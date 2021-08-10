100 самых дорогих брендов Украины: лидеры, новички и падения в рейтинге 2020/2021

10 августа 2021 , 15:02
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Источник:

InVenture

За прошедший кризисный год общая стоимость первой сотни украинских брендов увеличилась на 1,4%, и сейчас составляет 6,2 миллиарда долларов. Рейтинг составлен на основе данных и расчетов исследовательской компании MPP Consulting.

Тройка лидеров рейтинга брендов 2020 года не изменилась. Как и по итогам 2019 года, лидером списка является "Моршинская" (ее стоимость оценена в 525 миллионов долларов), далее идут "Новая почта" (337 миллионов долларов) и Rozetka (311 миллионов долларов).

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Кто вошел и выбыл из рейтинга

В первой сотне самых дорогих брендов в 2020 году появилось 11 новых компаний, хотя многих из них новичками не назовешь: например – "Шустов", "Киевхлеб", Inkerman.

В то же время из рейтинга выбыли такие известные бренды, как "Прайм" (владеет крупнейшим в Восточной Европе ликёроводочным заводом), "Первая частная пивоварня" и "Аптека доброго дня".

Интересная судьба IT-бренда Grammarly. В рейтинге 2019 он занял сразу 12 место (со стоимостью 150 миллионоа долларов), а в этом году исчез так же неожиданно, как и появился.

Кого больше все в рейтинге

Максимальное количество мест в рейтинге Топ-100 брендов Украины 2020 занимают бренды, которые ассоциируются с продуктами питания, переработкой молока и производством алкоголя, пива и безалкогольных напитков. Каждая второе название в первой сотне – из этих секторов.

Далее следуют ритейл, фармацевтическое производство, топливо и энергетика, хозяйственные товары. Наименьшее представительство имеют логистика, финансовые и телекоммуникационные услуги и ювелирная отрасль.

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Наибольший рост бизнеса 

Максимальный рост за прошлый год – 164%, показал бренд "Стожар". Подсолнечное масло от компании "Кернел" продвинулось на 23 позиции вверх благодаря активной рекламной кампании, которая обращает внимание потребителя на "технологии производства с глубоким мягким очищением".

Также среди лидеров роста (вверх на 21 и 19 позиций) – морепродукты "Водный мир" и шоколад Millenium.

Лидеры падения в рейтинге

А вот лидерами падения стали представители ритейла. В частности, "Велика Кишеня" и "ЭКО Маркет" (снижение соответственно на 16 и 11 пунктов). Первая из торговых сетей потеряла позиции в результате укрепления Novus, а "ЭКО Маркет" теснят из ниши "магазины у дома" лидера отрасли "АТБ".

Следует отметить, что в целом отрасль увеличила стоимость своих брендов на треть, благодаря лидерам отрасли.

"АТБ" чувствуют себя настолько уверенно, что могут себе позволить отказаться от продукции Coсa-Cola.

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Рейтинг – Топ-100 українських брендів 2020 року

 

 

