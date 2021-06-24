Для того чтобы выбрать верный путь к успеху советуем вам воспользоваться чужим опытом. Именно такое решение предлагает для молодых бизнесменов основатель стартапа, который сейчас стоит более миллиарда долларов – Стю Шоверман.

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Основатель и генеральный директор компании KnowBe4, которая предлагает платформу для имитационного обучения сфере безопасности решения и имитации рыбалки, утверждает, что основная мудрость для молодых бизнесменов заключается в том, чтобы прислушиваться к советам тех, кто уже прошел школу тяжелых испытаний .

Он убежден, что нет лучшего способа узнать, как начать и развить бизнес, чем просто окунуться в него с головой. А недостаток опыта можно всегда пополнить знаниями из книг о бизнесе . Тем более сейчас все больше профессионалов бизнеса делятся своими знаниями на страницах книг.

Владелец миллиардного бизнеса составил перечень книг, которые он считает обязательными для прочтения, если вы серьезно решили стать успешным предпринимателем, лидером и создать компанию, которая будет быстро расти и набирать обороты в современном мире бизнеса.

1. The Sales Acceleration Formula: Using Data, Technology, and Inbound Selling to Go from $0 to $100 Million авторства Марка Роберже

"Формула ускорения продаж" это история о том, как компания Hubspot за восемь лет достигла уровня продаж в 100 миллионов долларов в год. Команда в KnowBe4 изучила, как команда Hubspot добилась этого, и взяла на вооружение их лучшие практики.

2. Positioning: The Battle for Your Mind авторства Джека Траута и Аль Риса

Классика PR и маркетинга о том, как выделиться, заставить клиентов думать о вас и остаться в их памяти.

3. Extreme Ownership: How US Navy SEALs Lead and Win авторства Джоко Виллинка и Лейфа Бабина

Здесь обобщены основные идеи лидерства, которыми пользуются "морские котики" в реальном бою, и показано, как применить их в вашей компании. Эксперты KnowBe4 обнаружили, что она действительно полезна для поощрения личной ответственности и заставляет всех сотрудников думать, будто они являются собственниками бизнеса.

Авторы книги считают идеи лидерства универсальными / Фото Linkedin

Пять основных мыслей:

Высокоэффективные команды и их лидеры никогда полностью не удовлетворены результатом. Они всегда ищут возможность сделать задание лучше и повысить стандарты.

Экстремальная ответственность позволяет концентрировать внимание на цели, а не искать отговорки и перекладывать вину на других.

Лидер, который руководствуется принципом экстремальной ответственности, становится примером поведения для всей цепочки управления.

Чтобы эффективно принимать решения, лидеры на местах должны убедиться, что они четко понимают миссию, мотивы и намерение их руководителя.

Дисциплина – это путь к свободе. Чем больше порядка в стандартах и ​​процедурах, тем больше свободы и времени на творчество и гибкие решения.

4. High Output Management авторства Эндрю Гроува

Классика от бывшего генерального директора Intel, одной из первых организаций, которая по сути заложила фундамент под то, что мы сейчас знаем как управление гиперростом. В этой книге изложены взгляды Гроува на построение бизнеса, включая то, как мотивировать и создавать команды.

5. Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth авторства Джона Доэра

Доэр развил идеи Эндрю Гроува. В этой книге подробно описывается его система, в которой для продолжения гиперроста используются цели и ключевые результаты (OKR). Концепция OKR – это то, что является базисом политики 10-кратного роста в Кремниевой долине.

Смотрите видео о книге Measure What Matters: OKRs с участием автора

6. The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business авторства Патрика Ленсиони

Книга исследует корпоративную культуру и корпоративное здоровья. Эта книга утверждает, что организационное здоровья является основным конкурентным преимуществом, и показывает, как его достичь.

7. Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Billion-Dollar Company — and Revolutionized an Industry авторства Марка Бениоффа

История о том, как Марк Бениофф создал компанию Salesforce. Это произведение предлагает более 100 стратегий, в которых рассматриваются способы управления гиперростом, с разбивкой по каждому сектору вашей организации.

Марк Бениофф обладатель многочисленных премий в области бизнеса / Фото Chaslaupiastsiuk

В 2010 году журнал Fortune признал бизнесмена одним из самых талантливых людей в области информационных технологий. Марк Бениофф имеет множество премий и наград, среди которых и "Предприниматель года".

8. Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility авторства Пэтти МакКорд

Автор рассматривает культуру компании с точки зрения HR. Это книга призывает вас использовать радикальную прозрачность в работе с кадрами . МакКорд утверждает, что старые добрые традиции корпоративного HR – ежегодные обзоры результатов работы, планы удержания результатов, программы расширения возможностей сотрудников – часто оказываются колоссальной тратой времени и ресурсов.

