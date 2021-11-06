Сейчас состояние всей "золотой сотни" оценивают в 47,7 миллиарда долларов . Это самый высокий показатель с 2014 года, а рекордным был 2011 – тогда богачи владели состоянием в 83,7 миллиарда долларов.

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Топ-5 самых богатых украинцев 2021 года по версии НВ

Место Имя Ключевой актив Состояние 1. Ринат Ахметов СКМ 11,544 миллиарда долларов 2. Виктор Пинчук EastOne Group 2,603 ​​миллиарда долларов 3. Вадим Новинский Smart Group 2,440 миллиарда долларов 4. Петр Порошенко Roshen 1,522 миллиарда долларов 5. Константин Жеваго Ferrexpo 1,497 миллиарда долларов

Подробности рейтинга

Восемь бизнесменов из списка 100 контролируют почти всю металлургическую и химическую промышленность Украины – все они разместились в первой части рейтинга. Их состояние в Dragon Capital оценили в 22,2 миллиарда долларов , что составляет почти половину общей суммы всех состояний из списка.

Сейчас в рейтинге 10 долларовых миллиардеров (в прошлом году их было 8) и 90 мультимиллионеров. Семеро из списка по сравнению с прошлым годом несколько потеряли свое состояние, а 93 – пошли в ощутимый плюс.

В рейтинге впервые появились звезды инновационной экономики :

Влад Яценко, основатель финтех-компании Revolut – 8 место;

Максим Поляков, совладелец космической компании Firefly Aerospace – 14 место.

Топ-100 самых богатых украинцев 2021 / Инфографика НВ