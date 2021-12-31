10 украинских стартапов, привлекших больше всего инвестиций в 2021 году

Уходящий год был насыщенным и успешным для многих стартапов по всему миру. Украинские разработки – не исключение.

Сразу несколько стартапов с украинскими основателями в этом году стали единорогами, преодолев отметку в 1 миллиард долларов рыночной капитализации. О 10 украинских стартапах, которые в 2021 году привлекли больше всего инвестиций – далее в материале.

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1. Grammarly

13 миллиардов долларов200 миллионов долларов2009Алексей Шевченко, Максим Литвин, Дмитрий ЛидерКиев, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер

Онлайн-платформа проверки грамматики, основана на технологиях искусственного интеллекта. Сервис повышает качество письма, давая рекомендации касательно правильности, четкости и даже тональности сообщения. Программы и расширения Grammarly используют более 30 миллионов человек в день.

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2. People.ai

1,1 миллиарда долларов100 миллионов долларов2016Олег РогинскийСан-Франциско, Киев, Львов, Харьков, Днепр и другие

Компания ведет деятельность в сфере AI for Sales – система поддержки принятия решений на базе данных CRM. Позволяет компаниям собирать и анализировать календари, звонки и почтовые ящики сотрудников, тем самым улучшая эффективность работы.

3. Matter Labs

50 миллионов долларов2019Алексей Глуховский, Алекс ВласовКиев

Стартап занимается масштабированием сети Ethereum с целью сохранения ценностей децентрализации и безопасности. Технология zkSync позволяет проводить транзакции с меньшими потерями и большей пропускной способностью.

4. Universal Hydrogen

20,5 миллиона долларов2020Пол ЕременкоЛос-Анджелес

Занимается разработкой решений для переоборудования коммерческих самолетов. Основатель убежден, что топливо на основе водорода – единственный путь для авиации бороться против глобального потепления.

5. SOC Prime

11,5 миллиона долларов2015Александр Бредихин, Руслан Михалев, Андрей БезверхыйУкраина, Испания, Германия и США

Создает и продает алгоритмы кибербезопасности для частных лиц и компаний. В настоящее время библиотека SOC Prime насчитывает более 100 тысяч алгоритмов.

6. 3DLooK

50 – 70 миллионов долларов6,5 миллиона долларов2016Вадим Роговский, Алексей Арапов, Иван МакеевОдесса, Киев, Львов

Запатентованные технологии стартапа сканируют человеческое тело и с помощью искусственного интеллекта создают 3D-модель для определения размера и других физических параметров. Основные клиенты – компании, занимающиеся производством и продажей одежды.

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7. Upswort

4,3 миллиона долларов2019Андрей Давыдчук, Ярослав Ярославский, Дмитрий Норенко, Дмитрий СиволапСША

Сервис дает возможность банкам обозревать финансовое состояние бизнеса благодаря прямому доступу к бухгалтерским системам, CRM и другим данным. Бизнес, в свою очередь, получает дешевые кредиты и лучшие ставки по депозитам.

8. Awesomic

2 миллиона долларов2020Роман Севастьянов, Анастасия Павлишина

Платформа помогает бизнесу найти дизайнеров. Алгоритм разделяет задачи заказчика на параметры и подбирает под них специалиста. Клиент получает доступ к сообществу профессиональных дизайнеров, способных выполнить широкий спектр задач.

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9. Party.Space

1 миллион долларов2020Юрий Филипчук, Дмитрий Завада, Артур ОстапенкоКиев

Виртуальная платформа для корпоративных вечеринок, тематических праздников, семинаров и afterparty с имитацией живого присутствия в 3D и игровыми активностями. Позволяет создавать отдельные виртуальные пространства для корпоративных мероприятий.

10. ComeBack Mobility

1 миллион долларов2019Илья Попов, Лиза ВоронковаДнепр

Стартап разработал специальные насадки на костыли, предназначенные для контроля нагрузки при реабилитации после заболеваний и повреждений конечностей. Компания запатентовала разработку в Украине и США.