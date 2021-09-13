Совет агентства Forbes, куда входят уважаемые руководители из разных сфер, назвал основные ошибки компаний, которые в последствии приводят к низкому уровню вовлеченности в социальных сетях. Если вы никак не можете добиться успеха, ознакомьтесь с советами этих отраслевых экспертов.

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16 ошибок в социальных сетях

#1 Непонимание ожиданий аудитории

Непонимание аудитории и ее ожиданий является распространенной ошибкой в ​​социальных сетях. Поэтому эксперты рекомендуют выделять время на то, чтобы просмотреть источники данных и проанализировать, какие из них сработали лучше с точки зрения привлечения. И не бойтесь прямо задавать вопрос, говорят они. Тогда у вас появится понимание, чего на самом деле хочет ваша аудитория.

#2 Не говорить о конкретных болевых точках и потребностях

Возможно, вам придется сделать шаг назад и рассмотреть конкретные болевые точки и потребности вашей аудитории. Контент, который привлекает внимание, должен быть полезным, вести диалог и отвечать конкретным потребностям, которые каждый день волнуют вашу аудиторию.

#3 Сосредоточенность на собственном бренде и отказ от разговора

Создавая контент в социальных сетях, легко сосредоточиться на своем бренде. Чтобы сбалансировать канал и получить больше внимания, эксперты Forbes рекомендуют привлечь экспертные обзоры и авторитетных лиц. Еще одной важной стратегией, которая может помочь, является наличие менеджеров сообщества, которые будут активно взаимодействовать с людьми.

#4 Размещение пустого или нерелевантного контента

Если возникает низкая вовлеченность, то обычно на это есть 2 причины:

пресный, корыстный или нерелевантный контент, который не находит отклика у подписчиков;

причина связанная с рекламным характером.

Эксперты отмечают, что социальный контент имеет высокую планку, поэтому бренды должны публиковать умные и целеустремленные публикации, ориентированные на действия.

#5 Обходиться без опытного менеджера по соцсетям

Если ваши каналы в соцсетях не растут или не получают должного взаимодействия, тогда обязательно наймите опытного менеджера. Он сможет глубоко погрузиться в аудиторию вашего бренда, определить, какие каналы вам подходят, и запустить творческое программирование, чтобы нацелить эту аудиторию не только на ваши рекламные сообщения.



Наймите опытного менеджера по соцсетям / Фото pexels

#6 Применять универсальный подход для всех соцсетей

Если вы будете применять единый подход для всех соцсетей, это не будет способствовать повышению социальной активности. Сначала нужно понять природу каждой платформы и убедиться, есть ли ваша целевая аудитория, а уже потом разрабатывать контент, соответствующий конкретному каналу.

#7 Не идти в ногу с новыми тенденциями

Обязательно следите за новыми тенденциями и используйте их для развития своего бренда. Например, сейчас популярная платформа TikTok поможет размещать видео.

Критерии высокоэффективного контента постоянно меняются, отмечают эксперты. И если ваши сообщения не работают, это может быть свидетельством того, что пора что-то менять. Участие в разговоре – важная часть развития бренда в Интернете, поэтому слушайте свою аудиторию, своих партнеров и даже конкурентов.

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#8 Предоставление статического контента, который не имеет ценности

Добавление слишком большого количества изображений одного продукта не принесет никакой дополнительной ценности для тех, кто его увидит. Вам нужно будет повысить ценность своего социального контента. Это могут быть скидки, акции или раздачи. Также может быть учебная информация и практические советы.

#9 Публикация нерелевантного контента, который не вызывает резонанса

В соцсетях основным фактором является релевантный контент. И если ваша компания не слишком там популярна, решающим шагом будет изменение вашего контента на такой, который бы больше находил отклик вашей аудитории. Лучший способ заставить ее отреагировать – использовать мысли и чувства ваших подписчиков.

#10 Не отвечать взаимностью на лайки и комментарии

Социальные сети – это во многом игра взаимности, говорят эксперты. Если вы не следите за учетными записями ваших подписчиков и не реагируете на комментарии, вряд ли вы получите желаемое привлечение. Кроме того, выкладывайте фотографии своих продуктов, если нет в кадре чего-то интересного. Пользователи соцсетей не любят, чтобы им просто продавали, им нравится видеть ваш продукт в руках влиятельного лица, добавляют эксперты Forbes.

#11 Сосредоточение внимания на продаже в каждом призыве к действию

Часто компании создают слишком корыстный контент, сосредотачиваясь на продаже своего продукта или услуги в каждом призыве к действию. Но это неправильно. Лучше сделать акцент на отношениях между брендом и аудиторией. В этом поможет учебный и развлекательный контент для вашего клиента. Если они верят, что ваш бренд приносит им пользу, они с большей вероятностью заинтересуются им.

#12 Не создавать сообщений для получения ответов

По словам экспертов, часто компании публикуют различные сообщения и пытаются быть забавными, но забывают "встроить" сигнал для ответа. Если вы хотите, чтобы кто-то вам ответил, тогда попробуйте что-нибудь спросить. Это поможет вам получить достаточно внимания, а также понять, правильное ли ваше сообщение.

#13 Ничего не учить и не радовать

Потребители контента в соцсетях хотят узнать что-то интересное или просто развлечься. Поэтому если ваши сообщения не дают результатов, это может объяснить вашу низкую вовлеченность. Попробуйте пересмотреть свои посты в социальных сетях с точки зрения незнакомца.



Создавайте полезный и веселый контент / Фото pexels

#14 Отказ от платной рекламы

Платная реклама позволит вам не только обратиться к вашей обычной аудитории, но и позволит охватить тех, кто не входит в ваш круг, но подходит по возрасту, поведению, расположению и интересам.

#15 Быть жадными к своим подписчикам

Будьте щедрыми и часто дарите что-то ценное своей аудитории. В этом помогут рецепты, секреты мастерства, советы и тому подобное. Также хвалите и делайте комплименты публикациям ваших подписчиков, а также делитесь ими в своих сториз.

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#16 Публикация постов без всякой нагрузки

Не стоит публиковать скучные сообщения, которые просто констатируют очевидное. Чтобы добиться успеха контент должен повышать ценность дня пользователей соцсетей, или же заставить думать их иначе или даже напугать, чтобы стимулировать к действию.