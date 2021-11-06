Сейчас состояние всей "золотой сотни" оценивают в 47,7 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель с 2014 года, а рекордным был 2011 – тогда богачи владели состоянием в 83,7 миллиарда долларов.
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Топ-5 самых богатых украинцев 2021 года по версии НВ
|Место
|Имя
|Ключевой актив
|Состояние
|1.
|Ринат Ахметов
|СКМ
|11,544 миллиарда долларов
|2.
|Виктор Пинчук
|EastOne Group
|2,603 миллиарда долларов
|3.
|Вадим Новинский
|Smart Group
|2,440 миллиарда долларов
|4.
|Петр Порошенко
|Roshen
|1,522 миллиарда долларов
|5.
|Константин Жеваго
|Ferrexpo
|1,497 миллиарда долларов
Подробности рейтинга
Восемь бизнесменов из списка 100 контролируют почти всю металлургическую и химическую промышленность Украины – все они разместились в первой части рейтинга. Их состояние в Dragon Capital оценили в 22,2 миллиарда долларов, что составляет почти половину общей суммы всех состояний из списка.
Сейчас в рейтинге 10 долларовых миллиардеров (в прошлом году их было 8) и 90 мультимиллионеров. Семеро из списка по сравнению с прошлым годом несколько потеряли свое состояние, а 93 – пошли в ощутимый плюс.
В рейтинге впервые появились звезды инновационной экономики:
- Влад Яценко, основатель финтех-компании Revolut – 8 место;
- Максим Поляков, совладелец космической компании Firefly Aerospace – 14 место.
Топ-100 самых богатых украинцев 2021 / Инфографика НВ
Топ-100 самых богатых украинцев 2021 / Инфографика НВ