняя стоимость франшизы.

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Помогали отбирать торговые марки в список услуги компании "Франч" и Franchise Group.

В частности, самые популярные из стоимостью до 20 тысяч долларов – такие:

  • "Новая почта";
  • Aroma Kava;
  • "Семейная пекарня".


Перечень самых бюджетных франшиз / Инфографика Forbes

От 20 тысяч до 50 тысяч долларов можно открыть такие популярные франшизы:

  • "Галя Балованая";
  • "Наш край";
  • Lviv Croissant.


Франшизы средней стоимости / Инфографика Forbes

Самые популярные среди самых дорогих франшиз – более 50 тысяч долларов:

  • Pizza Celentano Ristorante;
  • супермаркеты Spar;
  • рестораны Дмитрия Борисова.


Самые дорогие франшизы / Инфографика Forbes

Главные правила при открытии франшизы

Издание AIN.Business отметило, на что предпринимателям следует обращать внимание.

  • Искать только выгодную локацию, учитывая количество жилых домов у новой точки и уровень доходов жителей.
  • Узнать, вдруг выбранная отрасль переживает кризис. Например, именно поэтому в списке нет туристических брендов.
  • Важно рассчитать период окупаемости с учетом того, что происходит в стране.
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Автор: Тетяна Пасічник