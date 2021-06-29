1 июля Коммунистическая партия Китая будет праздновать 100-летие с момента основания, и уже сейчас страна с населением в 1,4 миллиарда человек начинает обрастать цветочными композициями на площадях городов и развеваться красными знаменами.

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Многие ожидают грандиозных парадов и фейерверков, но мир бизнеса с нетерпением ожидает совсем других новостей.

Что интересует инвесторов в коммунистическом праздновании

Дело в том, что крайне чувствительный к мелочам мир крупного бизнеса и миллиардных сделок очень интересует вопрос, кого из китайских миллиардеров можно будет увидеть с флагами на печально известной центральной площади Китая – Тяньаньмэнь.

Для инвесторов и финансовых блоггеров присутствие китайских миллиардеров в правительственном ложе с флагами и улыбками во время праздничных церемоний может стать маркером для дальнейшей динамики на рынке. Поэтому вопрос кто будет на 100-летии правящей партии, а кого правительство Китая не допустит к себе, сейчас актуален как никогда.

Приглашение на торжественные события в Китае – огромная привилегия

Приглашение на большие пекинские торжества считается огромным преимуществом и знаком благосклонности власти коммунистического Китая.

Смотрите видео парада в Китае в 2019 году:

Соучредитель поисковой системы Baidu Робин Ли был трижды приглашен на празднование Дня независимости Китая . Среди руководителей и магнатов на парадах также выделяется известная бизнес-вумен Дун Минчжу глава компании Gree Electric Appliances Inc – главного китайского производителя бытовой техники.

На 70-летие Китайской Народной Республики 1 октября 2019 Лей Цзюнь, председатель совета директоров компании Xiaomi Corp, проехал на фоне марша с цветами на платформе, которая символизировала инновации.

Глава Xiaomi активный сторонник правительства КНР / Фото Weibo

Почему руководители Xiaomi и Baidu – важны для правительства Китая У правительства были веские причины поставить Ли с Baidu и Лея с Xiaomi на главные роли. Ли является для КНР "морской черепахой" – термин, который используется для обозначения китайских эмигрантов, вернувшихся из Кремниевой долины и стимулировавших технологический прогресс Китая. Лей создавал доступные смартфоны высокого класса для развивающихся рынков – именно такие предприятия лежат в основе инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь".

Благосклонность партии спасает бизнес

Ярким примером того, как проблемы бизнеса помогает решить несколько фото в правительственном ложе , является китайский магнат недвижимости Хуэй Ка Ян, основатель China Evergrande Group. На праздновании в 2019 году он позировал для фотографий на башне ворот площади Тяньаньмэнь – главной смотровой площадке для элиты элит.

Место в правительственном ложе способствует бизнесу в Китае / Фото Bloomberg

Престиж и очевидное влияние самого богатого застройщика Китая, подтвержденные его пребывания в правительственном ложе, вероятно, помогли проблемным долларовыми облигациями Evergrande восстановиться в конце 2019 года. О чем еще может просить миллиардер?

Почему 100-летие Коммунистической партии Китая такое важное для китайских миллиардеров

В этом году у миллиардеров есть реальный финансовый стимул бороться за приглашение на грандиозную торжественность. И это не только для того, чтобы порадовать свою гордыню. В коммунистическом Китае вы можете быть невероятно богаты, но сейчас даже миллиардеру для процветания необходимо быть сторонником политики правящего правительства КНР.

Достаточно взглянуть на сагу о Джеке Ма, основателя Alibaba Group Holding Ltd., которого почти не видно с конца 2020 года, когда его Ant Group столкнулась с государственными регуляторами. Совсем недавно правительство вызвало Ван Сина, основателя третьей по величине в Китае технологической компании Meituan, и рекомендовало ему "не высовываться".

Каким миллиардерам из Китая партию отведет роль фаворитов: интрига растет

Сейчас Пекин опасается крупных застройщиков , так как они набрали столько долгов, что помогли превратить Китай в одну из самых закредитованных стран мира. Поэтому участие в параде основателя China Evergrande Group и самого богатого застройщика Китая Хуэй Ка Ян под большим вопросом. В то же время китайское правительство настороженно относится и к большим финтех компаниям, опасаясь, что они используют рыночные привилегии для подавления конкуренции и инноваций. Учитывая недавние антимонопольные предупреждения от правительства КНР таким технологическим гигантам как Tencent и ByteDance, также непонятно найдут ли в этом году место в правительственном ложе на параде миллиардеры из мира высоких технологий.

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Может ли место возле руководителей страны гарантировать успех бизнеса

Многие инвесторы сейчас теряются в догадках может ли "хорошее" место на грандиозном празднике Коммунистической партии Китая свидетельствовать благосклонности к миллиардеру со стороны правящей верхушки . Может ли отсутствие миллиардера на параде свидетельствовать о том, что его бизнес под прицелом и его ожидают не лучшие времена. Поэтому несомненно на этой неделе огромное внимание инвесторов будет приковано именно к списку приглашенных на 100-летие крупнейшей партии мира, а по результатам будет составлен перечень миллиардеров-фаворитов и миллиардеров, которым вероятно следует готовиться к сложным временам в бизнесе.