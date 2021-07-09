Как миллениал, ставший мультимиллионером благодаря инвестированию в недвижимость, Сэмюэль Лидс, заметил, что есть вещи, которые мешают другим миллениалам достичь своих целей. У каждого поколения есть свои стереотипы и культура. Некоторые из этих особенностей полезны, другие – не очень.

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Если кто-то родился в определенную эпоху, это не значит, что он или она воплощает конкретный стереотип. Однако, в целом, миллениалы обладают многими достойными восхищения чертами, такими как забота о своем влиянии на мир и поиск социальных последствий своих действий.

Кто такие милениалы Милениалы или Поколение Y – поколение, к которому обычно принято относить людей, родившихся в период с 1981 по 1994-2000 годы, на момент наступления нового тысячелетия они были в юном возрасте. Милениалы взрослели под пристальной опекой родителей, активно использовали интернет и различные устройства. Милениалам присущ контроль над собственной жизнью, временем и работой. Они уверены и предпочитают работать в команде, являются хорошими коммуникаторами и естественно сочетают оптимизм с реализмом

Однако есть некоторые аспекты этого типа характера, сдерживающие миллениалив в деловом мире. Вот три наиболее распространенные ошибки, которые они делают. Независимо от того, относитесь вы миллениалам или нет, вы должны сделать все возможное, чтобы избежать их.

1. Много работать, но не умнеть

Многие люди думают, что миллениалы не является трудолюбивыми работниками, но это часто не так. Настоящая проблема обычно заключается в том, что, несмотря на усердную работу, они не работают разумно. Часто, когда миллениалы приходят в мир бизнеса, они оказываются по сути самозанятыми. В некоторых случаях самозанятость может быть похожа на работу, только без льгот для сотрудников и гарантированных отпусков. Важно систематизировать бизнес, чтобы он мог развиваться.

Фрилансеры помогут бизнесу / Фото Unsplash

Работать умнее – значит заменить себя в своем бизнесе везде, где это возможно. Но некоторых миллениалов научили воспринимать наем сотрудников или привлечения фрилансеров как эксплуататорскую составляющую капитализма, а не как взаимовыгодную деятельность. Хотя большинство миллениалов не исповедуют откровенно антикапиталистические взгляды, эти идеи настолько вошли в их культуру, что у многих они присутствуют на бессознательном уровне. Важно преодолеть это программирование и чувствовать себя комфортно, получая прибыль от использования капитала.

2. Соблюдение традиционного образовательного пути

Если вы планируете стать врачом, медицинский университет – это правильный путь для вас. Но он подходит не всем. Многие миллениалы пошли традиционным путем получения образования, и это не привело к тому успеху, на который они рассчитывали. Большие капиталовложения в обучение не всегда являются залогом успешной карьеры.

Образование безусловно важно, но советы практиков – бесценны / Фото Unsplash

Независимо от того, учился человек в университете или нет, в бизнесе важно применять другой подход к образованию. Это может быть и работа с более низкой зарплатой, чтобы приобрести необходимые навыки, посещение частных учебных курсов или оплата услуг профессиональных наставников.

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3. Личное волонтерство это хорошо, но чтобы изменить мир нужны деньги

Одна из замечательных черт поколения миллениалов заключается в том, что они хотят изменить мир. Но иногда миллениалы забывают, что для этого нужны деньги. Многие из них пытаются заниматься волонтерской деятельностью или благотворительностью лично.

Личное волонтерство не поможет решить проблему глобально / Фото Pexels

Однако гораздо эффективнее формат создания отдельного фонда, который вы будете финансировать. Поскольку ваше время потраченное на благотворительность лично, которое вы могли б плодотворно использовать по основному профилю, может способствовать заработку средств, которые в дальнейшем будут использованы рационально . Такой подход к делу позволяет помочь большему количеству людей, чем в том случае, когда вы бы лично и непосредственно занимались волонтерской деятельностью.