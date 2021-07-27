112 тысяч долларов за негативный отзыв: компания подала в суд на своих клиентов из-за клеветы

Семейная пара Отем Непер и Адама Марша из Ванкувера оставили негативный отзыв о качестве услуг кровельной компании Excutive Roof Services. Теперь у супругов требуют 112 тысяч долларов компенсации за клевету.

Несколько месяцев назад семья заметила, что крыша арендованного ими дома протекает. Арендодатель вызвал исправить ситуацию компанию Executive Roof Services.

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Негативный отзыв

По словам супругов, работник компании, который осмотрел кровлю, попросил перезвонить в их офис на следующий день. Женщина, которая приняла звонок, вела себя крайне грубо и даже насмехалась над ними.

Поэтому американец и американка написали два негативных отзыва на компанию в Google, где описали свой опыт взаимодействия с работниками предприятия. Они также подали жалобу, ведь компания не предоставила им график выполненных работ, о чем обещал работник.

Судебный иск

Как указывает Непер, с супругами связался владелец фирмы Майкл Мекам.

Он сказал, что знает, где мы живем, и у него есть "хорошие связи". Предприниматель сообщил, что потратит сотни тысяч долларов, лишь бы нас засудить,

– рассказывает женщина.

Крыша, которая стала первопричиной судебного иска / Скриншот видеосюжета KGW8-TV

Сначала от супругов требовали просто удалить негативные отзывы, на что они не согласились. После этого в конце июня 2021 года семьи пришло известие о судебном иске Executive Room Service против них, где упоминалось о "клевете и международном вмешательстве в ожидаемую деятельность бизнеса". За это с них хотят взыскать 112 тысяч долларов компенсации.

К слову, сейчас пара собирает деньги на адвоката на краудфандинговом сервисе GoFundMe. После обнародования истории в СМИ, супруги уже смогли собрать более 9 тысяч долларов.

Сначала я просто заплакала, была напугана. У меня нет денег на адвоката. Я не смогу заплатить 112 тысяч долларов. Не могу и не хочу объявлять себя банкротом,

– отметила Непер.