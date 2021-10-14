20 миллиардов долларов на благотворительность в год: почему филантропия выгодна для бизнеса

Если клиенту дать выбор между двумя компаниями, то, очевидно, он выберет ту, которая занимается благотворительностью. Исследование Omnicom Group's Cone Communications показали, что миллениалы на 70 % тратят больше средств на бренды, которые добродушные к другим.

Чтобы начать внедрять благотворительные инициативы в компании, нужно начать с выбора инициативы, соответствующей бизнес-направлению, исследуйте социальную проблематику, в которой вы планируете реализовать проект, а также надо продумать стратегию внедрения таких инициатив. Конечно, следует контролировать также получения помощи или средств теми, кому они адресованы.

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Мировой опыт благотворительности в бизнесе

Программы добровольных взносов работников

Согласно исследованию Double the Donation 2020 года компании отдали более 20 миллиардов долларов на благотворительность. Наиболее распространенным видом корпоративных пожертвований является программы добровольных взносов работников (Matching Gifts): сотрудник отдает средства благотворительной организации, и его компания увеличивает эту сумму в соотношении 1:1, 2:1 или даже 4:1.



Исследование Double the Donation / Фото Double the Donation

По информации 360matchpro, 10 лучших мировых корпораций за прошедший год пожертвовали более 2 миллиардов долларов, которые в основном работают по формату благотворительных взносов работников.



Исследование 360matchpro / Фото 360matchpro

Лидером корпоративной филантропии заслуженно считают Microsoft, где 65% сотрудников участвуют в ежегодных кампаниях по оказанию помощи – Double the donation. Кроме Microsoft, среди компаний-лидеров корпоративной филантропии назовем следующих:

ExxonMobil;

Johnson & Johnson;

Google;

Apple;

ConocoPhillips.

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Волонтерские гранты

Это еще один популярный вид благотворительности бизнеса. Сотрудники жертвуют свое время на осуществление волонтерской деятельности, компания соотносит с деньгами. Работники того же Microsoft в прошлом году потратили более 750 тысяч часов​ в волонтерскую деятельность и получили от компании гранты за этот период.

40 % компаний из Fortune 500 предлагают волонтерские грантовые программы и 65 % делают взносы по программе Matching Gifts – Double The Donation.

Что это дает бизнесу