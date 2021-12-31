Сразу несколько стартапов с украинскими основателями в этом году стали единорогами, преодолев отметку в 1 миллиард долларов рыночной капитализации. О 10 украинских стартапах, которые в 2021 году привлекли больше всего инвестиций – далее в материале.
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1. Grammarly
Онлайн-платформа проверки грамматики, основана на технологиях искусственного интеллекта. Сервис повышает качество письма, давая рекомендации касательно правильности, четкости и даже тональности сообщения. Программы и расширения Grammarly используют более 30 миллионов человек в день.
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2. People.ai
Компания ведет деятельность в сфере AI for Sales – система поддержки принятия решений на базе данных CRM. Позволяет компаниям собирать и анализировать календари, звонки и почтовые ящики сотрудников, тем самым улучшая эффективность работы.
3. Matter Labs
Стартап занимается масштабированием сети Ethereum с целью сохранения ценностей децентрализации и безопасности. Технология zkSync позволяет проводить транзакции с меньшими потерями и большей пропускной способностью.
4. Universal Hydrogen
Занимается разработкой решений для переоборудования коммерческих самолетов. Основатель убежден, что топливо на основе водорода – единственный путь для авиации бороться против глобального потепления.
5. SOC Prime
Создает и продает алгоритмы кибербезопасности для частных лиц и компаний. В настоящее время библиотека SOC Prime насчитывает более 100 тысяч алгоритмов.
6. 3DLooK
Запатентованные технологии стартапа сканируют человеческое тело и с помощью искусственного интеллекта создают 3D-модель для определения размера и других физических параметров. Основные клиенты – компании, занимающиеся производством и продажей одежды.
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7. Upswort
Сервис дает возможность банкам обозревать финансовое состояние бизнеса благодаря прямому доступу к бухгалтерским системам, CRM и другим данным. Бизнес, в свою очередь, получает дешевые кредиты и лучшие ставки по депозитам.
8. Awesomic
Платформа помогает бизнесу найти дизайнеров. Алгоритм разделяет задачи заказчика на параметры и подбирает под них специалиста. Клиент получает доступ к сообществу профессиональных дизайнеров, способных выполнить широкий спектр задач.
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9. Party.Space
Виртуальная платформа для корпоративных вечеринок, тематических праздников, семинаров и afterparty с имитацией живого присутствия в 3D и игровыми активностями. Позволяет создавать отдельные виртуальные пространства для корпоративных мероприятий.
10. ComeBack Mobility
Стартап разработал специальные насадки на костыли, предназначенные для контроля нагрузки при реабилитации после заболеваний и повреждений конечностей. Компания запатентовала разработку в Украине и США.