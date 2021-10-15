100 крупнейших частных компаний Украины 2021: Forbes опубликовал обновленный рейтинг

15 октября 2021 , 14:55
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Источник:

"Forbes Украина"

Украинское издание Forbes опубликовало рейтинг 100 крупнейших отечественных частных компаний. В этом году в список попали 14 новичков, а общая выручка всех предприятий из рейтинга составила 2,3 триллиона гривен, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Более двух третей совокупной выручки приходится на отрасли горно-металлургического сектора (24%), розничной торговли (20%), ТЭК (14%) и сельского хозяйства (11%). Доля IT в списке, как и в прошлом году, не большая – всего 0,8% совокупной выручки.

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Рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины 2021

В 100 крупнейших частных компаниях работает более 748 тысяч человек. Уверенно закрепили свои позиции подрядчики президентской инициативы "Велике будівництво" – четыре предприятия этой отрасли за год увеличили выручку в 2,6 раза, до 59 миллиардов гривен.

По сравнению с прошлым годом, список обновился почти на 15% – в этом году в него не попали, в частности, такие предприятия:

  • НКП "Галичина";
  • Procter & Gamble;
  • Burisma;
  • Крюковский машиностроительный завод.

100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes

100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes

Новички рейтинга

В обновленный рейтинг попали 14 частных компаний, которых раньше не было в списке:

  • Onur Group Ukraine;
  • "Автомагистраль-Юг";
  • "Астарта";
  • LNZ;
  • "Евро Смарт Пауэр";
  • "Дорожник-97";
  • RDS;
  • "Mondelez Украина";
  • "Ивано-Франковск-Цемент";
  • "Омега";
  • "Прометей";
  • Lifecell;
  • "Renault Украина";
  • "АвтоКапитал".

К слову, в рейтинг не включены банковские учреждения, компании с численностью сотрудников менее 50 или с долей собственности государства, что превышает 75%. Если компания не публикует консолидированную отчетность, изданием приведена оценка на основании отчетности отдельных предприятий группы.

Автор: Сергій Зятюк