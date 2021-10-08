2 000 долларов "дани" от предпринимателей: столичного чиновника поймали на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов КГГА. Чиновник требовал деньги от владельцев малого и среднего бизнеса, а за отказ платить угрожал проверками.

По данным СБУ, сумма взяток в среднем составляла 2 тысячи долларов с одного предпринимателя. Чиновник брал деньги от владельцев коммерческих структур, в частности представителей сферы торговли и общественного питания. За незаконную выгоду он обещал ФЛП не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

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Задержание чиновника

Правоохранители задержали работника КГГА возле одного из столичных рынков. Чиновник как раз получал взятку, за которую обещал предпринимателю не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, которые также могут быть причастны к коррупционной схеме.

Задержание взяточника / Фото СБУ

Задержание взяточника / Фото СБУ

Задержание взяточника / Фото СБУ