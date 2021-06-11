Большинство из нас, вероятно, уверены в том, что богатые владельцы спортивных брендов инвестировали или в футбол, или в баскетбол, или в команду, которая принимает участие в автогонках Формула-1.

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Однако самый богатый владелец спортивной команды в мире, который недавно также стал самым богатым азиатом – это Мукеш Амбани. Он инвестировал в спорт, который довольно привычный для Индии, откуда он родом, и довольно необычный для европейцев или американцев. Его команда по крикету "Мумбаи Индианс" уже второй год подряд становится чемпионом Индийской премьер-лиги.

Команда самого богатого азиата второй раз стала чемпионом Индии по крикету / Фото The Bridge

Смена лидера на вершине рейтинга

В этом году Мукеш Амбани , благодаря стремительному росту состояния, обошел прошлогоднего номер 1 в рейтинге миллиардеров – владельцев спортивных команд, бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера.

Состояние Стива Балмера, который является владельцем баскетбольной команды "Лос-Анджелес Клипперс", также растёт, хотя догнать Амбани ему будет сложно.

Планка для попадания в 20 самых богатых владельцев спортивных клубов значительно поднялась, и известный многим российский миллиардер Роман Абрамович , что является владельцем действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА лондонского " Челси " – лишь 8 в этом списке . Другой российский миллиардер, который является владельцем футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, с состоянием в размере 6,7 миллиарда долларов вообще выпал из 20 самых богатых владельцев спортивных клубов, в то время как в прошлом году он занимал там 19 место.

Пандемия не помеха для крупных сделок в спорте

Несмотря на пандемию коронавируса и запертые стадионы, крупные сделки в мире спорта в прошлом году осуществлялись удивительно активно. Несколько новых долларовых миллиардеров в актуальном рейтинге добавились именно в конце прошлого года.

Например, миллиардер Стивен Коэн в октябре 2020 наконец получил согласование Высшей лиги бейсбола на приобретение бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" за 2,4 миллиарда долларов. Благодаря этой сделке он и попал в 20-ку самых богатых владельцев спортивных команд в мире.

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Состояние миллиардеров стремительно растёт

И хотя нынешний номер 1 рейтингу индийский миллиардер Мукеш Амбани довольно уверенно держит пальму лидерства, темпы роста состояний некоторых участников рейтинга указывают на то, что уже в ближайшее время могут быть перестановки на вершине этого списка. Например, владелец баскетбольного клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Дэн Гилберт с прошлого года увеличил собственные доходы почти на 600% .

20-ка рейтинга самых богатых владельцев спортивных клубов в мире

1. Мукеш Амбани

Команда: Mumbai Indians

Вид спорта: крикет

Общее состояние: 84,7 миллиарда долларов

2. Стив Балмер

Команда: Los Angeles Clippers

Вид спорта: баскетбол

Общее состояние: 74,9 миллиарда долларов

3. Франсуа Пино

Команда: Stade Rennais FC

Вид спорта: футбол

Общее состояние: 56,2 миллиарда долларов

4. Дэниел Гилберт

Команда: Cleveland Cavaliers

Вид спорта: баскетбол

Общее состояние: 45,2 миллиарда долларов

5. Дитрих Матешиц

Команда: New York Red Bulls, Red Bull Racing

Вид спорта: футбол, автогонки

Общее состояние: 28,9 миллиарда долларов

6. Роберт Пера

Команда: Memphis Grizzlies

Вид спорта: баскетбол

Общее состояние: 18,4 миллиарда долларов

7. Стивен Коэн

Команда: New York Mets

Вид спорта: бейсбол

Общее состояние: 16 миллиардов долларов

8. Роман Абрамович

Команда: Chelsea FC

Вид спорта: футбол

Общее состояние: 15,1 миллиарда долларов

Челси победили в Лиге Чемпионов 2021 / Фото Championat

9. Дэвид Теппер

Команда: Carolina Panthers

Вид спорта: американский футбол

Общее состояние: 14,5 миллиарда долларов

10. Джозеф Цай

Команда: Brooklyn Nets

Вид спорта: баскетбол

общее состояние: 11 миллиардов долларов

11. Филипп Аншутц

Команда: Los Angeles Kings, LA Galaxy

Вид спорта: хоккей, футбол

Общее состояние: 10,4 миллиарда долларов

12. Хассо Платтнер

Команда: San Jose Sharks

Вид спорта: хоккей

Общее состояние: 9,1 миллиарда долларов

13. Джерри Джонс

Команда: Dallas Cowboys

Вид спорта: американский футбол

Общее состояние: 8,9 миллиарда долларов

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14. Шахид Хан

Команда: Jacksonville Jaguars

Вид спорта: американский футбол

Общее состояние: 8,3 миллиарда долларов

15. Стэн Кронке

Команда: Arsenal, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids

Arsenal, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids Вид спорта: футбол, американский футбол, баскетбол, хоккей

Общее состояние: 8,2 миллиарда долларов

Стэн Кронке собрал впечатляющую «коллекцию» команд / Коллаж 24 канал

16. Рокко Комиссо

Команда: ACF Fiorentina

Вид спорта: футбол

Общее состояние: 7,2 миллиарда долларов

17. Микки Арисон

Команда: Miami Heat

Вид спорта: баскетбол

Общее состояние: 7,1 миллиарда долларов

18. Стивен Росс

Команда: Miami Dolphins

Вид спорта: американский футбол

Общее состояние: 7 миллиардов долларов

19-20. Роберт Крафт

Команда: New England Patriots, New England Revolution

New England Patriots, New England Revolution Вид спорта: американский футбол, футбол

Общее состояние: 6,9 миллиарда долларов

19-20. Артур Бланк