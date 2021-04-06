Идея открыть свой бизнес посещает почти каждого человека, но большинство тут же отмахивается от нее. Это происходит из-за того, что бытует мнение: для открытия собственного дела нужен солидный стартовый капитал. Но это не всегда так. Если вы всерьез задумались о собственном бизнесе, то предлагаем подборку из идей для бизнеса в маленьком городе, не требующих больших вложений.

Точка по изготовлению ключей

Такое дело не потребует каких-то внушительных вложений: хватит 50 – 60 тысяч гривен, большая часть из которых (около 30 – 35 тысяч гривен) уйдет на покупку станков.

Изготовление ключей / Фото Pexels

Основной услугой в такой мастерской станет изготовление дубликатов всевозможных ключей (к входным дверям, гаражам, машинам, подъездам и домофонам). Для размещения мастерской хватит маленького помещения (от 4 квадратных метров).

Дополнительно в таком месте можно зарабатывать на заточке ножей, ножниц и сверел, продаже замков, брелоков, а также на услуге аварийного вскрытия замков. Окупить бизнес по изготовлению ключей можно за полгода работы.

Детский сад на дому

Если вы имеете опыт воспитания детей, то рассмотрите эту идею. Особенно востребованы частные детские сады в новых многоэтажных районах, где местные власти зачастую не успевают удовлетворять потребность населения. Больших вложений не потребуется, а прибыль составит 18 – 40 тысяч гривен в месяц в зависимости от количества детей.

Чистка ковров

Можно организовать чистку ковров клиентов с выездом либо оказывать услуги по вывозу/доставке ковров в собственный цех, где затем их чистить.

В первом случае можно обойтись минимальным оборудованием, бытовой химией и мелкими чистящими приборами. Если постараться, то можно уложиться даже в 40 тысяч гривен. При 4 – 5 заказах в день чистая прибыль может достигать 30 – 45 тысяч гривен.

Второй вариант больше подходит для серьезного бизнеса, так как поможет значительно увеличить и число заказов, и производительность.

Производство декоративных свечей

Это увлекательное и спокойное занятие, для старта которого нужно минимум средств и навыков. Обучающие материалы можно найти в Интернете. Но, как правило, это больше хобби, чем бизнес, если не удастся найти хорошие каналы сбыта.

Производство декоративных свечей / Фото Unsplash

Допустим, средняя цена одной свечи составит 100 гривен, тогда при продаже 200 свечей в месяц можно выручить 20 тысяч гривен. С учетом издержек прибыль составит около 15 тысяч гривен.

Изготовление мыла ручной работы

Для этой идеи бизнеса в маленьком городе тоже понадобится минимум средств. Основные вложения уйдут на сырье: мыльную основу, ароматизаторы, эфирные масла, красители. Это творческий процесс от начала до упаковки и продажи изделий. При хорошей рекламе, налаженном сбыте это может стать неплохим бизнесом, в ином случае подойдет в качестве подработки.

Продажа рассады

Популярным сезонным вариантом бизнес-идеи для маленького города в Украине вполне может стать продажа рассады. Выращивать ее можно даже в домашних условиях: на подоконниках либо на балконе, в теплице либо парнике.

При выращивании рассады на нескольких уровнях, даже на 18 квадратных метрах, можно уместить 7,5 тысяч стаканчиков с рассадой. Если каждый стаканчик продавать по 5 грн, то выручка составит 37,5 тысяч гривен., а прибыль с учетом издержек – порядка 25 – 30 тысяч гривен.

Копчение рыбы

Копчение рыбы / Фото Unsplash

Открытие коптильни – отличная идея для бизнеса в маленьком городе с минимальными вложениями. На закупку оборудования, морозильных камер и контейнера для сырья потребуется примерно 90 – 100 тысяч гривен. Ключевыми условиями успеха станут грамотная рецептура и наличие рядом хороших поставщиков свежей рыбы.

Продажа съедобных букетов

Продажа всевозможных съедобных букетов – прекрасный вариант своего дела, который не требует серьезных вложений. Возможностей здесь миллион – просто посмотрите на готовые идеи.

Аренда автомобилей для свадеб и других мероприятий

При наличии презентабельного автомобиля премиум-класса либо машины в стиле ретро можно заработать на их аренде. Заработок составит около 350 – 800 гривен в час в зависимости от авто.

Дополнительную прибыль можно извлекать из аренды украшений на машину. Просто найдите хорошую рекламную площадку или разместите предложение на сайте объявлений, чтобы клиент мог вас легко найти.

Пончиковая

Пончики / Фото Pexels

Это хороший вариант для мини-кафе или просто отдела в фудкорте торгового центра. Наценка на эти изделия достигает 1000%. Технология выпечки пончиков проста, а на рынке существует множество ручных агрегатов и автоматизированных систем, повышающих производительность. С пончиками можно экспериментировать, чтобы выделиться среди конкурентов.

Пряничные домики или пряники

Рецепты их приготовления можно найти в Интернете и бесплатно освоить, а создавать такую выпечку можно на дому. Пряники довольно долго хранятся, что позволит делать запасы впрок перед праздниками. Можно предлагать пряничные изделия через социальные сети.

