12 вопросов, на которые надо дать себе ответ перед стартом бизнеса

Выяснение ответов на эти вопросы поможет вам решить, готовы ли вы сделать большой шаг и запустить компанию, а также увидеть возможные проблемы на пути. Это никогда не было так важно, как сейчас, когда так много малых предприятий испытывают трудности и так много уволенных сотрудников корпораций хотят начать самостоятельный путь в бизнесе.

Итак, у вас, как вам кажется, есть отличная идея для малого бизнеса. Однако прежде чем решиться на этот непростой шаг, вы должны задать себе несколько ключевых вопросов. Это вопрос о вас лично, ваших планах и целях. Вопрос о ваших финансах и рабочие привычки. А также о вашей мотивации.

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Вот на какие вопросы эксперты по предпринимательству, консультанты по малому бизнесу и основатели компаний предлагают найти ответ тем, кто решил начать собственный путь в мире бизнеса.

Чем это закончится? Что для меня станет победой?

Эксперты рекомендуют всем, кто рассматривает возможность создания нового бизнеса, начать с конца и определить цели предприятия. Надеетесь ли вы масштабировать бизнес и продать его за миллионы? Или это будет просто хобби, которым вы будете заниматься в выходные и по вечерам в свободное от других обязанностей время? Если вы не определите цель с самого начала, вы можете пойти по пути, который не имеет смысла ни для бизнеса, ни для вовлеченных в него людей. Знание того, к чему вы стремитесь, также может стать разницей между чувством удовлетворения и разочарования.

Четкое понимание бизнес–целей, включая деньги, масштаб, контроль, экономику и временные горизонты, особенно важно, если в бизнесе участвует партнер или команда людей. По мнению экспертов, иногда у людей разные взгляды на то, как выглядит успех, и если они не договорятся о своих целях до начала работы, то в трудную минуту бизнес быстро сойдет с пути.

Правильно понять собственные намерения важно / Фото Unsplash

Как я хочу, чтобы выглядела моя жизнь через 10 лет?

Не думайте только о будущем самой компании. Мыслите значительно шире. Тип бизнеса, который вы выберете, часто определяет то, какой жизнью вы будете жить.

Слишком много людей сосредотачиваются исключительно на своих бизнес целях, вместо того чтобы думать о том, как компания впишется в их жизни. Любите ли вы путешествовать за границу по работе? Есть ли для вас приоритетом ужин дома каждый вечер? Вам нужна гибкость, позволяющая самостоятельно определять график работы и брать выходной по пятницам? Тип бизнеса, который вы выберете, часто определяет, какой образ жизни вы будете вести.

Эксперты утверждают, что как только у вас появится видение конечной цели, вы сможете увидеть, с чего будут складываться ваши планы на пять лет, три года и один год.

Хватит ли у меня выдержки на 5-10 лет для реализации этой идеи?

Почему от пяти до десяти лет? Именно столько времени нужно для становления бизнеса. Вы можете быть воодушевлены идеей сейчас, но спросите себя, через 10 лет вы с таким же энтузиазмом будете готовы ее воплощать в жизнь.

Именно поэтому вам нужно понять: идея начать бизнес всегда звучит лучше, чем осознание того, что это реальная долгосрочная работа по созданию бизнеса на следующее десятилетие. Энтузиазм часто бывает в избытке на начальном этапе, но он может иссякнуть, когда бизнес становится ежедневным трудом или когда само выживание бизнеса оказывается под вопросом.

Тщательный же аудит, это один из ключевых элементов правильного старта бизнеса.

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Подходят мои сильные и слабые стороны для этой работы?

