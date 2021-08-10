100 самых дорогих брендов Украины: лидеры, новички и падения в рейтинге 2020/2021
Источник:InVenture
За прошедший кризисный год общая стоимость первой сотни украинских брендов увеличилась на 1,4%, и сейчас составляет 6,2 миллиарда долларов. Рейтинг составлен на основе данных и расчетов исследовательской компании MPP Consulting.
Тройка лидеров рейтинга брендов 2020 года не изменилась. Как и по итогам 2019 года, лидером списка является "Моршинская" (ее стоимость оценена в 525 миллионов долларов), далее идут "Новая почта" (337 миллионов долларов) и Rozetka (311 миллионов долларов).
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Кто вошел и выбыл из рейтинга
В первой сотне самых дорогих брендов в 2020 году появилось 11 новых компаний, хотя многих из них новичками не назовешь: например – "Шустов", "Киевхлеб", Inkerman.
В то же время из рейтинга выбыли такие известные бренды, как "Прайм" (владеет крупнейшим в Восточной Европе ликёроводочным заводом), "Первая частная пивоварня" и "Аптека доброго дня".
Интересная судьба IT-бренда Grammarly. В рейтинге 2019 он занял сразу 12 место (со стоимостью 150 миллионоа долларов), а в этом году исчез так же неожиданно, как и появился.
Кого больше все в рейтинге
Максимальное количество мест в рейтинге Топ-100 брендов Украины 2020 занимают бренды, которые ассоциируются с продуктами питания, переработкой молока и производством алкоголя, пива и безалкогольных напитков. Каждая второе название в первой сотне – из этих секторов.
Далее следуют ритейл, фармацевтическое производство, топливо и энергетика, хозяйственные товары. Наименьшее представительство имеют логистика, финансовые и телекоммуникационные услуги и ювелирная отрасль.
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Наибольший рост бизнеса
Максимальный рост за прошлый год – 164%, показал бренд "Стожар". Подсолнечное масло от компании "Кернел" продвинулось на 23 позиции вверх благодаря активной рекламной кампании, которая обращает внимание потребителя на "технологии производства с глубоким мягким очищением".
Также среди лидеров роста (вверх на 21 и 19 позиций) – морепродукты "Водный мир" и шоколад Millenium.
Лидеры падения в рейтинге
А вот лидерами падения стали представители ритейла. В частности, "Велика Кишеня" и "ЭКО Маркет" (снижение соответственно на 16 и 11 пунктов). Первая из торговых сетей потеряла позиции в результате укрепления Novus, а "ЭКО Маркет" теснят из ниши "магазины у дома" лидера отрасли "АТБ".
Следует отметить, что в целом отрасль увеличила стоимость своих брендов на треть, благодаря лидерам отрасли.
"АТБ" чувствуют себя настолько уверенно, что могут себе позволить отказаться от продукции Coсa-Cola.
