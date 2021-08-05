Китайский миллиардер Сунь Даву приговорен к 18 годам лишения свободы за "провоцирование неприятностей".

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Очередная жертва компании по обузданию миллиардеров

Китайские судебные органы признали миллиардера , заработавшего состояние на скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве, виновным по восьми пунктам обвинения . Среди обвинений – сбор толпы для нападений на государственные учреждения, незаконный сбор средств и "провоцирование беспорядков".

Девятнадцать родственников миллиардера и сотрудников компаний Сунь Даву получили более короткие сроки заключения – от 15 месяцев до 12 лет. А конгломерат Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group, принадлежащий миллиардеру, было оштрафовано почти полмиллиона долларов .

Город для сотрудников построенный Сунь Даву / Фото Dawu

Адвокаты не рискуют комментировать приговор

Адвокаты китайского миллиардера отказались комментировать это дело, заявив, что оно слишком политически чувствительное. Один из адвокатов рассказал об опасениях потерять лицензию на юридическую практику в случае распространения информации относительно дела.

Во время 12-дневного судебного процесса над миллиардером, который проходил в июле полиция неоднократно препятствовала присутствию журналистов на заседаниях , значительно ограничив доступ к информации по этому делу.

Семенная компания Dawu ежегодно поставляет китайским фермерам на севере страны 100 тонн органично чистых семян пшеницы / Фото Dawu

В ноябре прошлого года власти задержали более двух десятков родственников и сотрудников миллиардера, продержав их под тайным домашним арестом более пяти месяцев, пока им не были предъявлены официальные обвинения.

Нечеловеческие условия содержания семьи и коллег миллиардера

Заместитель директора Dawu Group, описывает крайне жестокие условия содержания, подчеркивая, что в специально отведенной зоне наблюдения за жилыми помещениями не было окон, свет горел 24 часа в сутки, из-за чего невозможно было отличить день от ночи.

Камера постоянно следила за мной, и из-за отсутствия приватности я ни разу не смог принять ванну,

– сообщил сотрудник компании миллиардера.

За что коммунистическая власть Китая решила наказать миллиардера

67-летний поборник социальной справедливости и убежденный защитник сельского развития, в недавнем прошлом был своего рода политической знаменитостью. Престижные китайские университеты приглашали его читать лекции о реформе сельских земель и предпринимательстве.

Интеллектуалы и политические активисты часто приходили в штаб-квартиру его компании. Высшие политические лидеры обращались к нему за советом относительно повышения доходов в сельской местности. В течение многих лет он также оплачивал судебные издержки известных адвокатов по правам человека.

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Социальный проект – город для сотрудников

Идеализм магната подтолкнул его к финансированию собственной больницы и школьной системы . По сути китайский миллиардер построил для 9 000 работников своей компании отдельный город, где жители получили бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.

Больница, построенная Сунь Даву, имеет 34 отделения, 10 операционных палат и 1000 коек / Фото Dawu

Этот социальный проект стал основой для одного из обвинений против него – незаконного сбора средств. Власти заявили, что с 2003 года компания Dawu Group мошенническим путем собрала у сотрудников и родственников миллиардера 104 миллиарда долларов. Китайский миллиардер конечно же опровергал эти обвинения.

Власть Китая экспроприировала бизнес миллиардера

Dawu Group не имела свободного доступа к кредитам, что подчеркивает юридические сложности, с которыми сталкиваются сельские предприниматели. Правящая Коммунистическая партия Китая не позволяет продавать сельскую землю или использовать ее в качестве залога при получении банковских кредитов, что заставляет сельские фирмы обращаться к теневому кредитованию или частному капиталу.

В прошлом году коммунистическая власть Китая, фактически экспроприировала Dawu Group, а большинство руководителей группы сейчас находятся в тюрьме.

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Тяжелый год для китайских миллиардеров и бизнеса

Этот год не был удачным для частного бизнеса в Китае. Самые дорогие технологические компании страны столкнулись с целым рядом новых правил, которые серьезно ограничивают сферу их деятельности. В то же время были задержаны тысячи владельцев малых и средних частных предприятий.