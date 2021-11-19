Эта сумма на 15% больше, чем в прошлом году. Цена неизменного лидера рейтинга Apple выросла до 408 миллиардов долларов и стала рекордной за всю историю.
Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Подробности рейтинга
Первую десятку списка закрывают 7 брендов США, а также по 1 из Германии, Южной Кореи и Японии. Они представляют следующие отрасли:
- IT – 5 брендов;
- автомобильная промышленность – 2;
- напитки – 1;
- ресторанный бизнес – 1;
- кино и стриминговые сервисы – 1.
Более половины брендов всего списка, а именно 52, родом из США. Среди количества представителей по отраслям лидирует автомобильная промышленность, однако по суммарной стоимости список возглавляют 11 IT-компаний – 1,228 триллиона долларов.
Первую пятерку самых дорогих брендов закрывают:
- Apple – 408 миллиардов долларов;
- Amazon – 249 миллиардов;
- Microsoft – 210 миллиардов;
- Google – 196 миллиардов;
- Samsung – 74 миллиарда.
К слову, самая положительная динамика роста в этом году у Tesla – бренд повысил свой показатель на 184% и оценивается в 36,3 миллиарда долларов.
Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand
Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand
Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand
Самые дорогие бренды мира 2021 года / Инфографика Interbrand