Пробиться в Google, Facebook или Microsoft: 15 вопросов, которые задают на собеседованиях
Образования и опыта работы, которые вы указываете в резюме, совершенно недостаточно, чтобы попасть в компании с мировым именем. Что спрашивают на собеседованиях, читайте на Бизнес 24.
Источник:mc.today
Ранее известные компании любили проверять кандидатов на их должности различными головоломками и вопросами на логику.
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- К примеру, в Amazon спрашивали "Как бы вы решали проблемы, если бы были с Марса".
- А в Facebook просили решить задачу: с 25 лошадей, которые движутся по пяти беговых дорожках, определите без секундомера тройку самых быстрых.
Суть вопросов было не в правильных решениях, а в определении креативного и логического подхода к их решению. Работодатели хотели увидеть как будет действовать их потенциальный работник в таких ситуациях.
Однако теперь от логики и задач отказались и перешли к поведенческим интервью – собеседования о полученном опыте на основе ситуаций из прошлого.
Вопросы в Virgin Group
- Опишите время, когда вы оказывались под давлением, и как вы с этим справились. Ответ показывает, сможет ли кандидат справиться с меняющейся средой Virgin.
- Что вы думаете о нашей последней рекламной кампании? Если кандидат заинтересован в работе, он искал информацию о компании и видел рекламу.
- Если бы вы могли стать персонажем мультфильма, кем бы вы стали и почему? Вопрос раскрывает креативность мышления и личные качества кандидата.
Вопросы в Google
- Как заключаться в сроки? По ответах определяют, умеет ли кандидат планировать свое время и выполнять работу в срок.
- Что бы вы изменили в Google? Ответ поможет найти своего кандидата, который верит в бренд и стремится сделать его лучше.
Вопросы в Apple
- Что вам нравится / не нравится в Apple? Какие продукты Apple у вас есть? Ответ показывает лояльность кандидата к бренду.
- Что вы можете сделать для Apple, чего раньше не делали? По ответу оценивают творческий подход, уверенность в себе и критическое мышление.
Вопросы в General Motors
- Расскажите о том, как вам пришлось указывать на ошибку руководителя. Даже опытные руководители ошибаются. Ответ показывает готовность специалиста возразить менеджеру и предотвратить возможные потери, если ошибка будет исправлена.
- Расскажите о ситуации, когда вы были первым, кто начал действовать. Ответ показывает лидерские качества и умение брать ответственность на себя.
Вопросы в Ford
- С какими проблемами в ближайшем будущем столкнется такая автомобильная компания, как Ford? Ответ раскрывает, как кандидат ориентируется на рынке.
- Вы лидер? Прямой вопрос помогает получить точный ответ.
Вопросы в Facebook
- Приведите пример того, как вы ставите цели и достигаете их. Ответ показывает, обладает ли кандидат навыком, который поможет компании стать успешнее.
- Также у людей спрашивают об их хобби, ведь Цукерберг убежден, что наличие хобби свидетельствует о наличии лидерского потенциала и энтузиазма.
Вопрос в Microsoft
- Что вы делали, когда ваше техническое задание было вам недостаточно понятно? Ответ поможет узнать, обладает кандидат критическим мышлением и способностью решать задачи.
Вопрос в AT & T
- Опишите себя одним словом. Ответ показывает, вписывается кандидат в корпоративную культуру вашей компании.
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Вопрос в Chevron
- Лучшая и худшая вещь в вашей жизни. Ответ помогает лучше узнать личность кандидата.
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