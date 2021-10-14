Чтобы начать внедрять благотворительные инициативы в компании, нужно начать с выбора инициативы, соответствующей бизнес-направлению, исследуйте социальную проблематику, в которой вы планируете реализовать проект, а также надо продумать стратегию внедрения таких инициатив. Конечно, следует контролировать также получения помощи или средств теми, кому они адресованы.

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Мировой опыт благотворительности в бизнесе

Программы добровольных взносов работников

Согласно исследованию Double the Donation 2020 года компании отдали более 20 миллиардов долларов на благотворительность . Наиболее распространенным видом корпоративных пожертвований является программы добровольных взносов работников (Matching Gifts): сотрудник отдает средства благотворительной организации, и его компания увеличивает эту сумму в соотношении 1:1, 2:1 или даже 4:1.



Исследование Double the Donation / Фото Double the Donation

По информации 360matchpro , 10 лучших мировых корпораций за прошедший год пожертвовали более 2 миллиардов долларов , которые в основном работают по формату благотворительных взносов работников.



Исследование 360matchpro / Фото 360matchpro

Лидером корпоративной филантропии заслуженно считают Microsoft , где 65% сотрудников участвуют в ежегодных кампаниях по оказанию помощи – Double the donation. Кроме Microsoft, среди компаний-лидеров корпоративной филантропии назовем следующих:

ExxonMobil;

Johnson & Johnson;

Google;

Apple;

ConocoPhillips.

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Волонтерские гранты

Это еще один популярный вид благотворительности бизнеса. Сотрудники жертвуют свое время на осуществление волонтерской деятельности, компания соотносит с деньгами. Работники того же Microsoft в прошлом году потратили более 750 тысяч часов​ в волонтерскую деятельность и получили от компании гранты за этот период.

40 % компаний из Fortune 500 предлагают волонтерские грантовые программы и 65 % делают взносы по программе Matching Gifts – Double The Donation.

Что это дает бизнесу