Бренд

Галузь

Вартість, мільйони доларів

Динаміка, %

2020

2019

1

Моршинська

Напої

525

550

-4,55

2

Нова пошта

Логістика

337

310

8,71

3

Rozetka

E-Commerce

311

302

2,98

4

Roshen

Кондитерська промисловість

292

276

5,8

5

АТБ

Рітейл

247

168

47,02

6

ПриватБанк

Фінансові послуги

226

299

-24,41

7

Сандора

Напої

218

252

-13,49

8

Хортиця

Алкогольна промисловість

197

215

-8,37

9

Хлібний Дар

Алкогольна промисловість

162

159

1,89

10

Наша Ряба

М'ясна промисловість

160

189

-15,34

11

Чумак

Продукти харчування

148

140

5,71

12

Корона

Кондитерська промисловість

142

134

5,97

13

Торчин

Продукти харчування

138

153

-9,8

14

Nemiroff

Алкогольна промисловість

135

128

5,47

15

Київстар

Телекомунікації

134

141

-4,96

16

Олейна

Продукти харчування

128

113

13,27

17

Чернігівське

Пиво

119

107

11,21

18

Lifecell

Телекомунікації

108

100

8

19

ОККО

Паливо та енергетика

106

98

8,16

20

Яготинське

Молочарство

103

83,5

23,35

21

Фрекен Бок

Господарчі товари

102

96

6,25

22

Садочок

Напої

98

52

88,46

23

Епіцентр

Рітейл

93

66

40,91

24

Сільпо

Рітейл

91

77

18,18

25

Миргородська

Напої

83

88

-5,68

26

Jaffa

Напої

77

84

-8,33

27

Gala

Побутова хімія

73,5

58

26,72

28

Львівське

Пиво

72

41

75,61

29

Оболонь

Пиво

67

92

-27,17

30

Citrus

E-Commerce

62

65

-4,62

31

Наш сік

Напої

61,5

78

-21,15

32

WOG

Паливо та енергетика

56

52,5

6,67

33

Люкс

Продукти харчування

55

61

-9,84

34

Фокстрот

E-Commerce

50

47,5

5,26

35

Слов'яночка

Молочарство

46,8

39,9

17,29

36

Фора

Рітейл

45,2

48

-5,83

37

Medoff

Алкогольна промисловість

44,6

51

-12,55

38

Тульчинка

Молочарство

40,8

37

10,27

39

Алло

E-Commerce

38,5

40,8

-5,64

40

Millenium

Кондитерська промисловість

35,5

19

86,84

41

Галичина

Молочарство

34

20,5

65,85

42

Novus

Рітейл

33,8

28

20,71

43

Світоч

Кондитерська промисловість

32,2

28,5

12,98

44

Comfy

E-Commerce

31,7

22

44,09

45

Конті

Кондитерська промисловість

30,8

34,5

-10,72

46

Мівіна

Продукти харчування

29,7

33,9

-12,39

47

Щедро

Продукти харчування

28,5

26,9

5,95

48

Біла лінія

Молочарство

28

30,5

-8,2

49

Бердичівське

Пиво

27,5

17,7

55,37

50

АВК

Кондитерська промисловість

26

22,5

15,56

51

Мороша

Алкогольна промисловість

25,8

26,6

-3,01

52

Meest

Логістика

24

22,8

5,26

53

Любімов

Кондитерська промисловість

23,4

27

-13,33

54

Ощадбанк

Фінансові послуги

23,2

34

-31,76

55

Шустов

Алкогольна промисловість

21,9

 

 

56

Водный мир

Продукти харчування

20,6

11,5

79,13

57

Marengo

Алкогольна промисловість

20,3

26

-21,92

58

Smile

Господарчі товари

19,8

14,4

37,5

59

Дарниця

Фармацевтика

19,2

13

47,69

60

Київхліб

Продукти харчування

18,6

 

 

61

Коблево

Алкогольна промисловість

18,5

20,2

-8,42

62

Верес

Продукти харчування

18,4

23

-20

63

Козацька Рада

Алкогольна промисловість

18,2

 

 

64

Молокія

Молочарство

18

16,5

9,09

65

Королівський смак

Продукти харчування

17,9

12,8

39,84

66

Щедрий Дар

Продукти харчування

17,3

10,8

60,19

67

Гаврилівські курчата

М'ясна промисловість

16,8

18

-6,67

68

Prom.ua

Е-Соmmегсе

16,5

14,2

16,2

69

Аптека низьких цін

Фармацевтика

16,2

15,8

2,53

70

Олком

Продукти харчування

15,5

14,6

6,16

71

Біола

Напої

15,2

13,5

12,59

72

Флінт

Продукти харчування

14,5

10,4

39,42

73

Eva

Рітейл

14,4

15,2

-5,26

74

Ятрань

М'ясна промисловість

14,3

11,9

20,17

75

Фармак

Фармацевтика

13,6

9,5

43,16

76

Стожар

Продукти харчування

13,2

5

164

77

Селянське

Молочарство

12,4

 

 

78

Три ведмеді

Продукти харчування

12,3

7,7

59,74

79

Semki

Продукти харчування

12,1

 

 

80

Руна

Продукти харчування

11,8

11,2

5,36

81

ЕКО маркет

Рітейл

11,2

14

-20

82

Inkerman

Алкогольна промисловість

11,1

 

 

83

Ласунка

Продукти харчування

10,9

5

118

84

Рудь

Продукти харчування

10,7

7

52,86

85

Алан

М'ясна промисловість

10,3

5

106

86

Varus

Ритейл

10,2

 

 

87

Arterium

Фармацевтика

10,1

6,85

47,45

88

UPG

Паливо та енергетика

9,8

5,1

92,16

89

Велика Кишеня

Рітейл

9,7

13

-25,38

90

Глобино

М'ясна промисловість

9,6

9,1

5,49

91

Ясенсвіт

Продукти харчування

9,2

5,25

75,24

92

Шостка

Молочарство

9,1

12

-24,17

93

Шабо

Алкогольна промисловість

9

 

 

94

Zarina

Ювелірна галузь

9

 

 

95

Добряна

Молочарство

8,9

7,8

14,1

96

Волошкове поле

Молочарство

8,8

6,1

44,26

97

Oreanda

Алкогольна промисловість

8,5

 

 

98

Ювілейний

М'ясна промисловість

8,4

5,4

55,56

99

Фанни

Молочарство

8,3

 

 

100

Звенигора

Молочарство

8,2

6,5

26,15
Автор: Ігор Кобрин