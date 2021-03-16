Утро на самом деле является наиболее оптимальным временем, чтобы мыслить или быть креативным. Однако не всем удается спланировать эту часть дня правильно. Более того, люди допускаются 3 банальных ошибок, которые портят им все.

Ошибка №1: Резко встаете с постели

Очень часто люди слышат будильник и сразу же срываются с постели. Конечно, это происходит с благими намерениями – чтобы не терять драгоценное время. Однако на самом деле это только портит все утро, которое может быть для вас продуктивным.

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Это резкая действие сразу же отключает человека от его тела.

Как лучше действовать

Максимально растяните свое тело – это займет всего несколько минут. Концепция исследователя Эми Кадди имеет название Power Pose. Благодаря этому человек действительно чувствует себя более уверенно.

Что такое Power Pose: видео

Эти упражнения повышают настроение и придают ощущение невероятного счастья, ведь ко всем частям тела увеличивается приток крови.

После нескольких минут растяжения не стоит спешить вставать с постели и выполнять свою утреннюю рутину: готовить кофе, чистить зубы и одеваться. Лучше подумайте о том, чтобы снова сделать Power Pose, стоя или даже во время утреннего душа.

Ошибка №2: Немедленно проверяете телефон

Каждый 4 человек проверяет оповещения на телефоне в течение одной минуты после пробуждения. На самом деле это серьезная ошибка. В этом заверил основатель популярного подкаста #RiseandGrind Гленн Ланди.

Ни ваш ум, ни ваше тело не готовы к такому типу стимуляции впервую очередь. После пробуждения важно сконцентрироваться на собственном теле с помощью утреннего движения и записывать свои цели,

– сказал Ланди.

"Помните, что на вашем телефоне нет ничего, что не может вас ждать", – отметил он.

Если же придерживаться этого правила и сначала полностью завершить утреннюю рутину – человек позже сможет лучше справиться с рабочими моментами.

Лучше оставить телефон выключенным до полного пробуждения / Фото blognews

Ошибка 3: Слишком поздно ложитесь спать

Исследование, проведенное Amerisleep, показало потрясающие различия между ранними и поздними подъемами. Именно это влияет на производительность, заработную плату и общее качество жизни.

71% людей, которые встают с постели на рассвете ответили, что чувствовали себя высокопроизводительными. В то же время те, что спят до 11:00, производительные только в 36% случаев.

Старайтесь быстро вкладываться спать / Фото headtopics

Однако для того, чтобы рано просыпаться – надо рано ложиться спать. В противном случае вы будете просто истощены и уставшие.

Люди, которые просыпались утром, ежегодно получали в среднем на 15 тысяч долларов больше чем их "сонные" друзья.

Учтите, что первый час вашего дня задает тон на его продолжение, а потому, вероятно, является самым важным временем, которым можно воспользоваться.

Растяните тело, держите телефон выключенным и подумайте о том, чтобы подняться раньше, чем привыкли. Эти 3 вещи помогут быть еще лучше и производительнее, чем вы есть.

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