9. Customer Success: How Innovative Companies Are Reducing Churn and Growing Recurring Revenue авторства Ника Мехта, Дэна Штайнмана и Линкольна Мерфи

Основная книга о том, как сделать существующих клиентов счастливыми, удержать их и заставить их возобновить сотрудничество, специально для тех, кто работает в сфере SaaS.

SaaS – программа как услуга – модель распространения программ потребителям, при которой поставщик разрабатывает веб программу, размещает ее и управляет ею с целью использования ее заказчиками через интернет. Заказчики платят не за владение программами как таковыми, а за их использование.

10. Trillion Dollar Coach: The Leadership Playbook of Silicon Valley's Bill Campbell авторства Эрика Шмидта, Джонатана Розенберга и Алана Игла

Преподает ведущие принципы, которые преподает "тренер на триллион долларов" Билл Кэмпбелл, который консультировал таких акул бизнеса, как Стив Джобс, Ларри Пейдж и Джефф Безос.

Смотрите видео "тренера миллиардеров" Билла Кэмпбелла

11. Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It авторства Криса Восса

Бывший переговорщик ФБР по захвату заложников в течение двух десятилетий, Крис Восс преподает ключевые принципы успешного ведения переговоров практически в любой сфере жизни. Крис Восс неоднократно выступает с мастер-классами для сотрудников ведущих компаний мира

Смотрите мастер-класс Криса Восса

12. Predictable Revenue: Turn Your Business Into a Sales Machine with the $ 100 Million Best Practices of Salesforce.com авторства Аарона Росса и Марилу Тайлер

Эта книга заслуженно считается "Библией" по созданию потенциальных покупателей, объясняет процесс продаж, который использовала компания Salesforce.com, чтобы стать гигантом отрасли.

13. How Successful People Lead авторства Джона Максвелла

Отличное, короткое, мощное и простое объяснение в письменной форме, в котором описывается пять уровней лидерства.

14. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies авторства Джим Коллинз и Джерри Поррас

Классика, которая исследует, какие шаги осуществляют мощные компании, помогает им выживать в течение долгого времени – не только лет, но и десятилетий.

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15. The Innovation Stack: Building an Unbeatable Business One Crazy Idea at a Time авторства Джима МакКелви

Ваш справочник о том, как продолжать внедрять инновации и придумывать новые продукты.

16. The Copywriter's Handbook: A Step-by-Step Guide to Writing Copy That Sells авторства Роберта Блай

Признанный лучшим копирайтером в США, Блай показывает вам ряд приемов, как правильно общаться в рекламе, почтовых рассылках и многое другое, чтобы люди действительно покупали то, что вы продаете. Эта книга рекомендуется всем сотрудникам в сфере бизнес, даже если написание текстов не имеет никакого отношения к их должности, так как умение общаться, будь то устно или письменно, необходимо каждому.

17. A Data-Driven Computer Defense: A Way to Improve Any Computer Defense авторства Роджер Граймс.

В этой книге рассказывается о том, как привести собственные усилия по обеспечению безопасности в соответствие с теми угрозами, с которыми реально сталкивается ваша компания. Очень полезная книга для понимания того, что нужно сделать, чтобы хакеры не смогли проникнуть внутрь вашего бизнеса.

18. Valley Speak: Deciphering the Jargon of Silicon Valley авторства Рошель Копп и Стивен Ганц

Вам нужно говорить на языке Кремниевой долины, чтобы получить финансирование или иную поддержку для своего бизнеса? Это книга именно тот словарь терминов и фраз, которые помогут вам общаться на одном языке с гуру бизнеса.

Смотрите видео презентацию книги о жаргоне Кремниевой долины

19. UP and to the RIGHT: Strategy and Tactics of Analyst Influence авторства Ричарда Стиннона

Если вы занимаетесь продажами для предприятий или B2B и хотите попасть в поле зрения аналитиков, то вам необходимо понять, как работают аналитики, что они делают и как с ними разговаривать. Это книга о том, как управлять всем процессом работы с аналитиками.

Почему чужой опыт имеет значение

Создание компании и успешное управление ею требует от вас знания множества различных тем. Но ничто не запрещает вам перенимать опыт людей, которые уже достигли успеха. На самом деле это должно быть одной из ваших главных стратегий успеха. Если вы хотите начать свой собственный бизнес (или успешно развивать уже существующий), то этот список литературы для вас.