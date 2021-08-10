100 самых дорогих брендов Украины: лидеры, новички и падения в рейтинге 2020/2021

За прошедший кризисный год общая стоимость первой сотни украинских брендов увеличилась на 1,4%, и сейчас составляет 6,2 миллиарда долларов. Рейтинг составлен на основе данных и расчетов исследовательской компании MPP Consulting.

Тройка лидеров рейтинга брендов 2020 года не изменилась. Как и по итогам 2019 года, лидером списка является "Моршинская" (ее стоимость оценена в 525 миллионов долларов), далее идут "Новая почта" (337 миллионов долларов) и Rozetka (311 миллионов долларов).

К теме Есть риски для экономики Украины, — банки просят свернуть программу кредитования "5-7-9%"

Кто вошел и выбыл из рейтинга

В первой сотне самых дорогих брендов в 2020 году появилось 11 новых компаний, хотя многих из них новичками не назовешь: например – "Шустов", "Киевхлеб", Inkerman.

В то же время из рейтинга выбыли такие известные бренды, как "Прайм" (владеет крупнейшим в Восточной Европе ликёроводочным заводом), "Первая частная пивоварня" и "Аптека доброго дня".

Интересная судьба IT-бренда Grammarly. В рейтинге 2019 он занял сразу 12 место (со стоимостью 150 миллионоа долларов), а в этом году исчез так же неожиданно, как и появился.

Кого больше все в рейтинге

Максимальное количество мест в рейтинге Топ-100 брендов Украины 2020 занимают бренды, которые ассоциируются с продуктами питания, переработкой молока и производством алкоголя, пива и безалкогольных напитков. Каждая второе название в первой сотне – из этих секторов.

Далее следуют ритейл, фармацевтическое производство, топливо и энергетика, хозяйственные товары. Наименьшее представительство имеют логистика, финансовые и телекоммуникационные услуги и ювелирная отрасль.

Обратите внимание Украинские рестораны появятся в рейтинге Michelin: где уже побывали эксперты

Наибольший рост бизнеса

Максимальный рост за прошлый год – 164%, показал бренд "Стожар". Подсолнечное масло от компании "Кернел" продвинулось на 23 позиции вверх благодаря активной рекламной кампании, которая обращает внимание потребителя на "технологии производства с глубоким мягким очищением".

Также среди лидеров роста (вверх на 21 и 19 позиций) – морепродукты "Водный мир" и шоколад Millenium.

Лидеры падения в рейтинге

А вот лидерами падения стали представители ритейла. В частности, "Велика Кишеня" и "ЭКО Маркет" (снижение соответственно на 16 и 11 пунктов). Первая из торговых сетей потеряла позиции в результате укрепления Novus, а "ЭКО Маркет" теснят из ниши "магазины у дома" лидера отрасли "АТБ".

Следует отметить, что в целом отрасль увеличила стоимость своих брендов на треть, благодаря лидерам отрасли.

"АТБ" чувствуют себя настолько уверенно, что могут себе позволить отказаться от продукции Coсa-Cola.

В эпоху пандемии увеличил свои продажи и "Эпицентр": ведь чем еще заняться гражданам во время карантина, как не ремонтом?

Рейтинг – Топ-100 українських брендів 2020 року