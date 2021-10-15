Более двух третей совокупной выручки приходится на отрасли горно-металлургического сектора (24%), розничной торговли (20%), ТЭК (14%) и сельского хозяйства (11%). Доля IT в списке, как и в прошлом году, не большая – всего 0,8% совокупной выручки.
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Рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины 2021
В 100 крупнейших частных компаниях работает более 748 тысяч человек. Уверенно закрепили свои позиции подрядчики президентской инициативы "Велике будівництво" – четыре предприятия этой отрасли за год увеличили выручку в 2,6 раза, до 59 миллиардов гривен.
По сравнению с прошлым годом, список обновился почти на 15% – в этом году в него не попали, в частности, такие предприятия:
- НКП "Галичина";
- Procter & Gamble;
- Burisma;
- Крюковский машиностроительный завод.
100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes
100 крупнейших частных компаний Украины 2021 / Рейтинг Forbes
Новички рейтинга
В обновленный рейтинг попали 14 частных компаний, которых раньше не было в списке:
- Onur Group Ukraine;
- "Автомагистраль-Юг";
- "Астарта";
- LNZ;
- "Евро Смарт Пауэр";
- "Дорожник-97";
- RDS;
- "Mondelez Украина";
- "Ивано-Франковск-Цемент";
- "Омега";
- "Прометей";
- Lifecell;
- "Renault Украина";
- "АвтоКапитал".
К слову, в рейтинг не включены банковские учреждения, компании с численностью сотрудников менее 50 или с долей собственности государства, что превышает 75%. Если компания не публикует консолидированную отчетность, изданием приведена оценка на основании отчетности отдельных предприятий группы.