Продажа шаурмы

Это одна из лучших идей для бизнеса в маленьком городе по соотношению "низкие вложения/большая отдача". Открытие обойдется примерно в 100 тысяч гривен, плюс деньги для найма двух сотрудников. При выборе места с хорошей проходимостью небольшая торговая точка сможет принести 35 – 40 тысяч гривен.

Мобильный планетарий

При наличии 100 тысяч гривен можно открыть мобильный планетарий – сферический купол, внутри которого при помощи проектора и специального покрытия в роли экрана показываются фильмы c 3D-эффектом. Обычно работа таких планетариев нацелена на школьников. Подобный бизнес можно окупить за пару месяцев, а его рентабельность достигает 150%.

Продажа червей и биогумуса

Продажа червей / Фото Pexels

Отличная идея для бизнеса в маленьком городе, из серии "как делать деньги из ничего". Подобный заработок может быть совершенно необременительным, поскольку следить за червями не нужно, а питаются они пищевыми отходами, навозом.

Особенно хорошо, если у вас есть личный участок, расположенный на пути к водоему. Тогда просто можно повесить табличку "Черви" на видном месте – все, маленький бизнес готов. Также можно продавать биогумус, который производят черви. Правда, осуществлять это лучше в комплексе с иными видами деятельности. К примеру, с фермой по выращиванию кроликов.

Проведение файер-шоу

За 5 минут выступления можно заработать 4 – 6 тысяч гривен. Такая услуга популярна во время проведения различных праздников, юбилеев, свадеб. Чтобы купить основной инвентарь (пои, стаффы, веера и др.) хватит и 5000 гривен.

Также важно приобрести или сшить сценические костюмы. Но главное – овладеть мастерством огня и работать над продвижением в соцсетях. В крупных городах удивить народ все сложнее, а в маленьких населенных пунктах еще можно стать первым в этом деле.

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Передвижной 3D-кинотеатр

В небольших населенных пунктах, как правило, развлечений попросту нет, а вот потребность в них огромна. Поэтому интересной идеей может стать организация передвижного 3D-кинотеатра. Можно организовать этот бизнес в сотрудничестве с местными школьными учреждениями, сельскими домами культуры и др.

Торговля мясом

Это продукт повседневного спроса. Мясная лавка, даже при появлении по соседству крупной торговой сети сможет процветать за счет свежего и уникального ассортимента, которого нет в супермаркете. Чтобы открыть такой магазин, потребуется от 250 тысяч гривен. При этом прибыль небольших лавок составляет порядка 30 – 40 тысяч гривен.

Пивной магазин

Пивной магазин / Фото Pexels

Пиво в нашей стране любят, поэтому без прибыли предприниматель не останется. Для открытия подойдет магазин с оборудованием для розлива на 10 видов пива. На это потребуется затратить около 200 тысяч гривен, из них оборудование обойдется примерно в 90 тысяч гривен.

Но можно сэкономить, если взять все оборудование в аренду у местных производителей пива. Оборот пивного магазина составляет в среднем 100 – 120 тысяч гривен, а чистая прибыль – 25 – 30 тысяч гривен.

Магазин женской или детской одежды

Продажа одежды в маленьком городе актуальна всегда. Даже в условиях жесткой конкуренции можно найти свою аудиторию благодаря уникальному ассортименту. Для открытия небольшого магазина может хватить и 150 тысяч гривен.

Клуб настольных трансформационных игр

Клуб настольных игр / Фото Pexels

Поскольку дорогостоящие развлечения для жителей маленьких городов не по карману, но потребность в интересном досуге есть, то такой вариант станет отличным решением. Тем более, что участники таких игр получат еще и пользу – научатся находить решения сложных жизненных ситуаций.

Чтобы организовать подобные игры, можно снимать помещения разово, проводить их на дому или в режиме онлайн. В последнем случае можно привлечь не только жителей своего города.

Мини-булочная

В малом бизнесе это одно из наиболее популярных направлений. Продавать продукцию ежедневного спроса выгодно, вложения в открытие небольшие, а при изменении вкусов потребителей можно перестроиться под новые запросы. Для открытия мини-булочной понадобится в среднем 350 тысяч гривен, которые реально окупить за 7 месяцев работы.

Заточка инструментов

Заточка инструментов / Фото Pexels

Эта услуга крайне востребована среди домохозяек, парикмахеров, мастеров маникюра, персонала кафе. Вложения в обустройство небольшого помещения и покупку оборудования составят примерно 50 тысяч гривен.

Геологоразведка и бурение скважин

При минимальных вложениях (порядка 180 тысяч гривен) можно заниматься частными заказами. Например, неглубоким бурением в процессе строительства колодцев и запуском установок для добычи грунтовой воды. В случае успеха можно работать в крупномасштабном строительстве.

Установка сплит-систем

Этот бизнес пусть и сезонный, но крайне востребованный. В зависимости от особенностей помещений время установки занимает 2– 6 часов. При цене услуг в пределах 800 – 1200 гривен на монтаже можно зарабатывать от 800 гривен до 5 тысяч гривен в день.