Такой самоанализ может также выявить навыки, которые, возможно, необходимо привлечь или передать на аутсорсинг. Отдельные бизнесмены пытаются все делать сами, но быстро начинают понимать, что они тратят недели на то, чтобы, например привести свой сайт в порядок. А это вредит работе с клиентами и развитию компании. Конечно вы можете изучить HTML, необходимый для сайта, если вы например имеете бизнес по оздоровлению, а не бизнес по кодированию. Однако вы должны понять, что вы можете делать самостоятельно, а для чего следует нанять сторонних специалистов, для того чтобы ваш бизнес успешно развивался

Могу ли я быть прибыльным?

Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое подходит именно ему ? Постройте портрет идеального клиента и расширьте имеющуюся базу контактов благодаря Big Data-технологиям от Киевстар Бизнес.

Звучит просто, однако эксперты отмечают, что люди часто не делают расчетов, прежде чем приступить к работе. Если они продают товар, то часто не думают о все сопутствующих расходах, таких как материалы, упаковка и доставка. Подробный учет всех потенциальных расходов является ключевым моментом для того, чтобы понять сколько вы потратите прежде чем получите прибыль.

Вам следует понять, что от вас будут требоватся инвестиции времени, а не только денег, и это является решающим фактором.

Этот аспект не менее важен, когда нет физического продукта. Например, если вы продаете приложение для бизнеса, вы можете посчитать, что у вас низкие накладные расходы и для получения прибыли вам потребуется всего 1000 клиентов – пока не поймете, что для регистрации каждого клиента нужно как минимум двухчасовой звонок. Эти затраты времени является решающим фактором, и через них бизнес может показаться гораздо менее привлекательным.

Какие основные ценности я хочу видеть в бизнесе и как они противоречат доходности?

Основателю легко верить в определенные базовые ценности и представлять, что эти базовые ценности определяют и компанию. Но очень важно понимать, что эти ценности означают в конкретных деловых терминах. Если информационный сайт стремится к отсутствию рекламы, существует ли альтернативная модель получения прибыли? Если новый киоск по продаже сока обязуется использовать только местные продукты, может ли он быть прибыльным, работая только сезонно, когда местные продукты доступны? Иногда эти проблемы не очевидны с первого раза.

Сможете ли вы совместить бизнес и жизненные принципы / Фото Unsplash

Сможете ли вы согласиться с более низкой маржой и более длительным сроком достижения рентабельности, но остаться верными вашим принципам.

Кто-нибудь еще занимается этим? Если это уже кто-то делал и потерпел неудачу, будет ли у меня по-другому?

Эти вопросы могут помочь предпринимателям на ранней стадии определить основные болевые точки проблемы, которую они пытаются решить. Конкуренция не должна быть непосредственным сдерживающим фактором, но оценка конкурентов на рынке и их траектории развития крайне важны.

Эксперты утверждают, что для молодого предпринимателя очень важно знать о конкурентах, какая история их возникновения, кто их основатели, кто их советники и инвесторы, были ли у них уже провалы. Владение этими данными, безусловно, помогает предотвратить повторение чужих ошибок, но это же может показать, где есть возможности для улучшения по сравнению с другими стартапами в данной области.

Попадать в ожидания клиентов и быть с ним на связи – стремление любой компании. Киевстар Бизнес рекомендует: не теряйте ни одного звонка клиента с Виртуальной мобильной АТС , фиксируйте его путь в CRM, сочетайте эти системы и делайте ожидаемые клиентом предложения с помощью таргетированных SMS рассылок

Одной из самых полезных методик считают "предсмертный анализ": представьте себе все способы, которыми ваш бизнес может потерпеть неудачу. Выявление и принятие на себя ответственности за основные проблемы на начальном этапе может предотвратить неожиданное развитие событий. Сделали ли вы правильные предположения о размере рынка? Или о ваших клиентах?

Эта методика уже помогла не одному предпринимателю. Как например, когда молодой бизнесмен благодаря этому анализу понял, что, каким бы замечательным ни было его программное обеспечение для ведения электронных медицинских записей, нормативные препятствия были слишком велики, чтобы оправдать года его времени и денег.

