Часто люди не знают, как правильно просить повышения на работе. Работники не хотят хвастаться, чем занижают свои достижения. Это не только не обеспечивает информацией руководителей, но и свидетельствует об отсутствии смелости и уверенности.

Существует 3 стратегии, чтобы преодолеть нежелание защищать себя и позволить своим силам и достижением выйти в свет. Важно понимать, что именно от человека зависит ее карьерный рост.

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1. Измените свое мышление

Мы часто пытаемся избежать восприятия высокомерия, намеренно умаляя свои достижения.

Вы можете переформировать мышление. Вместо того, чтобы делиться достижениями для повышения своей репутации – посмотрите на полученные результаты как на данные, которые уменьшают неопределенность аудитории.

Наш мозг жаждет информации, устраняет неопределенность. Очень часто руководители принимают решение довольно двусмысленно, не говоря уже о субъективности.

Четко формулируя свои достижения и результаты, вы помогаете главным заинтересованным сторонам принять справедливое решение, которое отвечает наилучшим интересам организации.

2. Создайте эмоциональную дистанцию

Чтобы избежать чувства дискомфорта при детализации своих достижений, вы можете использовать несколько стратегий регулирования эмоций, подкрепленных исследованиями.

Откидывания спинки на стуле при формулировании своих достижений может помочь создать большую психологическую дистанцию. Представляя свою аудиторию далеко, вы ослабляете эмоциональную напряженность смущения или стыда, который вы можете чувствовать в процессе, позволяя вам говорить с большей уверенностью о себе. Еще одной стратегией является создание эмоциональной дистанции, принимая отстраненную точку зрения от третьего лица, когда человек защищает себя. Это может помочь мысленно обратиться к себе от третьего лица.

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3. Расскажите историю

Переплетение ваших достижений в короткую историю вашей карьеры может помочь передать то, что хотите сказать, не вызывая импульса отступить. Можно начинать с того момента, когда присоединились к компании, продолжать выполнять различные роли и открывать разные моменты своими заметными взносами и успехами.

Переходы также помогут совместить вашу историю. Вместо того, чтобы перечислять каждое достижение, добавляя их к различным названиям должностей, вы можете рассказать об этом гораздо легче.

Помещая свои достижения в контекст убедительных рассказов, вы отворачиваете фокус своего ума от страха защищать себя. В то же время позволяете своей аудитории четко видеть ваши достижения в совершенстве.

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