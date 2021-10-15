Более двух третей совокупной выручки приходится на отрасли горно-металлургического сектора (24%), розничной торговли (20%), ТЭК (14%) и сельского хозяйства (11%) . Доля IT в списке, как и в прошлом году, не большая – всего 0,8% совокупной выручки.

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Рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины 2021

В 100 крупнейших частных компаниях работает более 748 тысяч человек . Уверенно закрепили свои позиции подрядчики президентской инициативы " Велике будівництво " – четыре предприятия этой отрасли за год увеличили выручку в 2,6 раза, до 59 миллиардов гривен .

По сравнению с прошлым годом, список обновился почти на 15% – в этом году в него не попали, в частности, такие предприятия :

НКП "Галичина";

Procter & Gamble;

Burisma;

Крюковский машиностроительный завод.

100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes

100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes

Новички рейтинга

В обновленный рейтинг попали 14 частных компаний, которых раньше не было в списке :

Onur Group Ukraine;

"Автомагистраль-Юг";

"Астарта";

LNZ;

"Евро Смарт Пауэр";

"Дорожник-97";

RDS;

"Mondelez Украина";

"Ивано-Франковск-Цемент";

"Омега";

"Прометей";

Lifecell;

"Renault Украина";

"АвтоКапитал".