Сколько я готов вложить и готов ли потерять абсолютно все?

Эксперты утверждают, что "принцип приемлемых потерь" является ключевым в начале пути. Без него каждый этап, каждое решение и каждый расчет возврата инвестиций может оказаться непосильным. Если вам трудно назвать реальную цифру, то спросите себя какую сумму капиталовложений вы могли бы легко обосновать перед своей второй половинкой и/или родителями. Если вы на данный вопрос, не готовы дать ответ или он будет нулевым, то вам, вероятно, не стоит начинать новый бизнес.

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Почему кто-то отдаст свой свободный доход и купит это?

По мнению специалистов слишком много предпринимателей сосредоточены на продукте – что он делает, насколько он крут и как выглядит. Однако молодым предпринимателям следует сосредоточиться на том, что движет покупателями в решении о его покупке. Часто это означает переосмысление услуги или продукта как нечто большее, чем просто функциональное или красивое, а как решение проблемы. Поразит ли этот предмет в моем доме других людей? Поможет ли использование этого приложения снять стресс? В чем заключается «фишка» вашего бизнеса, какие затрагивает человеческие эмоции? Это ответы на те вопросы, которые создают вашу потенциальную клиентскую модель.

Не следует забывать и о рекомендательной составляющей бизнеса. Понравится ли это людям настолько, что они расскажут об этом другим людям? Есть ли способ задействовать других людей и позволить им сделать за вас тяжелую работу по маркетингу?

Помощь коллег всегда важна / Фото Unsplash

Какое наставничество коллег или опыт работы в области мне нужны?

В каждой отрасли есть свои нюансы, ландшафт и динамика. Даже если вы уже работали в этой сфере, начало собственного бизнеса заставит вас подойти к нему с совершенно новой стороны.

Именно поэтому важно понять, что нужно для того, чтобы узнать основных игроков отрасли, как они работают и с какими проблемами сталкиваются . Вам следует выучить язык этой индустрии, как принимаются решения в этой сфере, какие платежные системы и способы продвижения продуктов используются. Кто может помочь вам в налоговых и юридических вопросах.

Хочу ли я проводить столько времени в одиночестве?

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.

Работа в компании часто означает сослуживцев, общество и щедрый бюджет. Стартап – это совсем другое. Вам следует понять, что вы переходите на самофинансирование, можете работать каждый день один, можете услышать "нет" по 100 раз в день от клиентов.

Одиночество может стать неожиданным крахом для предпринимателя уже через несколько месяцев работы. Эксперты советуют предпринимателям одиночкам с самого начала формировать свою "виртуальную команду", включая советников, наставников, поставщиков услуг, родственников и друзей, которые будут иметь решающее значение для их пути и успеха.

Другой способ избежать одиночества в бизнесе – найти соучредителя. Консультанты по вопросам старта бизнеса указывают на то, что венчурные компании, основанные двумя или более людьми, имеют больше шансов на успех, а наличие еще одного человека, который пройдет с вами этот путь, может иметь большое значение для бизнеса.

Если наступит большой кризис, безработица и приказ людям остаться дома, как будет реагировать ваш бизнес?

Конечно же, никто не пишет бизнес-план малого бизнеса с разделом "что делать в случае глобальной пандемии". Но быть готовым к большому кризису – или хотя бы признать, что он может случиться – важно учитывать, когда вы начинаете свой бизнес.

Способна ли ваша идея измениться и адаптироваться ? Что если вы потеряете своего основного поставщика? Что, если международные перевозки прекратятся? Или почта перестанет доставлять временно отправления? Попытка защитить свой бизнес от пандемии на начальном этапе может выявить важные слабые места, которые можно устранить до того, как они поставят бизнес под угрозу.

Когда дела идут хорошо, можно облениться и положиться на одного поставщика, но для защиты бизнеса от потрясений конечно же лучше иметь трех или четырех поставщиков, на которых можно положиться.