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Рейтинг – Топ-100 українських брендів 2020 року
|
|
Бренд
|
Галузь
|
Вартість, мільйони доларів
|
Динаміка, %
|
2020
|
2019
|
1
|
Моршинська
|
Напої
|
525
|
550
|
-4,55
|
2
|
Нова пошта
|
Логістика
|
337
|
310
|
8,71
|
3
|
Rozetka
|
E-Commerce
|
311
|
302
|
2,98
|
4
|
Roshen
|
Кондитерська промисловість
|
292
|
276
|
5,8
|
5
|
АТБ
|
Рітейл
|
247
|
168
|
47,02
|
6
|
ПриватБанк
|
Фінансові послуги
|
226
|
299
|
-24,41
|
7
|
Сандора
|
Напої
|
218
|
252
|
-13,49
|
8
|
Хортиця
|
Алкогольна промисловість
|
197
|
215
|
-8,37
|
9
|
Хлібний Дар
|
Алкогольна промисловість
|
162
|
159
|
1,89
|
10
|
Наша Ряба
|
М'ясна промисловість
|
160
|
189
|
-15,34
|
11
|
Чумак
|
Продукти харчування
|
148
|
140
|
5,71
|
12
|
Корона
|
Кондитерська промисловість
|
142
|
134
|
5,97
|
13
|
Торчин
|
Продукти харчування
|
138
|
153
|
-9,8
|
14
|
Nemiroff
|
Алкогольна промисловість
|
135
|
128
|
5,47
|
15
|
Київстар
|
Телекомунікації
|
134
|
141
|
-4,96
|
16
|
Олейна
|
Продукти харчування
|
128
|
113
|
13,27
|
17
|
Чернігівське
|
Пиво
|
119
|
107
|
11,21
|
18
|
Lifecell
|
Телекомунікації
|
108
|
100
|
8
|
19
|
ОККО
|
Паливо та енергетика
|
106
|
98
|
8,16
|
20
|
Яготинське
|
Молочарство
|
103
|
83,5
|
23,35
|
21
|
Фрекен Бок
|
Господарчі товари
|
102
|
96
|
6,25
|
22
|
Садочок
|
Напої
|
98
|
52
|
88,46
|
23
|
Епіцентр
|
Рітейл
|
93
|
66
|
40,91
|
24
|
Сільпо
|
Рітейл
|
91
|
77
|
18,18
|
25
|
Миргородська
|
Напої
|
83
|
88
|
-5,68
|
26
|
Jaffa
|
Напої
|
77
|
84
|
-8,33
|
27
|
Gala
|
Побутова хімія
|
73,5
|
58
|
26,72
|
28
|
Львівське
|
Пиво
|
72
|
41
|
75,61
|
29
|
Оболонь
|
Пиво
|
67
|
92
|
-27,17
|
30
|
Citrus
|
E-Commerce
|
62
|
65
|
-4,62
|
31
|
Наш сік
|
Напої
|
61,5
|
78
|
-21,15
|
32
|
WOG
|
Паливо та енергетика
|
56
|
52,5
|
6,67
|
33
|
Люкс
|
Продукти харчування
|
55
|
61
|
-9,84
|
34
|
Фокстрот
|
E-Commerce
|
50
|
47,5
|
5,26
|
35
|
Слов'яночка
|
Молочарство
|
46,8
|
39,9
|
17,29
|
36
|
Фора
|
Рітейл
|
45,2
|
48
|
-5,83
|
37
|
Medoff
|
Алкогольна промисловість
|
44,6
|
51
|
-12,55
|
38
|
Тульчинка
|
Молочарство
|
40,8
|
37
|
10,27
|
39
|
Алло
|
E-Commerce
|
38,5
|
40,8
|
-5,64
|
40
|
Millenium
|
Кондитерська промисловість
|
35,5
|
19
|
86,84
|
41
|
Галичина
|
Молочарство
|
34
|
20,5
|
65,85
|
42
|
Novus
|
Рітейл
|
33,8
|
28
|
20,71
|
43
|
Світоч
|
Кондитерська промисловість
|
32,2
|
28,5
|
12,98
|
44
|
Comfy
|
E-Commerce
|
31,7
|
22
|
44,09
|
45
|
Конті
|
Кондитерська промисловість
|
30,8
|
34,5
|
-10,72
|
46
|
Мівіна
|
Продукти харчування
|
29,7
|
33,9
|
-12,39
|
47
|
Щедро
|
Продукти харчування
|
28,5
|
26,9
|
5,95
|
48
|
Біла лінія
|
Молочарство
|
28
|
30,5
|
-8,2
|
49
|
Бердичівське
|
Пиво
|
27,5
|
17,7
|
