Эта сумма на 15% больше, чем в прошлом году. Цена неизменного лидера рейтинга Apple выросла до 408 миллиардов долларов и стала рекордной за всю историю.

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Подробности рейтинга

Первую десятку списка закрывают 7 брендов США , а также по 1 из Германии, Южной Кореи и Японии. Они представляют следующие отрасли:

IT – 5 брендов;

автомобильная промышленность – 2;

напитки – 1;

ресторанный бизнес – 1;

кино и стриминговые сервисы – 1.

Более половины брендов всего списка, а именно 52, родом из США . Среди количества представителей по отраслям лидирует автомобильная промышленность, однако по суммарной стоимости список возглавляют 11 IT-компаний – 1,228 триллиона долларов.

Первую пятерку самых дорогих брендов закрывают:

Apple – 408 миллиардов долларов;

Amazon – 249 миллиардов;

Microsoft – 210 миллиардов;

Google – 196 миллиардов;

Samsung – 74 миллиарда.

К слову, самая положительная динамика роста в этом году у Tesla – бренд повысил свой показатель на 184% и оценивается в 36,3 миллиарда долларов.

Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand

Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand

Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand