Людям, которые имеют собственный бизнес и управляют другими людьми, необходимо понимать важные моменты. Прежде всего то, что успех руководителя зависит от успеха его работников.

Чем больше расширяются возможности сотрудников – тем больше они будут расти и процветать. Есть 10 конкретных способов, как это сделать.

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Предоставьте сотрудникам большие границы

Границы не ограничивают членов команды, они расширяют их возможности. Очень важно определить границу, в пределах которых сотрудник может принимать свои собственные решения. Таким образом работник получает свободу действий.

Пример. Руководитель может позволить представителю службы поддержки клиентов тратить до 20% от годовой платы клиента на то, чтобы этот клиент был доволен. Таким образом работник может решать самостоятельно – без консультации с менеджером.

Слушайте внимательно

Многие менеджеры пытаются заставить сотрудников говорить то, что они хотят услышать. На самом деле, это бессмысленно. Гораздо мудрее внимательно слушать правду, а потом менять свое поведение в ответ на эту правду.

Верьте в своих сотрудников

Менеджеры, которые верят и помогают своим работникам – получают выдающиеся результаты от обычных людей. Не стоит ждать команду суперзвезд – это никогда не произойдет.

Необходимо узнать, что каждый человек делает лучше всего. Надо найти лучшие способы для людей, которые помогут поддерживать друг друга.

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Объедините людей

Работникам нужно верить и поощрять друг друга – тогда партнерство и сотрудничество будет замечательным. Если ваша команда не делает ошибок, то вы не достигаете достаточно высокого уровня. Стоит научиться прощать эти ошибки, если работников наказать за них – ситуация все время будет напряженной.

Установите четкие различия между допустимыми ошибками и критически важными преступлениями.

Пример. Можно протестировать новый метод рекламы и обнаружить, что он не работает. Однако никогда нельзя заниматься рекламой, вводящей в заблуждение.

Предоставьте рост

Все в жизни, включая людей, меняется. Если не придавать людям возможности расти, то они просто оставят бизнес, ведь выгорят на этой работе.

Да, иногда уступки могут быть неудобными для руководителя или его бизнеса, но рост работников – необходимый элемент в бизнесе.

Хвала усилиям

Никогда не стоит зацикливаться на талантах человека – важнее усилия. Восхваляя усилия человека, руководитель поощряет учиться и расти, а не просто оставаться сосредоточенными на одной или двух вещах, которые им легко удаются.

Ставьте мощные вопросы

Вместо того, чтобы говорить необдуманные требования или постоянно говорить сотрудникам, как что-то делать, стоит попробовать меньше говорить, а больше наблюдать.

Когда руководитель убедился, что происходит, необходимо выразить свое наблюдение в виде мощного вопрос.

Пример. "Как мы могли продать новый продукт, который в 10 раз дешевле, чем продукт нашего конкурента?".

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Завоюйте доверие

Очень часто у каждого из работников наступают трудные времена. В такие моменты очень многие компании просто увольняють их из-за снижения енергии.

Сокращение 10% вашей рабочей силы ежегодно – это варварская практика. Никогда не нанимайте человека, если вы не готовы поддержать ее. Завоевывая доверие, вы также способствуете замечательной лояльности и упорства в своих сотрудниках.

Дайте сотрудникам время

Не всегда руководитель может дать каждому сотруднику столько денег, сколько он хотел бы. Однако ему можно дать время:

время учиться;

время экспериментировать;

время управлять своими личными делами.

Время дает лучшие результаты.

Отложите собственное его в сторону

Много руководителей хотят выглядеть более умными, чем свои работники. Однако если всегда ставить себе вище за других – поздравляю, вы признали полного провала как лидер и менеджер.

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