55,37
|
50
|
АВК
|
Кондитерська промисловість
|
26
|
22,5
|
15,56
|
51
|
Мороша
|
Алкогольна промисловість
|
25,8
|
26,6
|
-3,01
|
52
|
Meest
|
Логістика
|
24
|
22,8
|
5,26
|
53
|
Любімов
|
Кондитерська промисловість
|
23,4
|
27
|
-13,33
|
54
|
Ощадбанк
|
Фінансові послуги
|
23,2
|
34
|
-31,76
|
55
|
Шустов
|
Алкогольна промисловість
|
21,9
|
|
|
56
|
Водный мир
|
Продукти харчування
|
20,6
|
11,5
|
79,13
|
57
|
Marengo
|
Алкогольна промисловість
|
20,3
|
26
|
-21,92
|
58
|
Smile
|
Господарчі товари
|
19,8
|
14,4
|
37,5
|
59
|
Дарниця
|
Фармацевтика
|
19,2
|
13
|
47,69
|
60
|
Київхліб
|
Продукти харчування
|
18,6
|
|
|
61
|
Коблево
|
Алкогольна промисловість
|
18,5
|
20,2
|
-8,42
|
62
|
Верес
|
Продукти харчування
|
18,4
|
23
|
-20
|
63
|
Козацька Рада
|
Алкогольна промисловість
|
18,2
|
|
|
64
|
Молокія
|
Молочарство
|
18
|
16,5
|
9,09
|
65
|
Королівський смак
|
Продукти харчування
|
17,9
|
12,8
|
39,84
|
66
|
Щедрий Дар
|
Продукти харчування
|
17,3
|
10,8
|
60,19
|
67
|
Гаврилівські курчата
|
М'ясна промисловість
|
16,8
|
18
|
-6,67
|
68
|
Prom.ua
|
Е-Соmmегсе
|
16,5
|
14,2
|
16,2
|
69
|
Аптека низьких цін
|
Фармацевтика
|
16,2
|
15,8
|
2,53
|
70
|
Олком
|
Продукти харчування
|
15,5
|
14,6
|
6,16
|
71
|
Біола
|
Напої
|
15,2
|
13,5
|
12,59
|
72
|
Флінт
|
Продукти харчування
|
14,5
|
10,4
|
39,42
|
73
|
Eva
|
Рітейл
|
14,4
|
15,2
|
-5,26
|
74
|
Ятрань
|
М'ясна промисловість
|
14,3
|
11,9
|
20,17
|
75
|
Фармак
|
Фармацевтика
|
13,6
|
9,5
|
43,16
|
76
|
Стожар
|
Продукти харчування
|
13,2
|
5
|
164
|
77
|
Селянське
|
Молочарство
|
12,4
|
|
|
78
|
Три ведмеді
|
Продукти харчування
|
12,3
|
7,7
|
59,74
|
79
|
Semki
|
Продукти харчування
|
12,1
|
|
|
80
|
Руна
|
Продукти харчування
|
11,8
|
11,2
|
5,36
|
81
|
ЕКО маркет
|
Рітейл
|
11,2
|
14
|
-20
|
82
|
Inkerman
|
Алкогольна промисловість
|
11,1
|
|
|
83
|
Ласунка
|
Продукти харчування
|
10,9
|
5
|
118
|
84
|
Рудь
|
Продукти харчування
|
10,7
|
7
|
52,86
|
85
|
Алан
|
М'ясна промисловість
|
10,3
|
5
|
106
|
86
|
Varus
|
Ритейл
|
10,2
|
|
|
87
|
Arterium
|
Фармацевтика
|
10,1
|
6,85
|
47,45
|
88
|
UPG
|
Паливо та енергетика
|
9,8
|
5,1
|
92,16
|
89
|
Велика Кишеня
|
Рітейл
|
9,7
|
13
|
-25,38
|
90
|
Глобино
|
М'ясна промисловість
|
9,6
|
9,1
|
5,49
|
91
|
Ясенсвіт
|
Продукти харчування
|
9,2
|
5,25
|
75,24
|
92
|
Шостка
|
Молочарство
|
9,1
|
12
|
-24,17
|
93
|
Шабо
|
Алкогольна промисловість
|
9
|
|
|
94
|
Zarina
|
Ювелірна галузь
|
9
|
|
|
95
|
Добряна
|
Молочарство
|
8,9
|
7,8
|
14,1
|
96
|
Волошкове поле
|
Молочарство
|
8,8
|
6,1
|
44,26
|
97
|
Oreanda
|
Алкогольна промисловість
|
8,5
|
|
|
98
|
Ювілейний
|
М'ясна промисловість
|
8,4
|
5,4
|
55,56
|
99
|
Фанни
|
Молочарство
|
8,3
|
|
|
100
|
Звенигора
|
Молочарство
|
8,2
|
6,5
|
26,15