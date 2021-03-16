Образования и опыта работы, которые вы указываете в резюме, совершенно недостаточно, чтобы попасть в компании с мировым именем. Что спрашивают на собеседованиях, читайте на Бизнес 24.

Ранее известные компании любили проверять кандидатов на их должности различными головоломками и вопросами на логику.

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К примеру, в Amazon спрашивали " Как бы вы решали проблемы, если бы были с Марса ".

". А в Facebook просили решить задачу: с 25 лошадей, которые движутся по пяти беговых дорожках, определите без секундомера тройку самых быстрых.

Суть вопросов было не в правильных решениях, а в определении креативного и логического подхода к их решению. Работодатели хотели увидеть как будет действовать их потенциальный работник в таких ситуациях.

Однако теперь от логики и задач отказались и перешли к поведенческим интервью – собеседования о полученном опыте на основе ситуаций из прошлого.

Вопросы в Virgin Group

Опишите время, когда вы оказывались под давлением, и как вы с этим справились . Ответ показывает, сможет ли кандидат справиться с меняющейся средой Virgin.

. Ответ показывает, сможет ли кандидат справиться с меняющейся средой Virgin. Что вы думаете о нашей последней рекламной кампании? Если кандидат заинтересован в работе, он искал информацию о компании и видел рекламу.

Если кандидат заинтересован в работе, он искал информацию о компании и видел рекламу. Если бы вы могли стать персонажем мультфильма, кем бы вы стали и почему? Вопрос раскрывает креативность мышления и личные качества кандидата.

Вопросы в Google

Как заключаться в сроки? По ответах определяют, умеет ли кандидат планировать свое время и выполнять работу в срок.

По ответах определяют, умеет ли кандидат планировать свое время и выполнять работу в срок. Что бы вы изменили в Google? Ответ поможет найти своего кандидата, который верит в бренд и стремится сделать его лучше.

Вопросы в Apple

Что вам нравится / не нравится в Apple? Какие продукты Apple у вас есть? Ответ показывает лояльность кандидата к бренду.

Ответ показывает лояльность кандидата к бренду. Что вы можете сделать для Apple, чего раньше не делали? По ответу оценивают творческий подход, уверенность в себе и критическое мышление.

Вопросы в General Motors

Расскажите о том, как вам пришлось указывать на ошибку руководителя. Даже опытные руководители ошибаются. Ответ показывает готовность специалиста возразить менеджеру и предотвратить возможные потери, если ошибка будет исправлена.

Даже опытные руководители ошибаются. Ответ показывает готовность специалиста возразить менеджеру и предотвратить возможные потери, если ошибка будет исправлена. Расскажите о ситуации, когда вы были первым, кто начал действовать. Ответ показывает лидерские качества и умение брать ответственность на себя.

Вопросы в Ford

С какими проблемами в ближайшем будущем столкнется такая автомобильная компания, как Ford? Ответ раскрывает, как кандидат ориентируется на рынке.

Ответ раскрывает, как кандидат ориентируется на рынке. Вы лидер? Прямой вопрос помогает получить точный ответ.

Вопросы в Facebook

Приведите пример того, как вы ставите цели и достигаете их. Ответ показывает, обладает ли кандидат навыком, который поможет компании стать успешнее.

Ответ показывает, обладает ли кандидат навыком, который поможет компании стать успешнее. Также у людей спрашивают об их хобби, ведь Цукерберг убежден, что наличие хобби свидетельствует о наличии лидерского потенциала и энтузиазма.

Вопрос в Microsoft

Что вы делали, когда ваше техническое задание было вам недостаточно понятно? Ответ поможет узнать, обладает кандидат критическим мышлением и способностью решать задачи.

Вопрос в AT & T

Опишите себя одним словом. Ответ показывает, вписывается кандидат в корпоративную культуру вашей компании.

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Вопрос в Chevron