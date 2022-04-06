178 предприятий переехали в безопасные регионы, 67 из них возобновили работу, – Минэкономики

Минэкономики запустило программу перемещения бизнеса из зоны боевых действий на более безопасные территории. По состоянию на 5 апреля, министерство получило 1 424 заявки на релокацию, из них 1 117 уже проработаны.

В общей сложности с момента запуска программы 178 украинских бизнесов завершили перемещение своих мощностей из зон боевых действий. Среди них 67 уже полностью возобновили работу на новых местах, отчитываются в Минэкономики.

Читайте также Чтобы не закрывали магазины: торговым сетям дадут льготные кредиты до 1 миллиарда

Результаты программы перемещения бизнеса

По программе, для 465 предприятий министерство уже нашло оборудованные площадки. Они переданы для транспортировки службам Укрзализныци и Укрпочты. Для других предприятий-заявителей специалисты Минэкономики и власти на местах ищут новые локации для размещения.

Большинство бизнесов, которые участвуют в программе релокации, работают в отраслях производства и перерабатывающей промышленности. Это производители пищевой продукции, легкой индустрии, компании машиностроения. Есть также предприятия оптовой торговли, которые перемещают на Запад свои логистические центры, в том числе склады с готовой продукцией,

– рассказал заместитель министра экономики Игорь Дядюра.

Что известно о программе релокации бизнеса

Правительственная программа релокации частных предприятий на безопасных территориях создана по поручению Владимира Зеленского. Она предусматривает государственную помощь в подборе площадок для размещения производства, перемещении и расселении персонала, а также подборе работников в месте дислокации после переезда.

Отмечается, что среди перемещенных предприятий по программе есть много IT-компаний. Украинские программисты уже создали мощные кластеры во Львове и на Закарпатье.

Добавим, что участником государственной программы релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить заявку по ссылке.

Вас может заинтересовать – ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему врага "Буратино": смотрите видео