Шашлычная

Шашлычная / Фото Pexels

Поскольку это заведение одного блюда, вести такой бизнес проще, чем открывать полноценное кафе. Для открытия шашлычной в формате кафе на 12 мест и работающего на вынос, потребуется около 400 тысяч гривен, окупить которые можно к середине 2-го года работы.

Блинный киоск

Блины – это простой в приготовлении продукт, который можно наполнить чем угодно. Бизнес по продаже блинчиков притягателен невысокими вложениями и возможностью установки наценки до 300%. Для открытия кафе-блинной с площадью 100 квадратных метров потребуется около 470 тысяч гривен. Для небольшого города идеально подойдет формат блинного киоска, в этом случае вложения составят 190 тысяч гривен.

Приготовление и продажа домашних пирожных и тортов

Продажа домашних тортов / Фото Pexels

Чтобы открыть такой бизнес, необходимы кулинарные навыки. Также следует грамотно рассчитать себестоимость готовых изделий, продумать цены и решить вопросы с упаковкой, транспортировкой продукции. На старте вложения составят 6000 гривен. Ежемесячные расходы – около 12 000 гривен, а доходы – от 15 тысяч гривен.

Открытие суши-бара

Важно закупить посуду, подобрать персонал, получить разрешения от контролирующих органов, оформить помещение, продумать способы доставки продукции на дом и др. Окупаемость суши-бара в среднем составляет полгода. Необходимы вложения от 120 тысяч гривен, ежемесячный доход составит от 70 тысяч гривен.

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Портреты на заказ

Для этой бизнес-идеи в маленьком городе важно иметь вкус и опыт работы в графических редакторах. Вам понадобится приобрести оборудование для печати портретов, а также арендовать помещение, если в домашних условиях нет места. В этой нише довольно высокая конкуренция наряду с непостоянным спросом. Вложения стартуют от 6 тысяч гривен. Окупаемость этого бизнеса всего 1 месяц, доходы могут составить от 15 тысяч гривен.

Ремонт телефонов/ПК

Ремонт телефонов / Фото Unsplash

Эта идея подходит людям, которые знают основы радиоэлектроники, умеют ремонтировать цифровую технику. Услуги по ремонту крайне востребованы. Вложения составят от 40 тысяч гривен, а доход в месяц – от 55 000 гривен, окупаемость займет пару месяцев.

Выращивание грибов

Необходимо перед стартом этого бизнеса изучить технологию выращивания грибов, продумать маркетинговую стратегию, поскольку в этой нише сложно найти покупателей. Вложения составят от 40 тысяч гривен, а доходы – от 15 000 гривен.

Реставрация ванн

Важно знать технологию реставрации ванн разными способами, а также продумать маркетинговую стратегию. Что касается вложений, то сначала хватит и 8000 гривен, окупаемость займет 1 месяц. Планируемый доход – около 14 тысяч гривен и более.

Швейная мастерская

Швейная мастерская / Фото Pexels

Этот вариант прекрасно подходит для профессиональных мастеров. Вложения составят от 45 000 гривен, а чистая прибыль будет на уровне от 13 000 гривен и выше.

Также в маленьком городе можно заняться установкой натяжных потолков, изготовлением свадебных аксессуаров, утеплением фасадов, организацией праздников, реставрацией мебели, торговлей комиссионными вещами и др.

Преимущества открытия бизнеса в маленьком городе

Вот несколько преимуществ открытия своего дела в маленьком городе:

Возможность использовать свободные ниши . Развитые виды бизнеса обычно ограничены и типичны.

. Развитые виды бизнеса обычно ограничены и типичны. Небольшие стартовые вложения . Стоимость аренды помещений, зарплаты работникам ощутимо ниже, чем в мегаполисах.

. Стоимость аренды помещений, зарплаты работникам ощутимо ниже, чем в мегаполисах. Особенные условия продвижения. Новости в малонаселенном пункте распространяются быстро. Такое "сарафанное" радио поможет быстро раскрутиться.

Недостатки открытия бизнеса в маленьком городе

Скромный доход жителей маленьких городов.

жителей маленьких городов. Низкий спрос на товары/услуги . Многие виды бизнеса просто не будут востребованы.

. Многие виды бизнеса просто не будут востребованы. Слабо развитый рынок труда . Если понадобятся узкопрофильные специалисты, то найти их будет непросто.

. Если понадобятся узкопрофильные специалисты, то найти их будет непросто. Высокая конкуренция в бизнесе . Рынок в маленьком городе уже поделен предпринимателями.

. Рынок в маленьком городе уже поделен предпринимателями. Потребительские привычки. Специфика жизни людей в маленьком городе такова, что они ходят в один и тот же магазин, стригутся в одной проверенной годами парикмахерской. Поэтому придется потрудиться, чтобы местные жители захотели покупать или воспользоваться услугой именно у вас.

Так что у малых городов довольно много особенностей. Поэтому перед выбором бизнес-идеи стоит детально изучить рынок, именно от этого напрямую зависит прибыльность, а также скорость окупаемости инвестиций.